Позор наукограда

Портреты почетных граждан второй год ждут обновления.



Летом прошлого года наш еженедельник уже поднимал эту тему. Все дело в том, что состояние Доски почета, расположенной рядом с ДК ФЭИ, не выдерживает никакой критики. Фото почетных граждан Обнинска уже давно позеленели, однако и спустя год не нашлось денег, чтобы обновить портреты.

ЗЕЛЕНАЯ МУТЬ

Находится этот комплекс в ведении ДК ФЭИ, директор которого год назад говорил, что все это результат отсутствия денег. Бюджетное финансирование учреждения «урезали» на два миллиона, поэтому приходится экономить.

- Мы фотографии меняли, те, которые испортились от дождя, поменяли на новые, - заверил директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ.

Однако на общей картине это не отразилось, большинство портретов почетных жителей Обнинска так и остались зелеными. И что это, как не позор, для наукограда? Однако, по словам Заеленкова, в отсутствие денег о высоком думать не приходится. Когда на чашах весов стоят человеческие жизни и картинки, он, естественно, выбирает первое.

- В моем хозяйственном ведении находится еще и здание огромное - ДК ФЭИ, где сейчас требуется провести ряд работ по пожарной безопасности. И это тоже требует затрат. И первостепенными я считаю выполнение именно этих работ, - комментирует Дмитрий Николаевич.

ФЭИ ПРОТЯНЕТ РУКУ ПОМОЩИ, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Решение вопроса Дмитрий Заеленков видит в увеличении финансирования учреждений культуры, причем не только на содержание зданий, но и на городские мероприятия:

- В этом году я уже предлагал коллегам-депутатам проработать вариант о необходимости увеличения финансирования.

Дмитрий Николаевич надеется, что в бюджете следующего года это найдет отражение. «Выбить деньги» на преображение Доски почета можно было бы постараться и в этом году, ведь в сентябре депутаты будут корректировать бюджет, однако затраты на реконструкцию не просчитаны. Потому что только «косметическим ремонтом» здесь, считает Заеленков, уже не обойдешься. Надо исследовать бетон, простоявший несколько десятков лет, да и фотографии размещать таким образом, чтобы их не заливал дождь.

- Реконструкцией этого комплекса займется Физико-энергетический институт, - заверил журналистов сити-менеджер Владислав ШАПША. - Они планируют в сентябре эти работы проводить.

Это, конечно, очень хорошо, что ФЭИ протянул городу руку помощи, но все же современникам стоит стремиться соответствовать своим предшественникам, изображенным на фото, которые и в тяжелые времена находили выход из трудных ситуаций.

Евгения НИКИТИНА

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