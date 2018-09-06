Всевидящее око

В Обнинске может не хватить денег на видеокамеры.

В очередной раз на улице Курчатова вандалы разбили остановочный павильон, и в очередной раз возмущенные жители на просторах соцсетей заговорили о необходимости установки видеокамер. Эту тему ранее лоббировал и экс-руководитель обнинского ОМВД Александр КУДРЯШОВ, однако с тех пор, как он покинул свой пост, про установку камер стараются помалкивать.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ

А между тем видеонаблюдение - вещь полезная прежде всего потому, что хулиганы понимают, что «всевидящее око» обязательно зафиксирует их лица и за преступление, пусть и маленькое, придется ответить. А если наказание неминуемо, то и пускаться во все тяжкие смысла нет.

Благодаря камерам в той же Москве, которую отдаляют от Обнинска всего лишь сто километров, практически забыли о случаях насилия. Теперь такое преступление - это исключение из правил.

Несмотря на то что камеры в нашем городе вроде бы есть, специалисты утверждают, что система видеонаблюдения в городе застряла в 90-х. Только в прошлом году был куплен новый сервер, позволяющий хранить информацию в течение трех недель вместо пяти дней, как было ранее.

- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по тем четырнадцати объектам, которые полиция нам определила, - рассказывает начальник муниципального управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО.

Сколько потребуется установить камер, в мэрии пока не знают, по словам Краско, на одном объекте достаточно и двух приборов видеофиксации, а где-то необходимо пять и более. Однако места дислокации новых точек видеонаблюдения уже знают.

- Это будут значимые перекрестки с обязательным охватом тротуаров и пешеходных переходов, - комментирует ситуацию Сергей Петрович.

«ХОТЕЛОК» МНОГО, А ДЕНЕГ- НЕТ

По информации начальника ОМВД города Обнинска Сергея ВОРОНЕЖСКОГО, для облегчения работы силовых структур первым делом необходимо оснастить видеокамерами въезды в город. Поскольку наукоград растет и появляются новые дороги, этот вопрос решенным считать нельзя. Хотя, по словам главного полицейского, на восемьдесят процентов в этом направлении работы уже выполнены.

- У нас оперативники могут подняться к себе в кабинет и посмотреть на мониторе, какие машины выезжают и заезжают в город через Южный и Северный выезды, - рассказывает Сергей Сергеевич.

Конечно, для полноценной работы полицейских и требования к оборудованию предъявляются высокие.

- Камеры нужны такие, чтобы в ночное время с ультрафиолетовой подсветкой могли снимать, чтобы можно было номер автомобиля прочитать, лицо человека отождествить и использовать этот материал в процессе доказывания, - говорит Воронежский.

Но все эти «хотелки» сильно отражаются на стоимости оборудования, поэтому Сергей Краско пока остерегается озвучивать, сколько объектов город оборудует системами видеонаблюдения в этом году. По словам Сергея Петровича, надо сначала сравнить сумму, которую насчитают проектировщики, с тем, что заложено в бюджете, чтобы понять, на что хватит денег, а где придется подождать.

НУЖНО ПОПРАВИТЬ ЗАКОН

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША призывает сильно не рассчитывать на местные деньги при модернизации системы видеонаблюдения. Ведь городской бюджет маленький, а хозяйственных задач в муниципалитете много. Поэтому денег всегда будет не хватать. Для полноценного решения этого вопроса необходимо искать иные пути решения.

- Сейчас много говорят о программе «Умный город», мы вошли в пилотный проект Минстроя России, и в рамках этого проекта как раз хотим вопрос модернизации системы видеонаблюдения решить, - говорит глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Владислав Валерьевич уверен, что не стоит жить только сегодняшним днем, необходимо смотреть в будущее. А в перспективе, по словам Владислава Шапши, необходимо вносить изменения в федеральное законодательство, обязывающее застройщиков, сдавая дома, оснащать их системой видеонаблюдения.

Кроме того, на Северном въезде и на пересечении проспекта Ленина с улицей Курчатова «Ростелеком» поставит новые комплексы фото-видеофиксации, которые будут фиксировать не только превышение скоростного режима и проезд на красный свет, но и многие другие нарушения.

А те горожане, которые не желают ждать, пока видеокамеры установит город, сами проявляют инициативу. Многие уже «скинулись» на покупку оборудования и ощутили все прелести, которые дает система видеонаблюдения. Так что, пусть и не быстро, но вопрос решается.

Евгения НИКИТИНА

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