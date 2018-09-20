«Калужский Диснейленд» - шар на американской стороне

Строительство огромного развлекательного комплекса «Волшебный мир России» было широко анонсировано губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ два года назад. Однако после «яркой вспышки» последовало затишье, прервавшееся в прошлом году. Инвесторы подписали соглашение с региональным правительством, где еще раз обозначили свои намерения. С тех пор прошло чуть меньше года, а до видимых действий дело так и не дошло.

ПОЛИТИКА МЕШАЕТ ЭКОНОМИКЕ?

Изначально было понятно, что, поскольку строить «Калужский диснейленд» инвестор будет на собственные средства, то как-либо торопить его региональные власти не могут. Долгое время до общественности доходили слухи о готовящейся поездке калужской делегации за океан, однако в дело вмешалась большая политика. Депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, в июле этого года комментируя ситуацию нашему еженедельнику, однозначно заявил, что все будет зависеть от итогов встречи двух президентов - ПУТИНА и ТРАМПА. Сегодня Геннадий Иванович уверен, что в США ждут очередных политических событий, чтобы понять расклад сил и курс, которого будет придерживаться страна в международной политике.

- Работа продолжается, но шар на американской стороне, теперь ждем ноябрьских выборов в Соединенных штатах Америки, - резюмировал парламентарий.

РЕГИОН ЖДЕТ ГОСТЕЙ

А между тем в региональном Министерстве экономического развития заявляют, что инвестор не потерял интереса к этому масштабному проекту и, более того, пытается решить насущные вопросы заранее, пока не началось строительство.

- Прорабатываются детали, в том числе инфраструктурные, касающиеся возможности подключения электроэнергии, поскольку комплекс потребует достаточно больших мощностей, - рассказывает заместитель министра экономического развития Калужской области Станислав ФИЛИППОВ. - Их интересует возможность логистики, в том числе, мы даем информацию по предполагаемому обустройству аэропорта «Ермолино», рассматривается железнодорожное сообщение.

В министерстве отмечают, что если раньше стороны говорили о концептуальном решении, то теперь прорабатывают нюансы. Межевание территории тоже до сих пор не завершено, так как в процессе работы пытаются сразу наиболее выигрышно «приземлить» комплекс.

Филиппов подчеркнул, что региональные власти делают все от них зависящее, чтобы помочь реализовать желание инвесторов, очередная встреча с которыми запланирована на четвертый квартал этого года. И, по последней информации, пройдет она на калужской земле.

Евгения НИКИТИНА

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