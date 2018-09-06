Куда пойти учиться?

Прозвенели школьные звонки, и дети вновь переступили пороги учебных заведений. Кто-то сел за парту в первый раз, для кого-то этот учебный год будет последним, однако и те и другие даже не догадываются, сколько усилий предприняли взрослые, чтобы разместить всех учеников.

Не секрет, что школы города буквально трещат по швам, каждый год там изыскивают новые помещения, чтобы организовать дополнительные места. Но бесконечно такая ситуация длиться не может, и Обнинск уже приблизился к той кромке, когда расширяться учебным заведениям дальше некуда. Неужели скоро маленьким жителям наукограда придется учиться в две смены?

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Новые дома в нашем городе появляются, как грибы после дождя. О небывалых темпах строительства рапортуют каждый год. Но если количество квадратных метров растет, то новых школ и детских садиков, так называемых социальных объектов, не появляется. Оно и понятно, построенное жилье можно продать и получить прибыль, а что получит бизнес взамен садика или школы, кроме слов благодарности?

И тем не менее, застройщики нередко идут на компромисс, так, в «Экодолье» был построен садик, который примет детишек в этом году, а в 55-м микрорайоне должна появиться новая школа.

- В 2019 году планируется сдача объекта в эксплуатацию, это будет школа на 1100 мест, - комментирует ситуацию начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. - Мы уже практически определились с кандидатурой директора, им станет один из завучей другой школы. Она будет курировать строительство, а потом займет руководящий пост.

По словам Волнистовой, уже сейчас можно предсказать, что следующий год будет «жарким», потому что работы придется вести параллельно -

принимать объект в эксплуатацию и обустраивать его внутри. Учебное заведение в 55-м микрорайоне станет для города спасательным кругом, который позволит не только ходить в школу по соседству тем, кто приобрел там жилье, но и избавит Обнинск от ненавистного призрака второй смены.

ПЛАНОВ - ГРОМАДЬЕ

К счастью, это учебное заведение не станет единственным. - Ведется проектирование школы на 1000 мест в Заовражье, - комментирует ситуацию обнинский градоначальник Владислав ШАПША. - Застройщик «Белорусский квартал» тоже работает над проектом школы на 1000 мест и двух детских садов - 220 и 90 мест, компания «Калуга-Лидер» подписала инвест-соглашение на строительство детского общеобразовательного центра. «Комфортный город» должен разработать проект детского дошкольного учреждения на 140 мест, компания «Остов» корректирует проект детского садика на 150 мест. Однако любой проект - это лишь половина дела, вопрос, кто и когда будет строить объекты, остается открытым. - Мы подали заявку в Госпрограмму «Создание новых мест в учреждениях общего образования» со школой на 1000 мест, которая будет в «Заовражье», -

рассказывает Татьяна Валерьевна. - Строительство может начаться уже в следующем году, проект прошел экспертизу на уровне Министерства образования и науки Калужской области, там его согласовали, и нас включили в программу.

Поэтому при благоприятном раскладе Обнинск может получить федеральные деньги на эти цели. Остается лишь ждать.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ

УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Пополнится городское хозяйство и еще одним детским садиком, причем это дошкольное учреждение должно появиться до конца текущего года.

- В бюджете Калужской области заложены деньги на выкуп объекта, расположенного на улице Кутузова, 23. Инвестор уже произвел благоустройство территории, даже веранды там есть, осталось провести внутреннюю отделку помещения и закупить необходимое оборудование, так как объект должен быть сдан «под ключ», - рассказывает Татьяна Волнистова.

А на месте снесенного здания на улице Пирогова, 12 появится дошкольное учреждение. Сейчас «Городское строительство» подыскивает типовой проект, который можно было бы «привязать» к этому месту. А в управлении общего образования уже строят далеко идущие планы и собираются отдать две группы малышам до полутора лет, чтобы у мам, желающих выйти на работу после года, реально появилась такая возможность.

Теперь главное - все эти идеи претворить в жизнь, чтобы проекты не остались только на бумаге. По словам заместителя главы администрации по градостроительству Андрея КОЗЛОВА, в этом вопросе власти помогут изменившиеся «правила игры», а точнее, правила застройки.

- В проекте планировки территории сейчас определяется очередность объектов, чтобы не получилось, что возводятся квадратные метры, а социальных объектов не появляется.

В качестве примера Андрей Петрович привел «Олимп-Up» квартал, где общеобразовательный центр должен появиться раньше последнего дома. Таким образом, застройщику не удастся «забыть» о своих обязательствах. А значит, маленькие обнинцы получат садики и школы, которые будут не только давать им знания, но и радовать глаз.

Евгения НИКИТИНА

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