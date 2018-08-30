Даешь спорт в массы!

Лыжероллерная трасса в Обнинске до сих пор пустует.

Как приятно наблюдать людей, катающихся на роликах, скейтах и самокатах. Их можно встретить в любом столичном парке, просто потому, что увлечение спортом сейчас на пике популярности . Обнинцы тоже достаточно активны в этом вопросе, правда, нередко жалуются на отсутствие необходимой инфраструктуры. А бывают и совершенно противоположные ситуации, когда необходимая инфраструктура есть, но она не востребована и простаивает.

ГРОБОВАЯ ТИШИНА

Новомодный объект - лыжероллерная трасса появился в Обнинске еще в конце 2015-го года, и он так и не стал любимым местом отдыха горожан. Если в зимний период людей здесь предостаточно, в нашем городе почитателей лыж всегда было много, то летом встретить здесь можно лишь трех-четырех любителей здорового образа жизни.

С одной стороны, понятно, объект спортивный, а вид спорта травмоопасный, поэтому велосипедистам, скейтерам и тем, кто катается на самокате, путь сюда заказан. Как объясняют, ради их же блага, ведь скорость лыжероллеры развивают приличную, поэтому среагировать молниеносно на человека, оказавшегося на пути, не смогут.

Но даже тех, кого этот запрет не касается, например любителей роликов, здесь единицы. Так, когда в Обнинске появился Дворец спорта «Олимп», горожане повально начали заниматься плаванием, оно и понятно, глупо было бы упускать возможность и не использовать по полной новый бассейн. Почему же с лыжероллеркой история не повторилась? Где та массовость, которой за три года можно было бы достичь на любом спортивном объекте?

- Мне кажется, вы немного ошибаетесь, - деликатно возражает президент обнинской Федерации лыжных гонок Константин ВОЙТОВ. - Мы проводим там соревнования: уже четыре этапа Кубка Обнинска плюс Кубок России провели. Получается, пять крупных стартов.

АМБИЦИОЗНЫЕ ИДЕИ

К тому же, по словам Константина Михайловича, в хорошую погоду и в выходные дни количество посетителей на лыжероллерке вырастает в разы. Это уже не четыре человека, а больше тридцати. Конечно, свою роль играет отсутствие проката спортинвентаря, но над совершенствованием инфраструктуры объекта работа ведется.

- В прошлом году мы добились установки раздевалок, в этом году осенью откроют вагончик, где будет работать прокат лыж. Все это появляется при поддержке администрации. Они нам сильно помогают, - рассказывает Константин Михайлович.- В идеале, конечно же, хотелось бы, чтобы там появился лыжный Центр, который бы объединил летний и зимний виды спорта.

При этом в перспективе учреждение могло бы не ограничиваться только лыжными направлениями, а расширить рамки, объединив маунтинбайк, бег, лыжероллеров, ориентирование с другими видами спорта.

«ЕСЛИ БЫ МНЕ ДАЛИ ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ, Я БЫ СУМЕЛ ЕГО НАПОЛНИТЬ»

Депутат от спорта и директор ДЮСШ «Держава» Юрий ФРАЙ предостерег, что лыжероллерная трасса, которая на первый вид выглядит достаточно просто, - сложный инженерный объект, а лыжероллерное направление намного труднее освоить, чем те же лыжи. Поэтому дилетантский подход здесь недопустим.

- Чтобы популяризировать этот вид спорта, надо понимать, кто из тренеров этим будет заниматься, - объясняет Юрий Владимирович. - Здесь самостоятельной волны, как в том же плавании, беге трусцой ждать нельзя. Да это и неправильно будет.

В этом-то и кроется главная проблема, по словам президента Федерации лыжных гонок Константина Войтова, количество профессионалов, которые обучают лыжников и лыжероллеров в том же СШОР «Квант», ничтожно мало.

Однако разводить руками ни Федерации, ни «Кванту», считает Юрий ФРАЙ, в этом вопросе не стоит. Город удовлетворил просьбы спортсменов, предоставив им замечательный объект - лыжероллерную трассу, теперь ответ должен последовать от второй стороны. Причем сделать это реально.

- Если бы мне сейчас, для сравнения, город дал зал единоборств с трибунами, я бы сумел его наполнить и каждые выходные проводил бы там мероприятия местного уровня для популяризации этого вида спорта, - уверяет Фрай.

Поэтому и на лыжероллерке, по мнению Юрия Владимировича, необходимо проводить своего рода спортивные праздники, чтобы «заразить» горожан. Так, например, в городском парке уже несколько лет проводят зарядку, что-то наподобие этого нужно делать и чиновникам от спорта, в чьем ведении находится трасса. Правда, за три года, кроме соревнований, там ничего не было, может быть, поэтому многие обнинцы даже не догадываются, что в городе функционирует такой прекрасный объект?

Тимофей КОМИССАРОВ

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