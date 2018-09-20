Обнинские депутаты начали работу с формальностей и шуток

Каникулы у депутатов закончились, и на этой неделе уже стартовали заседания профильных комитетов, в том числе по законодательству и местному самоуправлению, где народным избранникам предстояло рассмотреть внушительный список вопросов. Слуги народа это заседание провели на веселой ноте, непринужденно шутя, хоть речь шла не только о неформальных вещах.

Так, например, коснулись депутаты очередных изменений в документе о присоединении земель к Обнинску. Несмотря на то что новые границы первого наукограда уже определены, да и вопрос этот обсуждался неоднократно, необходимость внесения изменений появилась вновь.

- Не секрет, что любой нормативно-правовой акт несовершенен, при работе с ним у юристов, как правило, периодически возникают новые дополнения и поправки. На реальности они никак не отражаются, - пояснил Зиновий ГУРОВ.

Зашла речь и о городских памятниках, которые необходимо не только упорядочить, но и разделить на две категории. К примеру, теперь они будут условно разделять на «мемориальные» и «немемориальные» - то есть те, которые не представляют собой исторической значимости, как тот же Кот ученый.

- Но это не значит, что такие памятники будут меньше любить и беречь. Это просто регламент, не более. Как можно не ценить того же нашего «Кота». Я, например, каждый раз, когда ко мне приезжают гости из других городов, привожу их обязательно к нему. Это же наш наукоградовский дух, - прокомментировал в беседе с журналистом Зиновий Гуров.

Реальным фактом на этом заседании стало рассмотрение появления новой должностной единицы в штатном расписании Контрольно-счетной палаты. Теперь в КСП будет работать независимый аудитор, утвердить которого должны именно депутаты обнинского городского Собрания. На это место сегодня претендует Константин КАПИНУС.

Стоит отметить, что в КСП этот человек трудится уже семь лет в должности специалиста. Ранее более десяти лет Константин Валерьевич проработал в обнинской прокуратуре, в том числе и в должности помощника прокурора. По словам председателя Контрольно-счетной палаты Геннадия АРТЕМЬЕВА, для Капинуса новое назначение станет повышением. Займет ли Константин Валерьевич аудиторское кресло или нет, определится на следующей неделе, на заседании городского Собрания.

Дарья ГУМЕРОВА

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