Заложники житейских обстоятельств

Жители Ленина,122 боятся квартирантов своих соседей.

К нам в редакцию нередко обращаются жители наукограда, недовольные поведение своих соседей. К сожалению, закон не всегда оказывается на стороне тех, кто страдает от излишнего шума или едкого запаха сигарет. Но, возможно, на ту ситуацию, о которой мы расскажем ниже, все-таки обратят внимания представители правоохранительных органов.

«ВЫСЕЛИТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА!»

Обратившаяся к нам Галина Трофимовна СВЯТОБОГ, проживающая в доме № 122 по проспекту Ленина, является заслуженным учителем. Уважаемая многими женщина уже более сорока лет преподает в одной из школ города. На работе у нее все прекрасно: и с коллегами, и с учениками, и с их родителями. А вот дома, по ее словам, уже не один год она чувствует себя в полном кошмаре. И все из-за соседей.

Как рассказывает педагог, в ее подъезде сдают в аренду сразу несколько квартир. Но с арендаторами своих соседей жильцам вышеуказанного дома явно не везет.

- У нас квартиранты проживают в 31-й, в 35-й, в 38-й и в 40-й квартирах. И в каждой из них прописано по одному собственнику, а живет по целому табору, - возмущается Галина Трофимовна. - Мы боимся за наших детей. Иной раз в подъезд заходят по 12-15 человек. Явно иностранцев. У женщин даже лица были закрыты. Они несут какие-то баулы. А что в них? Мы не знаем. Причем, и сами хозяева этих квартир не знают, кто у них живет. Я как-то звонила одной из собственниц, и она не смогла назвать имен своих квартирантов.

Пожилую учительницу поддержала и Светлана Ивановна из 39-й квартиры, сравнившая свою лестничную площадку с общежитием.

- Ходят толпами, - заверяла она. - Хозяева оплачивают жилищно-коммунальные услуги за одного проживающего, а там живет человек 10-15.

С этой претензией обеспокоенные жильцы обращались и в свою управляющую компанию - МП «УЖКХ», но ответ коммунальщиков их очень расстроил.

Исполняющий обязанности директора этой УК Валерий ГУСЕВ проинформировал, что «у собственников данных сдаваемых квартир долгов по плате за жилое помещение и коммунальных услуги нет, поэтому величина потребленных коммунальных ресурсов там не влияет на размер платежей остальных собственников».

Так-то оно так. Но ведь ни для кого не секрет, что 15 временно проживающих квартирантов могут нанести куда больше вреда подъезду, нежели несколько собственников.

Одним словом, эту проблему жильцы решить пока не могут. Хотя признались, что как-то пару лет назад к ним с проверкой приезжали полиция и миграционная служба. У квартирантов проверили документы, а потом их увезли в участок. Но через некоторое время место одних заняли другие.

«КУРИЛ, КУРЮ И БУДУ КУРИТЬ!»

А в последнее время жильцы данного подъезда страдают от запаха сигаретного дыма. По словам Галины СВЯТОБОГ, нещадно дымит у себя на балконе квартирант из 31-й квартиры. Причем и днем, и ночью.

- А весь дым у нас дома, - возмущается заслуженный учитель. - Мне как-то даже стало неудобно. Меня зашли проведать бывшие ученики и сразу же спросили: «Галина Трофимовна, неужели вы начали курить?» А у меня и моих домочадцев имеются проблемы со здоровьем. Дочь болеет астмой, я - сердечница. Так что этот запах нас просто убивает.

Светлана Ивановна поддержала соседку. Она рассказала нам, что ходила в 31-ю квартиру, чтобы попросить квартиранта не курить на балконе. Но все тщетно.

- Он мне сказал: «Курил, курю и буду курить».

Мы тоже попытались побеседовать с этим неприветливым господином. Мужчина заявил, что имеет право курить на балконе и менять ничего не намерен.

А что же закон? Оказывается, и он на стороне курильщика. Юрисконсульт ОМВД России по городу Обнинску Анна РОДИОНОВА проинформировала нас, что в соответствии с Федеральным законом № 15 курить табачные изделия не разрешается в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а балкон таковым не является.

Пообщались мы и с хозяйкой 31-й квартиры - Натальей Михайловной РУСАНОВОЙ. Женщина считает, что жертвой в этой ситуации является она сама.

- Я беседовала со своим жильцом, просила его не курить. Но он курит только на балконе, где ему еще это делать? - негодовала она. - А соседи преследуют меня. Что они хотят, я не понимаю.

Между тем, Галина Трофимовна обеспокоена не только собственным состоянием здоровья. Ее в этом смысле волнует и малолетний ребенок квартиранта-курильщика. Педагог считает, что малыш не должен постоянно травиться сигаретным дымом. Она даже пообещала обратиться по этому поводу в службу опеки. Останавливаться педагог не намерена.

Инна ЕМЕЛИНА

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