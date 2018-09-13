Соседа все-таки можно наказать!

Верховный суд назначил штраф за курение на балконе.

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о проблеме жителей дома № 122 по проспекту Ленина. Речь шла о жалобе жильцов на своего соседа, который часто курит на балконе, чем доставляет окружающим дискомфорт. Найти адекватное решение в этой ситуации было непросто. Но уже после выхода материала нам стало известно о фактах, когда в подобных ситуациях суд становился на сторону нежелающих дышать сигаретным дымом.

ВЫХОД НАШЕЛСЯ

Напомним, что в редакцию обратилась Галина Трофимовна СВЯТОБОГ, которая рассказала, что жилец одной из арендованных квартир заставляет ее постоянно дышать сигаретным дымом. Только придраться к мужчине сложно, потому что делает он это не в общественном месте, а на своем балконе. Юрисконсульт ОМВД России по городу Обнинску Анна РОДИОНОВА четко процитировала Федеральный закон № 15, в соответствии с которым курить табачные изделия не разрешается в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а балкон таковым не является.

Но, оказывается, принять меры и в отношении курящих на балконе тоже можно. Об этом нас проинформировал адвокат, заместитель председателя совета Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН.

- Я постоянно слежу за правоприменительной практикой, - рассказал он. - И нашел такое судебное решение, где за курение на балконе засчитали моральный вред с одного соседа в пользу другого. Там дело дошло до Верховного суда, который снизил сумму компенсации с сорока тысяч рублей до пяти. Но сам факт неправоты курильщика, установленный судом первой инстанции, он подтвердил.

СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ

Как нам удалось выяснить, скандальная история имела место в Новосибирске. Там один из жильцов просил суд запретить соседу курение на лоджии, поскольку дым от сигарет поступал в его квартиру, что негативно сказывалось и на его здоровье, и на состоянии здоровья его ребенка. Также заявитель настаивал на компенсации морального вреда в 250 тысяч рублей. Судебная тяжба длилась два года.

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - уточняется в решении Верховного суда.

После этого многие юристы высказывали предположение, что данное решение станет прецедентом, и суды начнут учитывать рекомендации высшей инстанции. Так что у жителей Ленина, 122 есть все шансы поставить на место несговорчивого соседа. Было бы желание.

Инна ЕМЕЛИНА

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