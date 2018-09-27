Когда в товарищах согласья нет...

При КБ №8 появился совет Скляра и Бондаренко.

Создание Общественного совета при КБ№8 несколько недель назад широко анонсировалось горожанам. Недавно прошло первое заседание, о чем жителям сообщили постфактум. Возглавил структуру депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. Кто же вошел в этот список избранных и смогут ли 17 человек сделать то, что не удавалось другим долгие годы?

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

До последнего времени имена тех, кому предстоит решать наболевший для Обнинска вопрос, держались в секрете. Однако как только обнародовали список членов общественного совета, оказалось, что общественников там раз, два и обчелся.

Три директора, можно сказать, «градообразующих» предприятий - Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ, Андрей СИЛКИН и Валентин РОДИОНОВ, четыре «парламентария», три от города - Владимир СВЕТЛАКОВ, Вячеслав НАРУКОВ и Светлана ЛУКЬЯНЕНКО и депутат Заксобрания Татьяна БАТАЛОВА, глава администрации Обнинска Владислав ШАПША и председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, руководитель территориального органа Росздравнадзора Любовь ТИМОШЕНКО. В общем, те еще общественники.

Из тех, кто реально может представлять интересы горожан - председатель совета ветеранов Великой отечественной войны Николай КАПУСТИН, председатель совета ветеранов ФЭИ Галина ФИЛАТОВА,редактор газеты «НГ-Регион» Наталья КОШЕЛЕВА, председатель профкома больницы Людмила КОТОВСКАЯ и известный общественный деятель Юрий КАПИТАНОВ.

СООБРАЗИЛИ НА ДВОИХ?

По какому принципу и кто определял состав совета, мы поинтересовались у Главного врача КБ №8 Игоря БОНДАРЕНКО.

- Я предложил свои кандидатуры, Геннадий СКЛЯР предложил свои кандидатуры, мы сошлись и выбрали семнадцать человек, - не стал скрывать Игорь Владимирович. - Можно было и больше людей набрать, были еще желающие, но чем больше Совет, тем ниже его работоспособность.

А депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР добавил:

- Я очень надеюсь, что Общественный совет не будет работать в режиме конфликта. Наша задача помочь новому руководителю больницы, которому сегодня дан определенный шанс.

О каком конфликте может идти речь, если кругом свои люди?

- Заместителем председателя Общественного совета предложили выбрать Юрия КАПИТАНОВА, но вопрос решили отложить до следующего заседания, чтобы у него было время оценить возможности нового Совета и свою роль, - сказал Владимир ВИКУЛИН.

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

Мы связались с Капитановым, и, как оказалось, никакие должности в новом совете он занимать, не намерен.

- Заместителем председателя совета я не буду, но состоять в нем продолжу. Моя позиция такая - если я что-то могу сделать для горожан, я готов. Хотелось бы надеяться, что общественникам удастся изменить ситуацию с бесплатной медициной в лучшую сторону. Но я пока таких предпосылок не вижу, - не стал скрывать Юрий Иванович.

Собственно, откуда им взяться, если уже на первом заседании мнения общественников по организационным вопросам разошлись: кто-то считает, что заседать надо один раз в квартал, а кто-то предложил встречаться ежемесячно.

Примечательно, что от Физико-энергетического института в совет вошли сразу два человека, столько же представляют и больницу (еще один член совета - зам. главного врача Марина МАМЕДОВА. - Прим. авт.). Такой «перекос» объясняется довольно просто, по словам медиков, они хотят, чтоб «Росатом» выделил деньги на строительство жилья для них.

В общем-то, руководство КБ №8, наверное, не было бы против, чтобы их трудности решила и какая-нибудь другая крупная федеральная структура. Именно поэтому в Общественном совете сделали ставку на директоров предприятий, которые проигнорировали даже первое заседание, прислав своих представителей. Можно уверенно сказать, что дальше будет лишь хуже, поэтому их роль здесь сродни «свадебных генералов».

Да и членство «избранников народа» тоже сомнительно. Мы открыто спросили у Татьяны БАТАЛОВОЙ, почему она заняла кресло в новой структуре, ведь, имея депутатский мандат, ей ничто не мешает присутствовать на заседании совета.

- Мне бы действительно никто не помешал это сделать, - не стала скрывать Татьяна Валентиновна, - но когда поступило предложение от Игоря Бондаренко войти в совет, чтобы системно вести работу, слышать, взаимодействовать, я посчитала это правильным.

Что же парламентарии делали до сих пор, пытаясь решить проблему здравоохранения в Обнинске, можно лишь догадываться.

Сегодня неизвестно, когда псевдообщественники соберутся в следующий раз. Потому что назвать представителями общественности большинство тех, кто вошел в ряды членов совета, язык не повернется, ведь все эти люди явно не пользуются услугами КБ №8 на общих основаниях. Поэтому напрашивается вывод, что работа этой организации никак не отразится на жизни обычных горожан.

Евгения НИКИТИНА

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