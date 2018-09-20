Преступление без наказания

Три недели назад на портале Obninsk.Name была опубликована новость о том, что в соседнем Малоярославце стреляли прямо на улице. Возможно, было задействовано пневматическое оружие. Эта версия пока так и остается предположением, потому что официального заключения по данному случаю малоярославецкая полиция так и не предоставила.

НОЧНОЙ «СЮРПРИЗ»

Если не считать поврежденного оконного стекла, эта история закончилась благополучно. Подчеркнем, к счастью, благополучно. И про нее можно было бы забыть, если бы полиция просто посетовала, что стрелявший не установлен, поэтому преступление не раскрыто. Однако стражи порядка пошли иным путем.

Ночью 31 августа жители дома № 1 по Новотеатральному проезду услышали с улицы женский крик о помощи, а затем прозвучали выстрел и звон стекла. Пуля попала в окно квартиры на четвертом этаже, где проживала молодая семейная пара с грудным ребенком. К счастью, она пробила только внешнее стекло и не залетела внутрь помещения. Элементов простого везения в этой истории немало.

Утром следующего дня члены семьи обратились в ОМВД по городу Малоярославцу с соответствующим заявлением. Им было сказано, что скоро в квартиру явится участковый и обследует место происшествия. Поврежденное стекло полицейские посоветовали пока не менять.

Но участковый так и не пришел. Как рассказали пострадавшие, он через некоторое время позвонил и поинтересовался, есть ли у них претензии к полиции.

- Мы ответили, что претензии у нас не к полиции, а к тому, кто стрелял, - вспоминают молодые родители.

Собственно говоря, это и стало поводом закрыть данное дело. Через некоторое время люди получили официальный ответ, в котором говорится, что «по результатам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении». Получается, о возбуждении уголовного дела речь вообще не шла. Выходит, стрелять в окна можно безнаказанно?

ИЗ ОТВЕТА ПОЛИЦИИ НАПРАШИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ

Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя пресс-службы УМВД по Калужской области Наталью ГОРОХОВУ. И выяснилось, что версии полиции и пострадавших жителей очень разнятся.

- А на каком основании вы сделали вывод, что в окно именно стреляли? - недоумевает Наталья Сергеевна.

Далее последовало объяснение, что в окно, скорее всего, был брошен камень. Дескать, баловались дети, а жильцы не имеют к ним никаких претензий.

С этой версией можно были бы согласиться, если бы люди не слышали звука выстрела и криков о помощи. К тому же место происшествия так никто и не обследовал. В связи с чем возникает встречный вопрос: «А почему полицейские решили, что выстрела не было?»

Конечно, спорить со стражами порядка люди не могут, они же, в конце концов, не эксперты. Только теперь утверждение «мой дом - моя крепость» для малоярославчан неактуально. И нет никакой гарантии, что завтра их окно не пострадает от очередного выстрела, который стражи порядка назовут камнем и не захотят разбираться в хулиганстве.

Анна СОКОЛОВА

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