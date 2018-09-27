Обнинские депутаты рискнули с головой «окунуться» в Протву

На этой неделе состоялось первое после летних каникул заседание обнинского Городского собрания. Одной из самых обсуждаемых тем для обсуждения стало состояние реки Протвы.

Ни для кого не секрет, что вода здесь не соответствует санитарным нормам - об этом уже не раз сообщали эксперты. Между тем установить причинно-следственную связь и исправить ситуацию у представителей обнинской власти не получается уже который год - дальше разговоров дело, увы, пока не заходило. Но проблему при этом парламентарии не забывают. Теперь при Горсобрании создали специальную рабочую группу.

СОСЕДИ ВОДУ МУТЯТ

Далеко не каждый город может похвастаться собственным водоемом или рекой. А Обнинск может. Правда, беречь и следить за таким природным достоянием у нас пока не получается. Каждый год представители СЭС констатируют одно и то же - купание в Протве не рекомендовано - вода не соответствует санитарным нормам. И всякий раз представители обнинской власти начинают сокрушаться:

надо что-то делать. Большинство придерживаются мнения, что «воду мутят» соседи из Боровского района, чьи фекалии текут прямо в реку. Однако Обнинск повлиять на них не может.

В состав рабочей группы по решению этого наболевшего вопроса вошли Анатолий ШАТУХИН, Михаил СОШНИКОВ, Андрей ЗЫКОВ, Александр СИЛУЯНОВ и Дмитрий САМБУРОВ.

Уже после заседания мы пообщались с некоторыми из них, чтобы выяснить, с чего же все-таки планируется начать. Анатолий Шатухин, к примеру, рассказал, что на самом деле лично он уже работу начал, навещая жителей Боровского района.

- В «Кривском» все канализационные стоки одного из многоквартирных домов идут прямо в поле, а оттуда - в реку. Подобная ситуация и в «Совхозе «Боровский»». А власти на местах никаких мер не предпринимают, у них средств нет. Но они могли бы поучаствовать в программе «Чистая вода», выступить с соответствующим проектом по реконструкции очистных сооружений и получить из областного бюджета деньги. Здесь нужно еще понимать, что когда Обнинску отойдет часть земель Боровского района, мы рискуем получить «кота в мешке», - прокомментировал Анатолий Ефимович.

«ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ»?

А вот коллега Шатухина по депутатскому корпусу Александр Силуянов уверен, что весь корень зла в плотине, которая сегодня выступает в роли ненужного наследия.

- Когда-то этой плотины не было, и проблем с рекой тоже. Зато были песчаные пляжи. Однако вскоре построили это сооружение, в котором, насколько мне известно, возникла потребность у Физико-энергетического института. Гидротехнический объект должен был служить «холодильником» для ядерного реактора. Сейчас он уже не эксплуатируется. Зачем нам плотина? Из-за нее застаивается вода, рыба не проходит вверх по течению, река забита илом и мусором (когда-то водолазы чистили реку - ужас, что там было). В верхней части река практически «мертвая». Плотину нужно однозначно демонтировать, чистить реку и углублять русло. Все остальное - это полумеры, - уверен Силуянов.

При этом Александр Юрьевич добавил, что демонтаж должен лечь на плечи ФЭИ, поскольку именно он плотину и строил. А город, в случае необходимости, окажет необходимую помощь. Кстати, как официальный представитель новоиспеченной группы, вставшей на борьбу с экологической бедой, Силуянов намерен продвигать и отстаивать свою позицию до последнего.

Михаил НАРУСОВ, несмотря на то, что в состав спецгруппы не вошел, свое мнение тоже имеет. И к радикальным мерам относится осторожно.

- Этот вопрос необходимо взвешенно проработать. Действительно ли в плотине нет потребности? Ломать - не строить. Я лично не вижу причинно-следственной связи между плотиной и загрязнением реки, - считает Михаил Абрамович.

Анатолий Шатухин, как мы уже говорили, уверен, что проблему нужно обсуждать и рассказывать о ней всем и каждому. Но при этом депутат признается, что вряд ли искоренить ее удастся настолько быстро, насколько хотелось бы. Однако он не намерен оставлять эту идею.

- Я, конечно, не скажу, что я сейчас взмахну палочкой, и все решится. Это долгая и муторная работа, на которую, возможно, уйдет не один год. Но это вполне реально. Если мы добьемся, что в реку попадет на одну тонну меньше грязи, то она уже станет чище, понимаете?

Тем более, как уверяет Анатолий Ефимович, продвижение в этом вопросе уже есть. Например, грант в размере трехсот тысяч рублей, который выиграла команда «Молодой гвардии». Эти средства активисты собираются потратить на благоустройство территории городского пляжа. Все это, безусловно, прекрасно, но только вряд ли облагороженная береговая линия поможет самой Протве. Согласитесь, что новая мебель в грязной квартире не смотрится выигрышно...

Дарья ГУМЕРОВА

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