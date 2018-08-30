Андрей Минаев: «Наша задача - подтянуть «середнячков»

Компания «Технолаб» у обнинцев на слуху. Несколько лет назад она достаточно громко заявила о себе, организовав кружки, благодаря которым у детей формировалось инженерное мышление, а горожане впервые побывали на гонках роботов.

Примечательно, что, по словам управляющего «Технолаба» Андрея МИНАЕВА, изначально они даже не планировали брать учеников. Все получилось как-то само собой. О том, как все начиналось, и о планах на будущее Андрей МИНАЕВ рассказал в интервью нашему еженедельнику.

МИНУС ОБЕРНУЛСЯ ПЛЮСОМ

- Скажите, как и когда появился «Технолаб»?

- Все начиналось с Центра молодежного инновационного творчества, это федеральный проект, который работает в Калужской области благодаря региональному Министерству экономического развития и Агентству инновационного развития (АИРКО), в последнем я когда-то работал, как раз курируя проект. Я как сейчас помню дату 11 ноября 2011 года, когда директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ отправил меня в Казань, чтобы обеспечить участие команд-заявителей в федеральном конкурсе. Тогда заявки подали четыре коллектива, и одна наукоградовская команда выиграла, войдя в ТОП-10, после чего началась долгая бумажная волокита. Потому что конкурс провели, отобрали проекты, а механизм выделения средств был не проработан.

Процесс затянулся на два года. Конечно, первоначальные условия и то, как все получилось по факту, сильно разнились, поэтому часть команды решила самоустраниться. И передо мной опять встала задача - обновления коллектива.

Хочу заметить, что Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) был ориентирован именно на проектную деятельность, а образовательное направление «приросло» уже потом.

- Почему так произошло?

- Все просто. Когда мы предложили людям реализовывать на базе ЦМИТа свои проекты и были готовы им помогать, предоставляя оборудование - фрезерные станки, 3D-принтер, 3D-сканер, желающих практически не было. Мы проводили мероприятие за мероприятием, кто-то приходил, смотрел, но они не понимали, чего мы от них хотим, так как были не знакомы ни с оборудованием, ни с проектной деятельностью. В школах этого нет, в университете проектная деятельность очень-очень условная. Соответственно, в 2015 году мы поняли, что начинать нужно с образовательной деятельности.

Так появились обучающие проекты, первой стал «Школа юного инженера». Мы брали детей 10-13 лет и показывали им, как работать на 3D-принтере. В принципе, делать это достаточно просто, а вот проектировать то, что надо распечатать, -

очень сложно.

ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ

- Где изначально базировался «Технолаб»?

- В 2012 году «Технолаб» официально открыл двери для учеников, мы тогда работали в цокольном этаже старого здания техникума. У нас сложились хорошие отношения с прежним директором ИАТЭ НИЯУ МИФИ Валерием ЯРЫГИНЫМ, он поддерживал наш проект и видел его развитие в студенческой среде.

Но «звезды сложились иначе». Однажды в «Технолаб» на открытый урок пришел тогда еще директор 12 школы Алексей ГЕРАСЬКИН, он привел детей посмотреть на то, чем мы занимаемся. Завязался разговор, а у нас срок аренды помещения подходил к концу, и оказалось, что в школе свободен хозблок. И в 2015 году мы переехали туда.

Это было взаимовыгодным сотрудничеством, «Технолаб» получил помещение в центре города, а школа - учителей технологии, у них там как раз педагогов не было. И мы стали вести предмет.

- И что же делают ребята у вас на технологии?

- Мы постарались, не нарушая федеральных государственных образовательных стандартов, максимально вписать в программу цифровые технологии. Чтобы ребенок получил от этих уроков как можно больше пользы. Сейчас ребята проектируют в программе Компас-3D, паяют, работают с электроникой, немножко программируют. Большего мы не можем дать из-за нехватки времени, ведь на технологию по программе отводится всего лишь два часа в неделю.

Мы сейчас совместно с обнинской администрацией реализуем совместный проект по расширению «Технолаба». Он называется «Детский технологический парк», благодаря этому с сентября дети смогут фрезеровать на станках с числовым программным управлением. Ну и, соответственно, лазерная гравировка и резка им тоже будут доступны.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ СТАТЬ УПРАВЛЕНЦЕМ, ОН ДОЛЖЕН ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ»

- Ваши преподаватели ведут информатику и технологию у школьников среднего звена. А как построена работа в секциях «Технолаба»?

- С этого года мы разделили проект на две части, выстроив траекторию развития. Сейчас к нам приходят дети с семи лет, с которыми мы работаем, и есть программы, где они могут быть заняты до самого выпуска из школы. За это время ребята смогут профориентироваться в инженерных направлениях или хотя бы для себя определить, интересна ли им электроника или их больше увлекают программирование и проектирование, потому что, когда дети работают, это видно.

