Среди жителей зреет недовольство действиями коммунальщиков

Городскую общественность взбудоражила новость о том, что с недавнего времени внесена поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой теперь управляющие компании имеют право распоряжаться на свое усмотрение неизрасходованными средствами, собранными на текущий ремонт и содержание жилья. На этой неделе в библиотеке Старого города состоялась лекция помощника прокурора Олеси ТАРАСОВОЙ на тему ЖКХ. Представители ТОСов, председатели Советов домов и просто неравнодушные жители наукограда задали вопросы представителю прокуратуры.

Следует сразу отметить, что Олеся Андреевна, точно следуя букве закона, дала четкие и юридически обоснованные разъяснения. Другое дело, что подобные встречи следовало бы организовывать с участием представителей управляющих компаний и ГЖИ. Но этих товарищей на мероприятии почему-то не было.

А между тем, люди взволнованы и раздражены многими действиями УК. В частности, старшая по дому № 2/4 на проспекте Ленина Галина КОНОВАЛОВА рассказала, что в одном из отчетов обслуживающей их организации - ООО «Управляющая компания» - сообщается, что в предыдущем году УК израсходовала за год 340 рублей, а собрала при этом 43 тысячи рублей. Женщина объяснила, что данное жилое здание в 2010 году было отремонтировано капитально, поэтому особо там делать сейчас ничего не нужно. Только вот, по словам Галины Федоровны, жильцов интересует вопрос: куда УК дела остальные средства? Ответ на него они никак не могут получить. А теперь еще и поправка в Жилищный кодекс будет способствовать таким действиям.

Председатель ТОС поселка «Мирный» Валерий АСТАХОВ рассказал, что вместе с другими жителями данного микрорайона они готовят исковое заявление в суд на МП «УЖКХ». По его словам, жители пришли к выводу, что им необоснованно подняли тариф на ремонт и содержание жилья еще два года назад.

- Стали приходить новые квитанции, и в УК заверили, что состоялось собрание. Каждый думал, что там не было только его, но присутствовали все остальные. А недавно выяснилось, что собрания вообще не было. На каком тогда основании произошло повышение? -

возмущался Валерий Иванович.

И подобных заявлений прозвучало немало.

Отвечая на вопросы собравшихся, помощник прокурора Олеся Тарасова сообщила, что органы местного самоуправления имеют право устанавливать тарифы только в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, но при этом жители обладают правом собрать внеочередное собрание и принять свои тарифы.

- А как быть в ситуации, если мы их примем, а УК все равно будет присылать квитанции с повышенными цифрами? Можем мы тогда платить по-своему? - поинтересовался Валерий Астахов.

Решение общего собрания является приоритетным, при этом у управляющей компании есть два выхода: принять решение собственников либо отказаться от исполнения договора управления в целом.

Как выяснилось, в случае неполной оплаты жителями квитанций, выставленных управляющей компанией, они могут оказаться должниками, и им будут начисляться пени в случае, если действия управляющей компании не будут обжалованы в установленном законом порядке. Так, в случае нарушения управляющей компанией порядка расчета платы за содержание жилого помещения, последняя обязана выплатить штраф в размере 50% процентов величины превышения начисленной платы.

Активистам было разъяснено, что органом регионального жилищного надзора и лицензионного контроля является государственная жилищная инспекция, в которую можно обжаловать действия управляющей компании. Также можно обратиться в суд, что многие уже и намерены сделать.

Инна ЕМЕЛИНА

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