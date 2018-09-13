13.09.2018

Заложники ситуации



В «Зеленом острове» дольщики и застройщик недовольны темпами работ.

Если ситуация с обманутыми дольщиками «СУ-155» благополучно подходит к концу, то в «Зеленом острове» дела обстоят не столь радужно. В конце прошлого года было подписано соглашение, согласно которому, людям обещали предоставить обещанные квартиры к маю 2019 года. Прошло семь месяцев, а строительство дома так и находится на начальном этапе. Естественно, это не может не беспокоить дольщиков, которые обратились в нашу редакцию, чтобы открыто озвучить свои опасения.

 

«Я БОЮСЬ ДАЖЕ ДЫШАТЬ, ЧТОБ РАБОТЫ НЕ ПРЕКРАТИЛИСЬ»

Историю дольщиков «Зеленого острова» в Обнинске не знает только ленивый, этот вопрос постоянно находится на личном контроле главы администрации. Более тридцати семей уже порядка пяти лет ждут обещанного жилья, и, казалось бы, в мае следующего года люди должны бы забыть обо всем этом кошмаре, как о страшном сне, однако сегодня они опасаются, что точка в этой истории не будет поставлена.

- Строительство идет не теми темпами, которыми бы хотелось, но, слава богу, оно идет, - рассказывает пострадавшая Наталья КОЛЕСОВА. - Лично я боюсь даже дышать в ту сторону, чтоб работы не прекратились.

Несколько лет судьба объекта находилась в подвешенном состоянии. Шла процедура банкротства компании-застройщика «Комфортный город», задолжавшей «Сбербанку» кругленькую сумму. Долг погасил столичный бизнесмен Андрей ГУСАРОВ, однако и здесь старт работ растянулся на месяцы.

 

«ВСЕ БЫЛИ В РАЗУМЕ И СОЗНАНИИ,

ПОНИМАЯ, НА КАКИЕ РИСКИ ИДУТ»

Все дело в том, что новый застройщик решил работать под старым брендом, чтобы не переделывать разрешительную документацию. Естественно, этим воспользовались жильцы микрорайона, которые получили квартиры от «Комфортного города», но с нарушением сроков, поэтому люди потребовали компенсацию. Все время, пока шли переговоры и тяжбы с ними, по словам дольщиков, стройка их дома «стояла».

- Отношения третьих лиц с застройщиком становятся предметом шантажа и приостановки строительства. Этого априори не может быть, мировое соглашение все подписали в разуме и сознании, понимая, на какие риски идут, - уверен дольщик Алексей ЧЕРЕМНЫХ.

Как говорят пострадавшие, желающих получить компенсацию от проблемного застройщика много, и что, в каждом случае  стройка будет останавливаться?

По словам Натальи Колесовой, на встрече, которую провели 17 августа представитель залогового кредитора (Андрея Гусарова) и администрация, объяснили, что задержка на площадке связана даже не с судами, а с тем, что панели, из которых предполагалось строить дом, теперь не выпускают.

- Они проплатили сначала одному заводу деньги за блоки, он не справился, потом другому - ситуация аналогичная, а деньги-то уже уплачены. А как можно наращивать темпы, если тебе не поставляют материал? - недоумевает Колесова.

Но люди, наученные горьким опытом, говорят, что это лишь слова, документального подтверждения которым у них нет. Как нет у дольщиков понимания, усилен ли фундамент, как того требует экспертиза, и не превратится ли через несколько лет их дом в карточный, ведь строители уйдут, а им здесь предстоит жить. Да и официального представителя застройщика дольщики тоже в глаза не видели, все время с ними общается лишь представитель залогового кредитора - Андрея Гусарова, а люди хотят видеть застройщика.

 

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ВТОРОЙ РАЗ БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ

Отсутствие официальной информации, по словам людей, и порождает страхи, а снять напряжение в век цифровых технологий достаточно просто, можно разместить документы на сайте, тем более, что таковой у компании есть. Но там описываются все прелести микрорайона «Зеленый остров» и предлагается купить квартиру, причем первым пятнадцати счастливчикам гарантируется серьезная скидка - всего лишь 45 тысяч рублей за квадратный метр.

Учитывая историю вопроса, продавать квартиры в этом доме на сегодняшний день нельзя, но милая барышня по телефону предложила журналистам зарезервировать жилье. Встать, так сказать, в очередь, чтобы оказаться первыми, когда будут открыты продажи. То, что этот домен реальный, подтвердил и представитель залогового кредитора  Владимир СЫЧ. В свое время сайт-визитку открывали по требованию законодательства. Владимир Евгеньевич заверил, что продажу квартир компания не ведет, но встать в очередь действительно можно.

Дольщики не скрывают, что боятся старта продаж даже больше, чем перенесения сроков, которые, по их словам, постоянно откладываются. Изначально пятнадцать месяцев брались с запасом, теперь хорошо было бы, чтобы застройщик успел к обещанной дате в мае, но даже если дом сдадут в четвертом квартале 2019 года, как указано на сайте, люди готовы ждать. Главное, чтобы этот срок был реальным.

- Я боюсь такого варианта, что стройка остановится, и они будут претендовать на незавершенное здание, - не скрывает опасений дольщик Сергей СТРУКОВ. - Скажут нам, забирайте участок, только оплатите наши расходы.

И хотя дольщики говорят, что благодаря администрации в мировом соглашении прописаны для них шикарные условия - если дом не будет построен в срок, люди станут владельцами участка, число дольщиков к тому моменту может возрасти. Ведь белорусская компания, которая работает на объекте, и это подтверждает Сыч, тоже должна получить  свою часть квартир. А значит, делить «пирог» будут на всех.

В свою очередь, Владимир Сыч уверяет, что цели дольщиков, залогового кредитора и генподрядчика совпадают, ведь последние тоже вложили в проект свои деньги, поэтому заинтересованы как можно быстрее их вернуть, а это возможно, лишь сдав дом. Но вместо того, чтобы наращивать темпы, по словам Сыча, они вынуждены отвечать на многочисленные запросы инстанций, в которые обращаются дольщики. Ну а последние намерены бить во все колокола, потому что уверены, что низкие темпы строительства наглядно демонстрируют, что застройщик лишь имитирует работу. Вот такой парадокс.

Евгения НИКИТИНА

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