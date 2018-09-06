Иностранные студенты ИАТЭ не только получают дипломы, но и становятся лучшими в научной сфере

ИАТЭ НИЯУ МИФИ можно по праву назвать местным университетом дружбы народов. Большой наплыв иностранных студентов начался в 2009 году, когда ИАТЭ вошел в состав Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». С этого времени ИАТЭ НИЯУ МИФИ стал одной из площадок большого университета, где осуществляют подготовку иностранных студентов для Госкорпорации «Росатом» и по направлению Министерства образования и науки РФ.

На сегодняшний день здесь обучаются студенты из 16 стран мира, среди них: Вьетнам, Иордания, Турция, Колумбия, Замбия, Македония и другие. И, надо сказать, что большинство из иностранцев показывают отличные результаты на научном поприще, чем, безусловно, привлекают внимание со стороны властей своих государств.

Так, к примеру, недавно Калужский регион посетила вьетнамская делегация. В рамках рабочего визита иностранцы заглянули и в ИАТЭ.

НЕ ДИПЛОМОМ ЕДИНЫМ

Партнерские отношения Вьетнама с ИАТЭ НИЯУ МИФИ завязались уже давно. Отправной точкой стало подписание меморандума в 2010 году. Документ подразумевает партнерство в области ядерного образования и научных исследований, подготовки кадров для управления атомными технологиями и их применения для национальной энергетики Вьетнама.

Первая группа студентов переступила порог ИАТЭ НИЯУ МИФИ еще в 2011 году. За это время университет подготовил и выпустил 90 дипломированных специалистов в ядерной области. Всего состоялось два выпуска вьетнамских студентов. Так, в 2017-м году с дипломами на руках стены обнинского вуза покинули 28 человек, а год спустя - еще 62 человека. Все они успешно завершили обучение по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», а также успели пройти производственную практику на базе Нововоронежской АЭС.

На данный момент в институте обучаются 243 студента. 234 из них получают высшее образование (225 - по ядерным направлениям, 4 - по юридическому профилю, 5 - по информационной безопасности). Еще 9 человек обучаются по программе подготовительного отделения.

При этом стоит отметить, что иностранные студенты, в том числе и вьетнамские, не просто учатся здесь ради диплома. Их жизнь буквально бьет ключом. Молодые люди регулярно принимают участие в активной студенческой жизни: поют песни, танцуют, занимаются спортом, а еще участвуют в различных олимпиадах и спартакиадах, причем зачастую становятся лучшими среди иностранных студентов, обучающихся в России.

Так, например, недавно несколько вьетнамских студентов стали победителями спартакиады среди всех вьетнамских студентов, обучающихся в РФ. А один молодой человек успешно прошел все три этапа Международной олимпиады по математике! Иными словами, в России среди иностранцев он был признан лучшим! Теперь парень отправится на заключительный этап, который пройдет в январе будущего года в Израиле.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Такими успехами «своих» не смогли не заинтересоваться представители Вьетнамской республики. На днях Калужскую область с рабочим визитом посетила вьетнамская делегация - Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ господин Нго Дык Мань и второй секретарь Отдела по работе с вьетнамскими студентами Нгуен Тхи Ким Тху.

Гостей встречали заместитель Губернатора Владимир ПОТЕМКИН и заместитель министра экономического развития Калужской области Станислав ФИЛИППОВ.

Одним из главных объектов, которые в этот день посетили вьетнамские гости, стал ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в котором, как известно, обучаются иностранные студенты, в том числе и из Вьетнама.

После экскурсии по учебным помещениям вуза гости встретились со студентами из Вьетнама, обсудили с ними вопросы учебы и досуга, пожелали успехов в новом учебном году.

Проректор НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА поблагодарила господина Нго Дык Маня за проявленный интерес к деятельности вуза и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество России и Вьетнама в области высшего образования.

Стоит отметить, что на сегодняшний день НИЯУ МИФИ имеет партнерские связи с рядом вьетнамских вузов, научно-исследовательских институтов и образовательных организаций. При этом развитию этих партнерских связей способствует поддержка со стороны государственных органов (МИД СРВ и Министерства образования и просвещения СРВ; Министерства образования и науки РФ, МИД РФ и Россотрудничества).

Взаимодействие с вьетнамскими вузами и научно-исследо-вательскими институтами обеспечивает студентам и преподавателям отличные возможности для прохождения языковых и научных практик, профессиональных стажировок, а также способствует привлечению студентов из Вьетнама для обучения в НИЯУ МИФИ.

Иными словами, на сегодняшний день Вьетнам относится к числу приоритетных стратегических партнеров НИЯУ МИФИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Накопленный опыт и потенциал, несомненно, должны способствовать дальнейшему расширению сотрудничества с СРВ.

Дарья ГУМЕРОВА

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