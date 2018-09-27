Под новые санкции США попала обнинская «Технология»

На этой неделе американское Министерство торговли объявило о новых санкциях, под которые попадают 12 российских компаний. В «черный список» вошло и обнинское НПП «Технология». Информация тут же «разлетелась» по соцсетям и городским интернет-сообществам, ведь горожанам небезразлична дальнейшая судьба предприятия.

После обнародования документа для тех, кто попал в санкционный список, стал закрыт доступ к американским товарам и разработкам, а также ввели дополнительные требования при лицензировании.

Как эти ограничения отразятся на ОНПП «Технологии»? Да никак. Ведь не секрет, что в отношении Холдинга «РТ-Химкомпозит», в который входит наше предприятие, санкции были введены еще четыре года назад. Однако это не помешало предприятию выпускать новую продукцию. Наукоградовские специалисты сами разрабатывают то, что потом выпускают, а не занимаются закупкой импортных комплектующих.

Как пояснили в пресс-службе ОНПП «Технология», предприятие не поставляет свою продукцию в США и не планирует насыщать чем-либо американский рынок. Благодаря участию в государственных программах, все вопросы импортозамещения материалов, используемых при производстве продукции для аэрокосмической отрасли, давно решены. Изделия в рамках гособоронзаказа «Технология» выпускает с использованием отечественного сырья и материалов.

Зачем же тогда вводить санкции в отношении тех, кто уже давно под ними находится? Чтобы «затормозить» создание нового самолета МС-21, - высказал свое мнение известный авиаэксперт Олег ПАНТЕЛЕЕВ.

- Компания «Аэрокомпозит», ОНПП «Технология», КБ «Авиадвигатель» создают ключевые инновационные решения для гражданского самолета МС-21, - говорит Пантелеев.

Так что не исключено, что в основе новых санкций лежат отнюдь не политические моменты, а банальное пересечение экономических интересов двух стран.

ДЛЯ СПРАВКИ

МС-21 («Магистральный Самолёт XXI века») - российский проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта, который должен к 2020 году сменить Ту-154 на российском рынке пассажирских самолётов и выйти на международный рынок, где доминируют Airbus A320 и Boeing 737.

ОНПП «Технология» серийно выпускает углепластиковое хвостовое оперение для отечественного авиалайнера МС-21.

Евгения НИКИТИНА

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