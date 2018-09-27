Невидимая сила

Дружинники под пристальным вниманием прокурора.

В обнинской мэрии состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов города. Проводил его прокурор наукограда Павел ГУЛЬЧАК. Вопросы на повестке стояли важные: работа добровольной народной дружины (ДНД) и меры в отношении предприятий-должников по заработной плате.

«ОТ ВАС ЖДУТ ПОМОЩИ»

В первую очередь силовики обсудили, насколько эффективна в городе деятельность общественных организаций, задействованных в охране порядка. Как рассказал начальник обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, эти формирования состоят из обычных дружинников и казаков. Совместно с полицейскими 43 человека осуществляют охрану общественного порядка.

А результаты их добровольной работы особого восторга у силовиков не вызвали. За девять месяцев текущего года с участием дружинников было выявлено лишь 32 административных правонарушения. Сергей Воронежский считает, что это связано с небольшим количеством помощников. Дескать, было бы их больше, и результаты были бы лучше.

Прокурор города согласился с тем, что 43 дружинника недостаточно для 110-тысячного города. Но у Павла Михайловича к «добровольцам» возникли и другие вопросы. Например, почему они не используют в своей работе выделенные им городом три помещения и автомобиль?

В ответ руководители отрядов ДНД пояснили, что содержание машины требует больших средств, а помещение они оставили только одно, потому что остальные оказались без надобности.

Гульчак дал своим подчиненным поручение проверить использование предоставленного общественным помощникам имущества и освоения выделенных на этот год из бюджета денежных средств.

- От вас ждут помощи, - подчеркнул он, обращаясь к руководителям отрядов ДНД. - И мне бы хотелось, чтобы было больше людей. Тогда это была бы реальная сила.

С ДОЛЖНИКАМИ ПО ЗАРПЛАТЕ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ

Далее представители силовых структур обсудили проблему невыплаты рядом предприятий зарплат гражданам. По данному вопросу выступил начальник судебных приставов города Вадим ТИМОФЕЕВ. Он отметил, что работа с должниками ведется, и рассказал о четырех организациях, задолжавших работникам огромные суммы. Речь шла даже не о тысячах, а о миллионах рублей.

- На все счета этих неплательщиков мы наложили аресты, - подытожил Вадим Дмитриевич. - Но денег там нет.

В свою очередь, Павел Гульчак проинформировал о пяти предприятиях-должниках, из которых уже два обанкротились. Причем их деятельность охватывает такие перспективные сферы, как строительство и ремонт автомобилей.

В итоге Павел Михайлович подверг критике деятельность силовиков, которые, по его словам, не смогли вовремя принять необходимые меры, а должники успели обанкротить предприятие.

- Для граждан важно, кого привлекли к ответственности и кого осудили. И где были все вы до того, как предприятие стало банкротом? Эти вопросы к нашим оперативным и контролирующим службам, - резюмировал он.

В завершение Павел Гульчак поручил полицейским проработать решение данного вопроса до середины октября и представить план конкретных действий. Аналогичное задание получили подчиненные прокурора города и представители налоговой службы.

Инна ЕМЕЛИНА

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