13.09.2018

ЗАО «Быт-Сервис» вошло в число лучших



Обнинская управляющая компания ЗАО «Быт-Сервис» вошла в число номинантов Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества». И теперь она имеет шанс получить статус «Лучшее предприятие России 2017». Эту новость жители города восприняли по-разному, подавляющее большинство людей, находящихся в управлении этой организации, все-таки согласились с тем, что им крупно повезло.

 

ТРУДЯТСЯ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Аналитика была проведена на основании данных Государственной службы статистики. По показателям прошлого отчетного периода ЗАО «Быт-Сервис» отнесено к группе надежных предприятий и в рейтинге заняло двенадцатое место среди всех компаний Калужской области.

В настоящее время в управлении данной компании находится 50 многоквартирных домов. Среди них есть и довольно старые здания. В частности, расположенные на улицах Пушкина, Горького, Блохинцева. И с должниками сотрудникам ЗАО «Быт-Сервис» приходится работать. Только осуществляют они эту деятельность цивилизованными методами: общаются, разъясняют, договариваются. Собственно говоря, главный секрет успеха этого предприятия кроется в умении учитывать интересы жителей. 

- Мы стараемся все их вопросы решать в  максимально короткие сроки. По возможности - сразу же в день обращения, - рассказал нам директор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ.

Немаловажным фактором успеха является и качество работы этой УК. Ремонт инженерных сетей здесь делают не для галочки, а для того, чтобы у жильцов не возникало никаких проблем в процессе потребления ими коммунальных услуг.

- За весь период деятельности нашего предприятия в жилфонде не было ни одной серьезной аварии, - уверяют работники управляющей компании.

 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Но и, конечно, ЗАО «Быт-Сервис» является наглядным примером истинности известного высказывания: кадры решают все. Вадим Львович считает, что с подчиненными ему очень повезло. Со многими из них он работает бок о бок уже около 20 лет. Между директором и подчиненными сложились прекрасные, добрые отношения. Кац умеет работать с людьми, мотивировать их на высокое качество выполнения поставленных задач. Сам он называет это слаженностью. 

- Все трудятся по моей команде, - шутливо говорит Вадим Львович.

Но шутки шутками, а факт, что ЗАО «Быт-Сервис» признано успешной управляющей компанией, говорит сам за себя. Все здесь понимают, что делают общее дело.

Анна СОКОЛОВА

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