Старая «Маргарита» отправится на пенсию

Осенью прошлого года мы рассказывали о том, что магазин «Маргарита», расположенный на проспекте Маркса, давно нуждается в реконструкции. Говорили и о том, в каком ужасном состоянии находится прилегающая к комплексу территория. Тогда директор торгового предприятия заявил, что фасад здания ожидает преображение, а местные власти всерьез задумались над тем, чтобы включить благоустройство этого участка проспекта Маркса в программу «Городская среда». Несмотря на то, что в ту самую программу здешняя территория так и не попала, в городском бюджете всё-таки изыскали средства на ремонтные работы. Да и фасад «Маргариты» начал понемногу меняться.

СОВЕТСКИЙ «КОЛХОЗ» УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ

Жители города уже наверняка успели заметить, что рядом с этим торговым комплексом, который в народе называют «Товары для мужчин», вовсю кипят работы. Впрочем, этого Обнинск ждал уже давно, территория из-за своей ветхости и непродуманной дорожной инфраструктуры давно вызывала негодование как пешеходов, так и автомобилистов. Отсутствие «зебры» на столь оживленном участке, где постоянно снуют люди, просто непозволительно с точки зрения человеческой безопасности. Вспомним, как несколько месяцев назад, переходя дорогу от остановки к магазину «Маргарита», под колесами автомобиля оказались мама с маленьким ребенком.

А из-за наличия ям в период дождей здесь постоянно образовывались лужи, обойти которые вообще едва ли было возможно. Еще большего антуража всему этому «колхозу» добавляла стихийная торговля, которая, как правило, разворачивалась «на картонках и ящиках». Ну и, конечно, само здание «Маргариты» - яркий представитель советского союза. Но о ней (о «Маргарите») поговорим чуть позже. Начнем с дорог.

Ремонт этого участка проспекта Маркса после реконструкции «обнинского Арбата» напрашивался сам собой. На эти нужды из городского бюджета, по словам сити-менеджера Владислава ШАПШИ, было выделено шесть миллионов рублей. В роли заказчика выступило МКУ «Городское строительство», а в роли исполнителя, выигравшего тендер, - обнинская компания «МЕГАДОМ».

Надо сказать, что работы здесь ведутся активно. Ну а как иначе, если, согласно договору, завершить их подрядчик должен не позднее конца октября.

СЮРПРИЗ БУДЕТ

К счастью, преобразится не только прилегающая к торговому комплексу территория, а и он сам. По словам директора «Маргариты» Виталия ЖИТНИКОВА, параллельно с дорожными работами стартовали и реставрационные.

- Мы полностью поменяем фасад здания. Видели, как выполнена кофейня? Вот примерно в таком стиле предстанет и весь облик магазина. В настоящее время идет замена витрин, - комментирует Житников.

Они будут иметь оригинальный дизайн, вполне возможно, что появится «интересная» подсветка. А с противоположной стороны от кофейни может открыться еще один ресторан. Но этот вопрос пока не решен.

Поменяется и сама вывеска у магазина - старая «Маргарита» отправится на заслуженную пенсию, а ей на смену придет новая стильная надпись.

Мечтало руководство торгового комплекса и о создании новой летней веранды. Но здесь в очередной раз в позу встали жители дома, которые долгое время выступали против реконструкции магазина.

«Просто не надо нам, и все!» - цитирует их слова Житников.

Закончить же запланированные работы по реконструкции фасада Житников планирует в унисон с дорожными подрядчиками. Правда, продемонстрировать журналистам хоть какой-нибудь проект обновленного здания Виталий Борисович так и не смог, по причине его отсутствия. Потому представлять «Маргариту» в новом облике пока можно лишь в воображении. Что ж, главное, чтобы фантазии горожан не разошлись потом с реальностью.

Дарья ГУМЕРОВА

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