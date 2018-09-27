«Белорусский квартал» – все для жизни, все для людей

Два года назад в Обнинске появился новый застройщик, заявивший о возведении нового комплекса «Белорусский квартал» в микрорайоне «Заовражье». Тогда на закладку символического камня приехал и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, на прошлой неделе Анатолий Дмитриевич вновь посетил площадку, чтобы торжественно открыть микрорайон.

«УМНЫЕ» ДОМА И ХОРОШАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Шестьсот пятьдесят две новенькие квартиры, возведенные по ультрасовременным европейским стандартам качества, в некоторых уже живут люди, в других только готовятся отметить новоселье. Есть здесь жилье и с уникальной индивидуальной отделкой, имеются и варианты без нее. В общем, любой желающий поселиться в «Белорусском квартале» сможет выбрать жилье на свой вкус и кошелек.

А вот высоких гостей, среди которых были и заместитель губернатора области Алексей НИКИТЕНКО, региональный министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор ВИРКОВ, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрий СЕМЕНКЕВИЧ, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир ГОРБАЧЕВ, и руководство муниципалитета больше интересовали «умные решения», реализованные застройщиком, например автоматизированная система телеметрии.

В домах «Белорусского квартала» счетчики не только фиксируют потребление воды, тепла и света, но и сами будут передавать эти данные в управляющую компанию, чтобы исключить вмешательство человека в процесс.

Застройщик «Белорусский квартал» с гордостью провел экскурсию по новостройкам, качество которых пройдет испытание временем. Ведь при возведении комплекса использовались трехслойные панели ОАО «Мапид», надежные лифты OTIS и витражные системы ALUTECH.

Отличительная черта белорусов в том, что, возводя в Калужской области новые микрорайоны, они делают их «под ключ», оснащая необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. Так, в обнинском «Белорусском квартале» есть даже специальные ящички с одноразовыми пакетами и совочками для того, чтобы владельцы домашних животных могли убрать за своими питомцами. И люди такой возможностью охотно пользуются.

Футбольное поле, тренажерный комплекс и детская площадка появились еще в прошлом году, когда сдавался первый дом. Однако главной «изюминкой» «Белорусского квартала» стал дендропарк, в котором высадили экзотические виды деревьев. В общем, жить людям здесь удобно и приятно.

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЬ В «КОСМИЧЕСКОМ» МИКРОРАЙОНЕ

Но останавливаться на достигнутом застройщик не намерен и, сдавая один комплекс, анонсировал возведение другого. Новый квартал получит название «Просто космос». По проекту на площадке вырастут два ультрасовременных дома - 16 и 19 этажей. Здесь смогут поселиться 474 семьи. При этом строители заявляют, что квартиры будут выполнены в 24 планировках.

На все про все они взяли один год и пообещали, что, если компании разрешат работать в три смены, они сделают людям предновогодний подарок и сдадут дома в конце декабря 2019 года. Несмотря на сжатые сроки, белорусские застройщики останутся верны своим традициям и особое внимание, как всегда, уделят благоустройству. В новом комплексе появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки и даже уютные кафе.

- Наукоград Обнинск достоин того, чтобы здесь строились дома по высоким технологиям, - осмотрев комплекс, сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Глава региона также поблагодарил строителей за неравнодушное отношение к своему делу. Ведь те, кто купит жилье в «Белорусском квартале» и новом комплексе «Просто космос», потом еще долго будут вспоминать застройщика добрыми словами.

Елена ПЕТРОВА

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