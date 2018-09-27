Миграционная служба «меняет прописку», а музейщики строят планы на будущее

Долгое время Музей истории города Обнинска и отдел по вопросам миграции ОМВД делили одно здание. И те и другие были недовольны таким положением дел, так как обеим структурам не хватало площадей. Уже неоднократно говорилось о переезде сотрудников правоохранительных органов, но в последний момент все срывалось. На прошлой неделе долгожданное событие все-таки произошло.

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Куда только за это время не собирались «переселить» отдел по вопросам миграции. В начале года структуру хотели разместить в бывшем здании Госнаркоконтроля, потом решили, что ведомству больше подойдет бывшее здание казначейства.

- Мы сейчас находимся в процессе переезда, половина уже на новом месте, половина - на старом. Устанавливается программное обеспечение, налаживается связь, то есть нам еще неделя понадобится, чтобы «встать на ноги», - рассказывает начальник отдела Наталья МАКСИМЕНКО.

Временно прием граждан вестись не будет, полицейские взяли вынужденную «паузу», чтобы отладить внутренние процессы. Это поможет избежать возможных сбоев в дальнейшем. Наталья Максименко пообещала широко анонсировать «новоселье» и пригласить журналистов в гости, как только все работы будут завершены.

ХУДОЖНИКИ ПО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ

Директор музея истории города Обнинска Алина КАЩЕЕВА надеется, что до конца года соседи окончательно переедут, и освободившееся помещение передадут их ведомству.

- Мы планируем в следующем году провести там ремонтные работы, - говорит Алина Александровна. - По подсчетам специалистов, они обойдутся в один миллион восемьсот тысяч рублей.

По словам Кащеевой, сегодня музей развивается в различных направлениях. Для занятий с детьми специалистам не хватает помещений, именно из-за этого страдает и выставочная деятельность.

- У нас много заявок от художников, которые постоянно откладываются. Сейчас конец 2018-го года, а у нас выставочные планы на 2020-й год и даже есть заявка на 2021-й, - описывает ситуацию директор музея. - Мы авторам вынуждены постоянно отказывать, больше всего страдают наши, обнинские живописцы. С нашими многолетними партнерами яркие выставки проводим, а некоторые обнинские художники уже давно готовы к проведению персональных выставок, но Музей не имеет возможности их в этот план включить.

Порядка двух миллионов рублей нужно лишь на первоначальный этап ремонта. Оформление входной группы, самого пространства и научной библиотеки, которую хотят «поселить» на освободившихся площадях, потребует проведения проектных работ и, соответственно, совсем других денег.

Музейщики прекрасно понимают, что «золотой дождь» в одночасье на них не прольется, и очень надеются, что город в следующем году найдет возможность оплатить хотя бы первостепенные нужды. А они, в свою очередь, как только помещение приведут в порядок, обещают, что оно не будет пустовать.

Евгения НИКИТИНА

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