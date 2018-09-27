27.09.2018

«Белорусский квартал» – все для жизни, все для людей



Два года назад в Обнинске появился новый застройщик, заявивший о возведении нового комплекса «Белорусский квартал» в микрорайоне «Заовражье». Тогда на закладку символического камня приехал и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, на прошлой неделе Анатолий Дмитриевич вновь посетил площадку, чтобы торжественно открыть микрорайон.

 

«УМНЫЕ» ДОМА И ХОРОШАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Шестьсот пятьдесят две новенькие квартиры, возведенные по ультрасовременным европейским стандартам качества, в некоторых уже живут люди,  в других только готовятся отметить новоселье.  Есть здесь жилье и с уникальной индивидуальной отделкой, имеются и варианты без нее. В общем, любой желающий поселиться в «Белорусском квартале» сможет выбрать жилье на свой вкус и кошелек.

А вот высоких гостей, среди которых были и заместитель губернатора области Алексей НИКИТЕНКО, региональный министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор ВИРКОВ, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрий СЕМЕНКЕВИЧ, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир ГОРБАЧЕВ, и руководство муниципалитета больше интересовали «умные решения», реализованные застройщиком, например автоматизированная система телеметрии.

В домах «Белорусского квартала» счетчики не только фиксируют потребление воды, тепла и света, но и сами будут передавать эти данные в управляющую компанию, чтобы исключить вмешательство человека в процесс.

Застройщик «Белорусский квартал» с гордостью провел экскурсию по новостройкам, качество которых пройдет испытание временем. Ведь при возведении комплекса использовались трехслойные панели ОАО «Мапид», надежные лифты OTIS и витражные системы ALUTECH.

Отличительная черта белорусов в том, что, возводя в Калужской области новые микрорайоны, они делают их «под ключ», оснащая необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. Так, в обнинском «Белорусском квартале» есть даже специальные ящички с одноразовыми пакетами и совочками для того, чтобы владельцы домашних животных могли убрать за своими питомцами. И люди такой возможностью охотно пользуются.

Футбольное поле, тренажерный комплекс и детская площадка появились еще в прошлом году, когда сдавался первый дом. Однако главной «изюминкой» «Белорусского квартала» стал дендропарк, в котором высадили экзотические виды деревьев. В общем, жить людям здесь удобно и приятно.

 

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЬ В «КОСМИЧЕСКОМ» МИКРОРАЙОНЕ

Но останавливаться на достигнутом застройщик не намерен и, сдавая один комплекс, анонсировал возведение другого. Новый квартал получит название «Просто космос». По проекту на площадке вырастут два ультрасовременных дома - 16 и 19 этажей. Здесь смогут поселиться 474 семьи. При этом строители заявляют, что квартиры будут выполнены в 24 планировках. 

На все про все они взяли один год и пообещали, что, если компании разрешат работать в три смены, они сделают людям предновогодний подарок и сдадут дома в конце декабря 2019 года. Несмотря на сжатые сроки, белорусские застройщики останутся верны своим традициям и особое внимание, как всегда, уделят благоустройству. В новом комплексе появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки и даже уютные кафе.

- Наукоград Обнинск достоин того, чтобы здесь строились дома по высоким технологиям, - осмотрев комплекс, сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Глава региона также поблагодарил строителей за неравнодушное отношение к своему делу. Ведь те, кто купит жилье в «Белорусском квартале» и новом комплексе «Просто космос», потом еще долго будут вспоминать застройщика добрыми словами.

Елена ПЕТРОВА

Другие статьи из рубрики «Стройка»

Заложники ситуации

Куда пойти учиться?

Дольщики «Зеленого острова» рискуют остаться без жилья, так как мешают застройщику работать

Вода камень точит. Небоскребам на Маркса сказали «нет»!

Губернатор Артамонов призвал тиражировать опыт Обнинска на весь регион

Главные стройки Обнинска
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
28
сентября
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление