Опасаясь трагедии

Жители Гагарина, 36 создают в доме пожароопасную обстановку.

Ни для кого не секрет, что многих проблем можно было бы избежать, если о них думали заранее. У силовиков и медиков это называется профилактикой, или предупреждением возникновения чего-то негативного. К счастью, и рядовые жители Обнинска озадачились подобным вопросом. Так, пенсионер, проживающий в доме № 36 по улице Гагарина, уверен, что есть вероятность, что рано или поздно в их жилом здании произойдет пожар.

ВМЕСТО КЛАДОВОК - ЛОДЖИИ

Пожилой мужчина рассказал нам, что безответственные жильцы захламляют общедомовые бельевые лоджии.

- Придите и посмотрите сами, - говорит неравнодушный жилец. - Чего там только нет: коробки, старая одежда, предметы мебели, мусор... А эти места предназначены конкретно для сушки белья. Попади случайно на эту лоджию незатушенная сигарета, сразу же случится пожар. А пострадают в итоге все!

После беседы с активистом дома мы отправились по указанному адресу. Начали осмотр с первого подъезда и, даже не доходя до пятого этажа, убедились, что звонивший не преувеличивал. Лоджии действительно были захламлены, и на каждой висел замок.

Такая же картина была во втором и третьем подъездах, жильцы которых рекомендовали нам заглянуть в соседний восьмой.

- У нас еще ничего, не так много хлама, а вы посмотрите, что творится там, - посоветовали они.

Признаться, в восьмом подъезде оказалось не хуже и не лучше. Жительница одной из квартир, представившаяся Раисой Евгеньевной, рассказала, что пару лет назад ее соседи обращались по этому поводу с жалобой в мэрию, после чего на лоджиях навели порядок. Какое-то время там было чисто, а потом все вернулось на круги своя.

УК ЗАСТАВИТ ЖИТЕЛЕЙ НАВЕСТИ ПОРЯДОК

В обслуживающей этот дом организации ООО «Управляющая компания» тоже недовольны бардаком, творящимся на лоджиях дома. И в самое ближайшее время коммунальщики намерены начать с этим беспощадную борьбу. Скоро на подъездах будут развешены объявления с просьбой освободить все места общего пользования от хлама.

- В противном случае мы будем взламывать замки, вывозить все это самостоятельно, а потом предъявим жильцам счет по оплате данной работы, - прокомментировал представитель руководящего звена компании Виталий КЛЮЕВ.

В этой ситуации может получиться так, что сумму оплаты «раскидают» на всех жильцов, и опять из-за чьей-то халатности пострадают невинные. Не говоря уже о том, что в случае пожара и огонь не будет выбирать, чьи квартиры сжигать, а чьи - обходить стороной.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЕДЕТ К ТРАГЕДИИ

Побеседовали мы по этому поводу и с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Александром МИХАЛЕВЫМ.

- Когда нам поступают обращения от жителей, мы на них оперативно реагируем: выезжаем на место, обследуем территорию. В каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально. Если возникает необходимость, принимаем соответствующие меры, - пояснил Александр Николаевич.

Также он проинформировал, что в этом году все обращения граждан в отдел надзорной деятельности касались плохой работы сигнализации в домах повышенной этажности. По поводу захламления мест общего пользования жалоб не было.

- Вообще нужно смотреть в каждом случае индивидуально. В некоторых домах лоджии являются частью эвакуационной лестничной клетки, и складировать там вещи нельзя. Если же они предназначены только для сушки белья, то конкретных требований к жильцам здесь не предусмотрено, - уточнил Михалев.

Тем не менее вовсе не значит, что эти территории можно превращать в свалки. Александр Николаевич рассказал, что один из недавних пожаров в Обнинске - на Королева, 16 - по заключению экспертов произошел из-за того, что на балкон был брошен окурок. Кто бы мог подумать, что такая беспечность приведет к столь масштабным последствиям. Так что жителям 36-го дома есть о чем задуматься. Пока не поздно.

Инна ЕМЕЛИНА

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