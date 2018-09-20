Мечтать не вредно

Депутаты Госдумы намерены решить целый спектр важных вопросов.

В Госдуме стартовал новый парламентский сезон. Еженедельник «ВЫ и МЫ» пообщался с парламентариями, представляющими интересы Калужской области, узнал их планы на будущее и чем они хотят заняться в ближайшее время. Как оказалось, особое внимание избранники народа намерены уделить социальным вопросам, но и другие темы они не намерены обходить стороной.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ

«Атомный» депутат Геннадий СКЛЯР главной задачей на ближайшее будущее видит создание в Обнинске Инновационного центра. По словам избранника народа, осенью в Госдуме будут обсуждать вопрос предоставления налоговых преференций таким объектам.

- Это важный проект, который требует первостепенного внимания, так как «Атомное Сколково» - важнейшая составляющая будущего Обнинска, - считает Геннадий Иванович.

По словам парламентария, в новом законе о развитии Арктики «Росатому» отводится ключевая роль, именно это ведомство станет главным организатором и создаст необходимую инфраструктуру на этом участке.

- Там будет задействована и малая атомная энергетика, которой занимается ФЭИ. Предстоят серьезные работы в сфере экологии, в выполнении которых могут быть заняты НПО «Тайфун» и другие научно-исследовательские институты города, - рассказывает Скляр.

Кроме того, при обсуждении бюджета будут сформулированы новые национальные программы по здравоохранению, образованию. Геннадий СКЛЯР не скрывает, что его очень волнует, какое место будет отведено Обнинску в этих проектах.

СОЦИАЛКА - НАШЕ ВСЕ

Депутат от ЛДПР Вадим ДЕНЬГИН отметил символичность того, что новый парламентский сезон начался с региональной недели, поэтому первым делом он намерен заняться тем, что необходимо людям «на местах».

- Проблем достаточно. В том числе это стройка в обнинском микрорайоне «Зеленый остров», за которой мы наблюдаем с региональным министром строительства и ЖКХ Егором ВИРКОВЫМ, - рассказывает Вадим Евгеньевич.

Еще одна болевая точка наукограда - здравоохранение. Несмотря на то что ФМБА выделило КБ №8 внушительный транш, этих денег, по мнению парламентария, недостаточно.

- Я считаю, что клинике необходимо выделить адресное финансирование на капитальный ремонт, потому что делать «косметику» нет никакого смысла, - говорит Деньгин.

Однако все эти средства будут направлены в пустоту, если не решить главный вопрос - кадровый. По словам парламентария, ФМБА пообещало снизить градус накала, и 35 специалистов будут распределены для работы в клиниках ЦФО.

- Задача местной администрации - решить проблему с жильем. Ведь сторонние люди приезжают в новый город, и им нужно где-то жить. Всю эту ситуацию власти надо отработать, я пока вижу в городской администрации настрой на решение этих задач, - заявляет Вадим Евгеньевич.

Кроме того, депутат продолжит бороться за права многодетных семей, которые, по его мнению, ущемлены. Вадим Евгеньевич считает, что, выделяя этой категории граждан землю, надо четко понимать, кто и когда создаст там инфраструктуру, чтобы этот участок не был бесполезным. Кроме того, надо проработать и налоговые льготы для многодетных семей.

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ

Еще один депутат от Калужской области - экс-мэр Обнинска Александр АВДЕЕВ признался, что амбициозных задач перед собой не ставит, а сконцентрирует внимание на решении конкретных вопросов.

- Надо посмотреть, какие программы «задевают» интересы Калужской области, и постараться сделать все возможное, чтобы регион получил финансирование на дорожное развитие, строительство учебных заведений, детских садов. Задача сессии - принятие бюджета, и чтобы мы в этом документе тоже были отражены, - резюмировал Авдеев.

Евгения НИКИТИНА

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