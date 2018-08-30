В МП Теплоснабжение инспектируют жилфонд

Готовь сани летом - по такому принципу живут обнинские коммунальщики в муниципальном предприятии «Теплоснабжение». Работы здесь не прекращаются ни зимой, ни летом. Потому что когда батареи в домах горожан становятся холодными, в МП «Теплоснабжение» начинают готовиться к новому отопительному сезону. И он не ограничивается только заменой и ремонтом труб.

БИТВА С КИПЯТКОМ

Если за уличными сетями ресурсники следят сами, то трубы внутри домов - забота управляющих компаний, работу которых и проверяет группа энергонадзора МП «Теплоснабжение».

- Основная проблема с регуляторами температуры горячей воды, из-за чего в холода у жителей льется кипяток из крана, - рассказывает руководитель группы Дмитрий ГРИШКИН. - Конечно, в последние годы стараниями администрации, Госжилинспекции и нашими усилиями управляющие компании все-таки находят средства и устанавливают эти приборы.

Этим летом терморегуляторов в домах Обнинска появилось достаточно много. Однако полдела - установить прибор, главное - его правильно настроить, иначе даже новый он будет попросту бесполезен.

- Мы очень часто сталкиваемся с тем, что новые регуляторы или не работают, или не настроены, становится немножко горько и обидно, что люди деньги потратили, а толку от этого нет, - комментирует ситуацию Гришкин.

К тому же прибор этот такой, что поставить и забыть о нем не получится, настраивать и контролировать его работу придется постоянно. Да и саму систему теплоснабжения внутри дома надо время от времени регулировать, чтобы люди не переплачивали деньги, и во всех квартирах было одинаково комфортно жить. Однако нередко случается так, что в одном помещении батареи чуть теплые, а в другом буквально кипят.

- Мы на всех совещаниях с управляющими компаниями пытаемся работать и напоминаем им о необходимости регулировки системы отопления, чтобы слово энергоэффективность не было пустым звуком, - рассказывает Гришкин.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

К сожалению, вместе с городом стареют и сети, поэтому засоры внутри труб, накопившиеся со временем, - тоже не редкость, и это тоже сказывается на температуре в доме. Но наукоградовские коммунальщики стараются работать на опережение, поэтому о большинстве работ рядовые жители даже не догадываются.

- Мы перво-наперво производим замер всех параметров на входе в дом. В тепловом узле порядка десяти-пятнадцати точек, где замеряются давление и температура воды. Благодаря этим параметрам мы можем понять, как работает дом: в графике, с перегревом или, наоборот, с недогревом. И уже исходя из этого мы начинаем разбираться в ситуации, - поясняет Дмитрий Викторович.

Большую часть работ сотрудники МП «Теплоснабжение» и управляющих компаний провели еще летом. Поэтому можно не сомневаться, что к началу сентября все дома будут готовы к отопительному сезону.

Ну а то, что эти работы в Обнинске делают хорошо, лучше всяких слов характеризует отсутствие неприятных сюрпризов в зимний период.

Евгения НИКИТИНА

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