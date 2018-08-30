И так сойдет?

Обнинские инвалиды, получившие пандус, не могут выйти из дома.



В этом году в Обнинске устанавливают пандусы для маломобильных групп граждан. Если раньше съезды представляли собой два металлических швеллера, то теперь конструкции делают добротные. Сити-менеджер Владислав ШАПША попросил подчиненных не затягивать с этим вопросом и решить проблемы всех нуждающихся людей за два-три года.

Но, как оказалось, даже те, кто получил заветную конструкцию этой осенью, продолжают быть запертыми в четырех стенах.

НЕДОСТУПНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

История вопроса в том, что съездов, необходимых инвалидам, чтобы они могли подышать свежим воздухом, больные люди ждут аж с конца 2016-го года. Именно тогда изменилось федеральное законодательство. Если раньше горожане просто писали заявление напрямую в управление социальной защиты населения и получали в ответ два швеллера, то по новым правилам думать над тем, можно или нельзя оборудовать съезд, должна целая комиссия, в которую входят представители различных служб и ведомств.

Но и это не главное. Как часто бывает, новые нормы придумали, а разъяснения, как они должны работать, не последовало. Лишь в августе 2017-го стартовала заявочная кампания, но теперь обустройство съезда стало невозможным без проекта.

К декабрю прошлого года статистика была такова: заявки подали тринадцать инвалидов, однако положительный ответ получили лишь шесть из них. Что должны делать остальные, остается загадкой.

- Основная трудность в том, что инвалиды проживают в старых домах без лифтов на верхних этажах. Там лестничные марши достаточно узкие, и их невозможно чем-либо оборудовать, - объясняет начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ.

Но и те, кому пандусы были положены, в ближайшие пару месяцев их не получили. Вначале администрация заказала проекты, а в мае этого года выставила заявку на работы по обустройству конструкций на торги. Цена съезда в каждом конкретном случае была своя. Так на Аксенова, 10 сметная стоимость пандуса 567 тысяч рублей, а на Королева, 16 всего лишь 145 тысяч рублей.

Шесть конструкций должны были обойтись в два миллиона 895 тысяч рублей, однако в городской казне заложили всего два с половиной миллиона. В мэрии надеялись, что подрядчик сделает скидку, так сказать, за опт. И к счастью, желающие взяться за работу нашлись.

ГОД ОЖИДАНИЯ - КОТУ ПОД ХВОСТ?

Больше года пандуса ждали в доме номер шесть по улице Энгельса. И вот в конце августа долгожданные работы начались. Теперь-то уж женщине инвалиду-колясочнику не придется искать добрых и физически крепких мужчин, готовых снести ее на руках. Но, как оказалось, она рано радовалась.

- Накануне ко мне пришла специальная комиссия, - рассказывает женщина, - мне объяснили, что скоро оборудуют пандус от подъезда до тротуара, а внутри подъезда на первом этаже надо делать откидную конструкцию.

Только откидной пандус придется ждать тоже не меньше года. Ведь проведение этих работ надо выставить на торги, хотя члены комиссии предложили жительнице написать еще одно заявление в управление соцзащиты, возможно, тогда дело пойдет быстрее.

Получается, одного обращения инвалида-колясочника чиновникам было недостаточно? Ведь человек просил дать ему возможность иногда покидать пределы своей квартиры.

- В результате новый пандус на деле оказывается бесполезным. Если это не издевательство, то как такое еще можно назвать? - говорит инвалид.

ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ, А ТОЛКУ МЕНЬШЕ

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя начальника управления соцзащиты населения Владимира ПАНКОВА.

- Я не могу сказать, почему так происходит, - ответил Владимир Николаевич. - Не управление соцзащиты это решает, это заявление рассматривается на комиссии.

При этом Владимир Панков объяснил, что новых обращений инвалиду писать не надо, хватит и предыдущего:

- По большому счету, человеку нужно попасть из квартиры на улицу, дальше комиссия смотрит, что, например, на улице съезд можно сделать достаточно быстро, а на откидные пандусы совсем другие требования, поэтому нужны другие документы, - рассказывает заместитель начальника управления соцзащиты населения.

При этом гарантий на то, что человеку оборудуют съезд внутри подъезда хотя бы в следующем году, нет. Потому что, по словам Панкова, пока возможность оборудования пандуса на первом этаже оценили лишь визуально, для реального воплощения надо провести множество согласований с различными инстанциями, и здесь могут возникнуть сложности.

- Те же пожарные придут и скажут, что лестничный проем должен быть 90 сантиметров, а мы своим пандусом его сужаем, и такой проект согласования не пройдет, - объясняет Панков.

Если, не дай бог, на Энгельса, 6 ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, инвалид-колясочник так и останется запертым в четырех стенах. Да и бюджетные деньги, которые в этом году потратили на оборудование съезда от подъезда, фактически будут выброшены на ветер. Конечно, мамочки с колясками будут благодарны такому подарку, но финальной цели - помочь больному человеку выбраться из дома достигнуть не удастся.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Проблема»