- Вы пытаетесь развить у подростков инженерное мышление, фактически готовите технарей, а вот статистика ЕГЭ в Обнинске говорит о том, что наши школьники все больше выбирают гуманитарные направления. Как удается свести два эти полюса?

- Никак. Мы мыслим иначе. Я считаю, и опыт СССР тому подтверждение, что человек должен сначала познать специальность, а уже потом становиться управляющим. Если он хочет заниматься гуманитарными дисциплинами, а это тоже нужная и полезная вещь, то пожалуйста. Однако если человек хочет стать отраслевым управленцем, он должен освоить профессию.

- Все мы помним себя в школьном возрасте, когда хотелось побегать на улице, а у вас приходится «пахать».

- Не обязательно, если ребенок приходит, и у него нет настроения, он говорит: «Я не хочу», мы разрешаем ему заниматься тем, чем он сам хочет, но такое бывает крайне редко, обычно ученики «бегут» на занятия, ведь «Технолаб» позиционирует себя как учреждение дополнительного образования, поэтому заставлять ученика не нужно. Мы создаем максимально удобную и интересную для него среду.

К тому же, десять процентов детей - выдающиеся, у которых большое будущее. Есть порядка десяти-двадцати процентов детей, которым сложно помочь, они все время ленятся, пришли, чуть-чуть позанимались, а дальше им ничего делать неохота. Но мы боремся за середнячков - те семьдесят процентов, которые балансируют между двадцатью процентами лентяев и десятью процентами детей с большим потенциалом. Мы пытаемся ребят из этой группы подтянуть и в первую перевести. Это для нас - основная задача.

- Современным ученикам кажется, что они в компьютере знают все, потому что в социальных сетях много времени проводят. Как их удается оттуда вытащить, быть может, этому способствуют успехи соседей?

- Вы правы, успехи соседей немаловажны. С 2017 года у нас существует так называемая «Проектная школа», когда дети работают над индивидуальным проектом. То есть мы даем им возможность самим выбрать интересное направление, и они уже занимаются не в группах, а с преподавателем индивидуально. В прошлом году таким образом мы вели 20 человек, и, конечно, это стимулирует расти остальных учеников, появляется здоровая конкуренция.

Плюс мы мотивируем ребят к участию в соревнованиях, преподаватели им просто предлагают попробовать свои силы. Как показывает практика, те, кто хоть раз делал это, потом участвуют во всех конкурсах. Ведь ребятам присылают дипломы, которыми они перед родителями могут похвалиться, а это дорогого стоит.

С некоторыми детьми мы уже работаем четыре года, они сейчас третье место на Чемпионате России по робототехнике заняли. Есть у нас девочка, которая благодаря своему увлечению робототехникой и участию во всевозможных конкурсах без проблем поступила в МГУ. Это тоже результат работы нашей команды.

КУЗНИЦА РЕЗИДЕНТОВ ДЛЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

- Я поняла, что школьникам «Технолаб» может предложить много, а для студентов есть программы, или в этом возрасте «переломить» человека уже невозможно?

- Конечно, школьники и студенты - это два разных мира, и я однозначно считаю, что начинать работать нужно со школьниками в первую очередь, потому что если ребенок с раннего возраста не определился с увлечением, потом будет очень сложно. Потому что дальше он уже сформированная личность, и «перевоспитать» его практически невозможно.

Мы разделили проект на две части, так как школьная составляющая стала большой, все, что связано со студентами, перевели в ИАТЭ. За лето мы «переехали» туда, на этой площадке тоже работают наши преподаватели, которые будут не только заниматься дополнительными программами, но и помогут реализовать основные направления вуза.

Результатом этого сотрудничества нам хотелось бы видеть реальные стартапы, пусть их пока будет немного, но они должны появиться по итогам уже этого года. Вместе с сотрудниками ИАТЭ в 2017-м мы разработали датчик движения. Конечно, хотелось бы, чтобы таких проектов было как можно больше, потому что эти ребята - потенциальные резиденты бизнес-инкубатора, который в скором времени должен открыться. Вы же понимаете, половина дела - построить помещение, туда надо «заселить» 80 стартапов не старше трех лет, а их надо где-то «вырастить».

- Школьникам вы даете толчок к развитию инженерного мышления, а чего не хватает студентам?

- К студентам у нас совершенно иной подход, мы их вовлекаем в действующие проекты. Например, сейчас в ИАТЭ мы делаем малый прототип большого вездехода. Эту технику планируют производить в Калужской области и надеются, что она, в том числе, может быть использована и для освоения Арктики, соответственно мы делаем малый прототип этого вездехода.

