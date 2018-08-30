30.08.2018

Ушел из жизни Валерий Дацкевич



На этой неделе горожане получили скорбную новость: после тяжелой болезни на 76 году ушел из жизни известный в Обнинске человек - Валерий Петрович ДАЦКЕВИЧ. Это стало тяжелой утратой не только для его родных, близких, друзей и коллег, но и для всех жителей наукограда.

 В свое время Валерий Петрович работал на многих ответственных постах: трудился в должности заведующего орготделом, был секретарем исполкома городского Совета народных депутатов, управляющим делами администрации города. Он активно занимался вопросами организационного обеспечения аппаратов управления, систематизировал работу депутатов городского Совета, депутатских групп и постоянных комиссий. Под его руководством в городе были созданы кабинеты партийной и советской работы. В администрации города Дацкевич успешно решал вопросы организации труда, много внимания уделял вопросам технического обеспечения специалистов.

А уже находясь на пенсии Валерий Петрович более 10 лет вел активную общественную деятельность. Его авторитет и опыт способствовали решению самых насущных городских проблем. Он был неравнодушным и помогал тем, кто в этом нуждался. Память о Валерии Петровиче навсегда останется в сердцах жителей Обнинска!

Жителям наукограда будет очень не хватать этого активного и опытного управленца и общественника. Прощание с ним состоится 31 августа в Храме «Вера. Надежда. Любовь» (ул. Любого, 5а), с 12:30 до 14 часов.

Валерий Петрович родился 17 августа 1943 года в селе Большая речка, Топчихинского района Алтайского края. Получив образование техника-метеоролога, служил в рядах Советской Армии. Прибыл в Обнинск в 1968 году. Работая в течение трех лет в учреждениях гидрометеослужбы, он избирался секретарем объединенной комсомольской организации нескольких НИИ.

С 1971 года Дацкевич работал в горкоме КПСС в должности инструктора, заместителя заведующего орготделом, заведующего организационным отделом горкома партии.  В 1977 году он завершил обучение в Московской Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В 1982 году был направлен на работу в аппарат обнинского горисполкома, где до 1990 года занимал должность секретаря исполкома.

С 1990 по 1994 годы работал исполнительным директором коммерческих и производственных предприятий, а с 1994 года - Управляющим делами Администрации города.

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