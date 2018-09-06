Дети наукограда могут заняться любым видом спорта

Учебный год уже начался. И наравне с общеобразовательными учреждениями свои двери для подрастающего поколения распахнули и организации дополнительного образования.

Мы хотим рассказать о том, какие же спортивные направления сегодня существуют в Обнинске, чтобы юным горожанам было проще сделать свой выбор.

С началом нового учебного года родители начинают судорожно перебирать в голове существующие секции, кружки, пытаясь подобрать подходящее занятие для своего чада, дабы его энергия вылилась в правильное русло. При этом учитывать приходится собственные пожелания, детские предпочтения, а также физические способности. Благо, в нашем городе сегодня существует вполне большой выбор.

Безусловно, секции и кружки работают и на базе общеобразовательных учреждений. Но сегодня мы хотим рассказать именно о профильных школах, которые проводят набор детей по разным направлениям.

Отметим, что на данный момент в первом наукограде свою деятельность осуществляют пять спортивных школ, четыре из которых - олимпийского резерва: СДЮСШОР Ларисы ЛАТЫНИНОЙ (гимнастика) - СДЮСШОР Александра САВИНА (волейбол) - ДЮСШ «ДЕРЖАВА» - СДЮСШОР «КВАНТ».

Но не стоит забывать о том, что посещение далеко не каждой секции обойдется родителям бесплатно. К примеру, в одном из самых «культовых» спортивных учреждений - в «Олимпе» бесплатных занятий нет вообще. Как пояснил председатель комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ, этот объект является государственным, потому вынужден придерживаться федеральных стандартов. Бюджетные места здесь не предусмотрены.

А вот абсолютно бесплатны сегодня тренировки в волейбольной школе Александра Савина. Существуют бюджетные секции также в ДЮСШ «ДЕРЖАВА» и в СДЮСШОР «Квант».

К слову, последняя сегодня может похвастаться самым широким списком секций. В настоящее время здесь проводится набор детей по 14 направлениям: адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (самбо, дзюдо), легкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика, фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

Основное направление, на котором специализируется ДЮСШ «Держава», - это единоборства (КУДО, ДЗЮДО, САМБО и К-1(кикбоксинг)). Однако уже с начала нового учебного года в школе открылась секция фехтования.

Кстати, уже совсем скоро свои двери распахнет Академия ММА (смешанные единоборства), возглавит которую тренер сборной России по ММА Геннадий КАПШАЙ.

Более подробную информацию о работе секций и наборах можно узнать на официальных сайтах спортивных учреждений или в спорткомитете города (39-5-76-36).

Дарья ГУМЕРОВА

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