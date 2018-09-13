«Не нравится - постройте площадку!»

Стритрейсеры «кошмарят» жителей Обнинска.

С приходом тепла жизнь практически любого города становится несколько насыщеннее и активнее. Людей все больше тянет на пешие и велосипедные прогулки. А на городских дорогах можно чаще увидеть мотоциклистов. Но, казалось бы, с наступлением осени общественная жизнь должна затихать, а улицы - хранить тишину. Однако в Обнинске для некоторых такие понятия чужды. В последнее время ночной покой горожан повадились нарушать любители автомобильных гонок, рассекающие по дорогам вопреки всем правилам и нормам. При этом сами гонщики уверены в том, что ничего противозаконного и аморального они не совершают, мол, для них это всего лишь хобби, не представляющее опасности для окружающих. Так ли это в действительности?..

«ОНИ ЧУТЬ РЕБЕНКА НЕ СБИЛИ!»

Жители «свечки» на Ленина, 209 практически забыли о том, что такое «сон в летнюю ночь». Их покой слишком часто стали нарушать любители уличных гонок, рассекающие по дорогам с жаждой адреналина.

- Здесь собираются стритрейсеры, которые гоняют на бешеной скорости. Причем сначала они едут в одну сторону, а потом разворачиваются и мчатся обратно, к «Олимпу». Я как-то вызывала сотрудников ГИБДД, они сказали, что я уже не первая, мол, приедем. Но в итоге никто так и не появился, - рассказала нашему еженедельнику жительница дома №209 на проспекте Ленина Ирина СМОЛИНА.

Условия для гонок в этой части города, надо сказать, весьма подходящие. Здесь недавно завершилась реконструкция дорожного полотна - теперь это ровная асфальтовая гладь. Ни преград, ни светофоров, ни каких-либо других ограничителей нет - дави на педаль, рви мотор.

Обратившаяся в нашу редакцию Ирина Смолина не была голословной и приложила факты. Она прислала нам видео, на котором видно, как российский автопром «дрифтует» на ночной дороге и на большой скорости влетает в повороты.

- В реальности скорость еще больше, чем кажется на видео. Они еще и соревнования устраивают, - комментирует Смолина.

Данный видеоматериал мы уже размещали на своих интеренет-ресурсах. И надо сказать, вызвали бурю эмоций со стороны комментаторов, в числе которых было немало любителей скорости. Такой вывод можно сделать по негативным комментариям, которые сыпались под видео. Большинство участников этой беседы поддержали главного героя видео. Общий лейтмотив всех высказываний -

«ничего страшного - пусть гоняют, ведь альтернативы в виде специальной площадки у них нет».

Конечно, если взглянуть на ситуацию со стороны пустующих иногда дорог, то, конечно, можно было бы согласиться с тем, что гонщики действительно не несут опасности. Можно было бы, если бы не комментарий еще одного участника этих дебатов Александра ГОРАНОВА, который написал, что однажды именно на данном участке проспекта Ленина такие же гонщики едва не сбили ребенка, собиравшегося переходить дорогу по пешеходному переходу. Мужчина в качестве доказательств также приложил видео, на котором видно, как несколько автомобилей (явно на большой скорости) меряются «лошадьми», не замечая при этом, что на проезжую часть пытается ступить пешеход! И да, видео снято даже не ночью, а в светлое время суток!

«ЛУЧШЕ, ЧЕМ НАРКОТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»

Впрочем, можно вспомнить и ограждение у новой дороги, которое было снесено чуть ли не на следующий день после ее открытия.

Ну, а о том, что скрежет тормозов и вой мотора - не самое лучшее звуковое сопровождение для обитателей спального района, и говорить не приходится.

Можно, конечно, попробовать понять любителей скорости, которые таким образом получают эмоции. Вроде ничего плохого в этом нет.

- Лучше, чем наркотики или компьютерные игры, - написал один из комментаторов. Да, тут уж не поспоришь. Но почему же стритрейсеры предпочитают ставить во главу угла лишь свои приоритеты и потребности?

Как рассказал начальник обнинского ОГИБДД Алексей ИСАЕВ, данный вопрос лично находится под его контролем, а все наряды получили новую задачу - патрулировать улицы города, и этот район в частности, непосредственно в ночное время. И в случае нарушения скоростного режима гонщикам все-таки придется отвечать, только уже не в комментариях в социальных сетях, а перед законом.

Пообщались мы и с мэром наукограда Владиславом ШАПШОЙ, который однозначно согласился с тем, что город - не место для гонок, тем более спальные районы.

- В ближайшее время на данном участке будут установлены светофоры и лежачие полицейские. Кроме того, дорожное полотно будет ограничено до тех пор, пока проспект Ленина не сольется воедино с дорогой в сторону Белкино. Можно было бы и камеры установить, но это дорого, тем более что камеры мы установим за свой счет, а штрафы с нарушителей будут идти в областной бюджет. Это абсолютно невыгодно.

- Может, просто ситуацию повернуть в другую сторону и помочь ребятам? Пусть администрация города выделит площадку или трассу для стритрейсеров, таких ребят у нас в городе полно! Но нет - лучше захаять парней, а вместо площадки ещё одну «Пятерочку» построить, которых и так в городе миллион уже! - говорит участник беседы Павел СИЧЕВОЙ.

Не учесть желания молодежи заниматься таким спортом (если это можно так назвать), мы не смогли. И адресовали сити-менеджеру вопрос относительно вероятности появления в Обнинске специальной площадки для гонок. Ответ был однозначен.

- Если мы начнем этим заниматься, то тогда можно будет смело говорить, что все остальные проблемы в городе уже решены.

Вполне понятно, что у первого наукограда нет денег, чтобы организовывать площадку для небольшой группы людей, не представляющих свою жизнь без уличных гонок. Но в городе живут не только они, и потому жаждущим скорости следует выезжать туда, где нет пешеходов, других автомобилей и жилых домов, в которых люди по ночам привыкли все-таки спать.

Дарья ГУМЕРОВА

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