Наша задача - сделать полноценный рабочий макет. Над этим проектом работает профессионал, и мы к нему прикрепляем несколько заинтересованных студентов, которые в процессе получат практические умения и навыки. Им придется освоить множество различных технологий - научиться работать с материалами, проектировать, фрезеровать, печатать на 3D-принтере, программировать, решать какие-то нестандартные задачи. Например, надо сделать колесо, которое накачивается и сдувается автоматически, соответственно, этот вопрос надо решить, не с Интернета вариант скачать, а сесть и придумать самому, а это уже изобретательская деятельность.

Второй проект - фитобокс, внутри которого можно выращивать растения круглый год. Их необходимо досвечивать, ставить туда климат-контроль, и все это нужно сделать самим. Да, многое из этого можно купить, но у нас в первую очередь образовательные задачи. Когда мы этот проект закончим, дети смогут изучать биологию, наблюдая, как растут растения, контролируя параметры среды через мобильное приложение.

Еще один проект, запущенный по такой системе, - экзоскелет. И в каждой такой проектной команде есть студенты. Мы всего лишь полгода работаем в институте, а в наших программах уже задействовано около 30 человек, это в пять раз больше, чем было до этого.

Мы сейчас совместно с ИАТЭ их команду программистов возрождаем, которая будет на Чемпионате мира представлять институт, конечно, им придется пройти ряд этапов, но в любом случае мы «выловим» хороших, толковых ребят, которых сможем «подружить» и с потенциальными работодателями. Спонсором этого проекта выступила известная некоммерческая организация по противодействию киберпреступности «Кибальчиш». Также я хочу отметить огромную роль руководства ИАТЭ НИЯУ МИФИ и лично директора Татьяны ЛЕОНОВОЙ во всех совместных с нами проектах. Я бы сказал, что это не просто человек слова, но в первую очередь дела.

ОПЫТ ОБНИНСКА НАЧНУТ ТИРАЖИРОВАТЬ

- Давайте вернемся к школьникам. Какие новые направления вы планируете развивать?

- Изначально в нашей команде специалистов от образования не было, у нас все были энтузиасты-технари, мы потихонечку эволюционировали, и в 2016 году у нас было уже 9 курсов, сейчас их уже 12, и еще три находятся в проработке. Мы хотим добавить такие направления, как биотехнологии, также у нас появится в ближайшее время космонавтика.

- Как вы планируете развивать космическое направление? Космос - огромен, а Обнинск маленький?

- Вы правы, космос необъятен, но наш город связан с ним благодаря ОНПП «Технология». Нас же интересует знакомство детей с этой тематикой. Они будут проектировать и разрабатывать спутники, понятно, что эти модели никогда не полетят, но ребята будут узнавать, что такое космос и какие отличия существуют там от Земли. Они будут делать луноходы или марсоходы, и им нужно будет смоделировать технику, условно говоря, которая не ездит по дорогам. Конечно, мы не можем серьезно заниматься космонавтикой, наша задача - познакомить детей с космическим направлением, и возможно, это станет для них делом всей жизни.

Кроме того, сейчас мы работаем над тем, чтобы в «Технолабе» появился в каком-то адаптивном виде промышленный дизайн. Для детей это направление крайне сложное, но очень интересное. Ребенок придумывает какую-то вещь, потом он это рисует на бумаге, после чего проектирует при помощи компьютера, затем появляется прототип, созданный на 3d-принтере или фрезере.

- Количество желающих обучаться в «Технолабе» с каждым годом растет, не собираетесь ли вы вводить ограничения по количеству учеников?

- Нет, мы будем брать всех желающих, развивать новые направления. Мы в этом году по примеру 12-й подключили 13-ю школу, где наши специалисты будут вести технологию, там тоже заработают кружки. У нас есть заявки еще от нескольких школ, которые хотят по такому принципу работать. Для «Технолаба» идеально, если на базе каждой городской школы у нас будут обучаться 100 человек и 400 детей будут заниматься в центральной школе - двенадцатой. Это порядка 2000 человек, на такой уровень мы хотим выйти.

- Андрей, в этом году вы получили статуэтку «Человек года». Безусловно, таким образом оценили заслугу всей вашей команды. Как вам кажется, за что вас отметили?

- Я так понимаю, за то, что мы создали сеть, придумали технологию, ее внедрили и опробовали в Обнинске, и сейчас она успешно за территорию наукограда пробирается. Мы в партнерстве с Минэкономразвития Калужской области в скором времени откроем в городе Сосенский филиал «Технолаба», реализуем проект с руководством Боровского района, в этом году в Ермолино появятся наши кружки, в партнерстве с региональным Министерством образования и науки заработают площадки в Жукове, Малоярославце и Балабанове.

Я думаю, что нас наградили за то, что мы эти технологии смогли не просто в Обнинске синтезировать, но и придумали, как тиражировать их по другим городам. В любом случае, я считаю эту статуэтку наградой всей нашей команды, которая долго и упорно работала над проектом «Технолаб», и мы все очень надеемся, что когда-нибудь наш проект станет федеральным и еще с одной положительной стороны заявит о городе Обнинске.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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