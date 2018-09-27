27.09.2018

Привели к общему знаменателю



Чтобы поменять бракованную карту, малоярославчанину предложили отправиться в Москву.

 

ПАССАЖИРА ПОСТАВИЛИ В ТУПИК

Мужчина ежедневно пользуется электричкой: ездит на работу в Обнинск и обратно. Поэтому для удобства приобрел проездную карту на десять поездок.

- Я заплатил за нее 230 рублей, но она не срабатывала у терминала. Охранники меня пропускали через запасной выход. Карта, судя по всему, оказалась бракованной. Потому что на другой день ситуация повторилась. Только охрана больше навстречу мне не пошла. Сотрудники отправили меня разбираться с моей проблемой к кассирам, а те заявили, что обменом проездных карт не занимаются. Мне порекомендовали ехать в Москву и там писать заявление, после чего столичные кассиры должны будут выдать новую карту, -
поделился пассажир. 

То есть теперь клиент по вине компании, выдавшей бракованную карту, должен отпрашиваться с работы и тратить свое время на ненужную ему поездку. Причем обойдется она ему в разы дороже стоимости самой этой карты - в 540 рублей. Так что дешевле будет просто выбросить ее и забыть о ситуации.

 

МЕСТНЫЕ КАССИРЫ ДЕЛАЮТ, ЧТО ХОТЯТ

В управлении потребительского рынка, транспорта и связи обнинской городской администрации подобные проблемы с потребителями обычно решают быстро. Но только в тех случаях, когда это касается некачественного обслуживания городских предприятий. АО «Центральная ППК» таковым не является. Поэтому мы обратились за комментарием в пресс-службу данной компании. И пока ждали ответ, представители железной дороги в Москве дали своим подчиненным в Обнинске некоторые разъяснения.    

Пассажир может подать заявление с претензией в любую кассу ЦППК, а затем оно будет передано на рассмотрение в головной офис. После данного случая кассиры, работающие в Обнинске и Малоярославце, были повторно проинструктированы. Компания приносит свои извинения и просит пассажира предоставить детальную информацию для рассмотрения данного инцидента, - сообщила нам пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья ПОПОВА.

Инна ЕМЕЛИНА

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