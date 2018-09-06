Обнинским школьникам не понравились сухие завтраки

В школах города полным ходом идут занятия, и учащихся уже начали кормить полноценными завтраками и обедами. Правда, третьего сентября, в первый учебный день, произошла некоторая неувязка с завтраками. Самые маленькие ждали горячую кашу, а вместо этого их накормили печеньем. Родители, разумеется, заволновались.

ПЕРВЫЙ БЛИН ОКАЗАЛСЯ КОМОМ

Но начальник управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА попросила всех успокоиться.

- Кормят детей во всех школах наукограда сейчас полноценно, - рассказала она. - Меню согласовано с главным государственным санитарным врачом города Владимиром МАРКОВЫМ. Контракт на поставку продуктов питания заключен с Продовольственным комбинатом «Обнинский». С этим предприятием работаем уже 12 лет, и оно нас никогда не подводило. Если и были какие-то отдельные замечания с нашей стороны, то в рабочем порядке все эти вопросы удавалось оперативно решать. В настоящее время в соответствии с контрактом мы уже согласовали меню на четыре предстоящие недели.

Информацию о том, что третьего сентября дети во всех школах Обнинска получили на завтрак сухой паек, Татьяна Валерьевна подтвердила, но заверила, что нарушением это не было.

- Сухой паек вполне допустим, - отметила Волнистова. - И он был согласован с СЭС. В первый учебный день не успели заранее привезти молоко, поэтому деткам дали по пакету с соком и пачке печенья. Но уже в обед они ели горячую пищу: гороховый суп и сосиску с рисом. А утром во вторник их покормили на завтрак омлетом с зеленым горошком и чаем с булкой.

Так что беспокоиться родителям не стоит.

А ЕЩЕ ЗАРАБОТАЛ БУФЕТ

Мы поинтересовались у Татьяны Валерьевны, все ли школьники получают бесплатные завтраки - за счет средств муниципального бюджета. Оказалось, что на это имеют право только учащиеся начальной школы и ребята всех возрастных категорий из малообеспеченных семей. Более того, вторые получают еще и бесплатные обеды. Для остальных школьников их стоимость составляет 75 рублей.

Как правило, обед состоит из первых блюд (супа), вторых (мясо с гарниром) и компота. Меню в разных школах отличается. Например, в гимназии организовано что-то вроде шведского стола: ребята могут есть то, что им хочется. Желающие также могут покупать в школьных буфетах очень вкусную выпечку.

Кстати, сами родители отмечают, что дети стали очень разборчивыми. Возможно, поэтому многим ребятам и не понравилось печенье с соком.

Инна ЕМЕЛИНА

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