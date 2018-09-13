Владислав Шапша: «Давайте не будем деньги тонким слоем по бутерброду размазывать»

Во вторник, 11 сентября, мэр города провел пресс-конференцию. Вопросы журналисты задавали самые разные. Естественно, не обошли вниманием и недавнюю поездку обнинской делегации в китайский Мяньян, ну и, конечно, поговорили о самом наболевшем -

наукоградовской медицине.

«НЕДОВОЛЬСТВА МЫ ТАМ НЕ ЗАМЕТИЛИ,

И ГНИЛЫХ ПЕРИЛ ТОЖЕ»

Четыре подписанных соглашения - таков итог визита обнинской делегации в Мяньян. Причем сотрудничество будет вестись по разным направлениям. Одно из них - бизнес, благодаря соглашению обнинской Торгово-промышленной палаты с китайским комитетом содействия развитию международной торговли наукоградовские бизнесмены получат возможность напрямую общаться с коллегами из этой страны.

Не секрет, что Россия строит в Поднебесной два энергоблока, поэтому вопрос подготовки «атомных» специалистов актуален для китайской стороны. По словам сити-менеджера первого наукограда Владислава ШАПШИ, в скором времени в обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ на обучение приедут 25 студентов из этой республики.

- Еще одна актуальная тема - исследование и лечение онкологических заболеваний. - У них есть понимание, что у нас большой опыт и серьезные наработки в этом вопросе, и не только в МРНЦ, но и в радиофармкластере, который появился благодаря сотрудничеству онкологов с учеными ФЭИ и НИФХИ имени Карпова. Поэтому китайские коллеги хотят приехать в Обнинск, посмотреть на то, чем мы занимаемся, и, наверное, использовать этот опыт при лечении своих больных, - пояснил Владислав Валерьевич.

Обнинскую сторону тоже интересовали вопросы медицины, например, Владислав Шапша ознакомился с работой китайской больницы, которая по своему функционалу и параметрам схожа с КБ №8.

- Там работают 1050 человек, в нашей больнице по факту - 1500 сотрудников. Вот и делайте выводы, - сказал градоначальник. - В Китае нет очередей, все красиво и замечательно. Недовольства мы там не заметили и гнилых перил тоже.

ГОРОД ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЕДИКОВ

Рассказал мэр журналистам и о хорошей новости, 162 миллиона рублей, которые обещало ФМБА на переоснащение обнинской больницы, уже «пришли» в город. До конца года ведомство должно выделить еще 190 миллионов. Однако есть в этой бочке меда и значительная ложка дегтя. Ни для кого не секрет, что медики «бегут» из КБ №8, причем в этом году людей ушло как никогда много. Нехватка педиатров, узких специалистов, да и на Скорой помощи практически некому работать. Поэтому оборудование новое закупят, но оно может стоять без дела, поскольку специалистов попросту нет. Все это, несмотря на федеральную принадлежность клиники, не может не волновать главу администрации, обязанного обеспечить горожанам нормальные условия для жизни.

Несмотря на то что территориальный Фонд обязательного медицинского страхования увеличил коэффициент обнинской больнице, на доходах персонала это пока не отразилось. Так как, чтобы получить деньги, необходимо оказать населению услугу, а специалистов, как известно, в больнице не хватает.

- Этот замкнутый круг должны разорвать главный врач КБ №8 и руководство ФМБА, - считает Шапша. - Именно агентство нанимает людей на работу, платит им зарплату, и именно оно обладает достаточным ресурсом, чтобы привлечь молодых специалистов для работы в свои учреждения.

В очередной раз глава обнинской администрации напомнил, что город не стоит в стороне, ежегодно выделяя КБ №8 тридцать миллионов рублей.

- И мы каждый раз говорим медикам, высказывайте свои предложения, давайте не будем деньги тонким слоем по бутерброду размазывать. Нужно привлечь узких специалистов, давайте на них направим средства, нужно обеспечить кадрами Скорую помощь - давайте на них. Сейчас происходит так, что всем по чуть-чуть, но всех облагодетельствовать, наверное, не получится, - заявил Шапша.

Принять непопулярное решение о том, куда необходимо направить финансы, по словам сити-менеджера, должно руководство больницы, так как город не может оценивать, кому и сколько платить. Владислав Валерьевич надеется, что разобраться в этом вопросе поможет и новый Общественный совет.

- К тому же хочу напомнить, что многое зависит от руководителя, нельзя его роль на задний план отодвигать. Есть учреждение, есть руководитель, много времени прошло с момента назначения Игоря Бондаренко на пост главного врача КБ №8, в январе уже год будет. Посмотрим на результаты его работы. Всегда есть проблемы, главное - какой характер они носят, если системный, и они могли быть решены, но их не решили, - это недопустимо, - резюмировал мэр.

Эта ремарка заставила серьезно задуматься, а не ждет ли Обнинск очередная смена руководства КБ №8 и безвластие, которое уж точно не лучшим образом отражается на дышащей на ладан Клинической больнице №8?

Евгения НИКИТИНА

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