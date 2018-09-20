Гонки в Обнинске устраивают заезжие гастролеры?

На прошлой неделе в еженедельнике «ВЫ и МЫ» была публикация о стритрейсерах, которые устраивают гонки на ночных улицах наукограда, лишая покоя и сна жителей. Стоит отметить, что огласка этой проблемы вызвала немало негодования. Более того, история получила продолжение. Расставить все точки над «i» в этом вопросе нам помогли сами обнинские гонщики. Мы пообщались с некоторыми представителями автоклубов, которые, как оказалось, не разделяют взглядов тех, кто любит «рассекать» по ночному городу.

«МЫ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ!»

Автомобильный спорт в Обнинске весьма популярен, хотя и в узких кругах. Как только наш еженедельник обратил внимание на проблему уличных гонок, желающих высказать свое мнение относительно данного движения нашлось немало.

Мы поговорили с представителями автомобильных сообществ и выяснили, что как раз они и стараются придерживаться определенных правил в проведении гонок. Главный администратор автомобильного клуба ODT («Obninsk Drift Team») Александр Ю. рассказал, что ребята никогда не устраивают заезды на городских улицах. У них существует свой определенный устав, и нарушать его никто не берется.

- Встречи, которые проводит ODT, проходят за пределами населенных пунктов, чаще в промзоне, чтобы не создавать неудобства и головную боль как рядовым гражданам, так и сотрудникам ГИБДД. По поводу гонок на улицах города - понятия не имеем, кто причастен к ночным заездам. Во избежание гневных отзывов о нас сразу скажу - мы за легализацию таких мероприятий обеими руками!

То, что представители обнинских автомобильных клубов не устраивают соревнований на дорогах, подтвердил и еще один автогонщик Андрей Х.

Тогда кто же эти ночные любители скорости - не призраки же, тревожащие покой мирных граждан? Тем более горожане уверяют, что не раз становились свидетелями ночных автосостязаний, да и в полиции подтвердили - жалобы на стритрейсеров были, и не единожды!

ПЬЯНЫЕ СОСЕДИ

Разобраться в ситуации нам помог все тот же Андрей Х., который рассказал, что погонять по ночному Обнинску приезжают «соседи» - из Белоусова, Малоярославца, Наро-Фоминска, Жукова и других городов.

Что тут скажешь - наглость, не иначе. Тем более, по словам Андрея Х., зачастую такие «залетные» гости наведываются в первый наукоград не только за скоростью.

- Особенно по выходным их здесь много: клубы, выпивка, дороги у нас хорошие... - комментирует Андрей Х.

Вполне вероятно, что эти товарищи, устраивая гонки на обнинских улицах, заправляют перед этим не только свои авто, но и себя? Теперь понятно, кто и при каких обстоятельствах сносит дорожные ограждения, и почему все эти экстремалы едут именно в наукоград.

Между тем, на участке проспекта Ленина, где зачастую «летают» дрифтеры, уже заработал светофор. Обещали местные власти установить и «лежачие полицейские». Однако такое положение дел не слишком обрадовало рядовых автомобилистов - во всем они винят все тех же гонщиков, мол, не было бы их, не было и этих неудобств.

Вот и ответ на вопрос, почему появляются искусственные неровности. Следствия без причины не бывает. «Родители» лежачих полицейских - стритрейсеры и им подобные, - считают дисциплинированные автовладельцы.

Кстати

Администратор автомобильного клуба ODT Александр Ю.:

- В скором времени намечается интересное совместное событие с другим автоклубом нашего города. Если бы нам согласованно выделили парковку под «дрифт-заезды», было бы весьма неплохо, и жители города приходили на это посмотреть. Думаю, многим придутся по душе и отечественный автопром, и мастерство «пилотов» в деле.

Дарья ГУМЕРОВА

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