04.10.2018

Квартира или деньги?



Жителям аварийных домов предоставили выбор.

Многие хорошо помнят проблему жителей аварийных домов по улицам Менделеева (дом 8/4) и Киевской (дома 11 и 13). Но уже через год-полтора проблема будет решена: люди получат новое жилье. Это уникальный случай, когда ситуацию удалось решить без привлечения федеральных дотаций. О ходе строительства и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться чиновникам, мы побеседовали с заместителем главы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Андреем КОЗЛОВЫМ. 

 

СБИВАЛИ ЦЕНУ, КАК МОГЛИ

Уже много лет переселенцы живут в нечеловеческих условиях. На улице Киевской в зданиях провалились лестницы, отваливается облицовка, обрушиваются подоконники, провисает проводка. И это далеко не полный перечень неудобств, с которыми жильцам приходится сталкиваться каждый день. Здесь все гнилое, за что ни возьмись! На глазах нашего корреспондента одна из жительниц взялась за внешнюю облицовку стены, и та оторвалась без малейшего усилия - за годы своего существования дом просел более чем на полметра. На улице Менделеева картина не лучше. Прогнившие коммуникации, стены с огромными трещинами. В деревянных подъездах даже растут грибы. А в одной из квартир первого этажа потолок держится на подпорках. Проживая там, люди ежедневно рискуют своими жизнями. Вот почему они, как  воздуха, ждут нового дома. 

И к их счастью, его строительство идет полным ходом в районе улицы Курчатова. И, как рассказал Андрей Козлов, новостройка будет довольно большой: пятнадцатиэтажной и пятисекционной. Площадь дома составит 17 тысяч 507 квадратных метров. А стоит данный проект 153 миллиона рублей.

Козлов пояснил, что город давно пытался решить проблему аварийных домов, но войти в федеральную программу не получилось, так как  одним из главных условий здесь было -
получение «аварийного» статуса жилья до 1 января 2012 года. Поэтому в 2014-м году была разработана и утверждена муниципальная программа, позволившая возводить это жилое здание согласно Градостроительному кодексу в рамках комплексного освоения территории путем создания жилья экономичного класса.

Муниципалитет провел аукцион и нашел строительную компанию, предложившую возвести дом за наименьшие деньги.

- Если обычно торги направлены на повышение стоимости, то в этом случае они проходили с целью ее понизить. В итоге цена за квадратный метр жилья в этом доме будет составлять порядка 35 тысяч рублей, - отметил вице-мэр.

Часть квартир застройщик, ООО «РусСтройГруп», будет продавать всем желающим, другую часть выкупит муниципалитет -
с целью дальнейшего предоставления жителям аварийного жилого фонда.

 

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

Но тут возник самый важный для жителей вопрос: по какому принципу будут распределять все эти квартиры? Специалист отдела развития инженерной инфраструктуры вышеназванного управления Наталья НИКОЛЬСКАЯ проинформировала, что людям предложены три варианта получения жилья.

У тех, кто проживает в своих старых квартирах по договору соцнайма, а таких большинство, проблем вообще не возникнет. Они просто сдадут старые метры и получат новые. В этом случае не будет иметь никакого значения тот факт, что аварийная квартира является коммунальной. Жилец все равно получит отдельную - со всеми удобствами. И даже если он занимал две комнаты в коммуналке, ему предоставят полноценное двухкомнатное жилье.

А вот собственникам придется сложнее. Им во избежание дополнительных проблем изначально было предложено расприватизировать свои квартиры, чтобы в новом доме получить их по договорам соцнайма. У людей есть право отказаться, но в этом случае, по законодательству, экспертам придется оценивать стоимость старого жилья и нового. И если старое окажется дешевле, то новоселам придется доплачивать разницу.

Еще один вариант для жильцов-переселенцев - отказаться от квартиры и получить за нее деньги. Андрей Козлов сказал, что две-три семьи остановили свой выбор именно на нем. Но у них есть время передумать. 

- Самое простое - получить квартиру по соцнайму. В этом случае не будет никаких доплат, - подчеркнул Андрей Петрович.

Предварительно жилищный отдел мэрии уже собирал у себя всех будущих переселенцев и заключал с ними договоры о намерении. Выясняли, у кого какие пожелания. Но эта встреча не последняя. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2019 года - первый квартал 2020 года. Так что за эти полтора года с жителями еще будут проводиться беседы.

А в настоящее время активно ведутся строительно-монтажные работы, и уже появились три секции пятого этажа и две секции второго. Наружные сети к границам участка, на котором будет стоять дом, в рамках договора должен подвести муниципалитет. И эта работа по большей части уже выполнена. Проложены водопровод и канализация. Завершается прокладка электросетей. Разрабатывается проект по обеспечению дома теплоснабжением.

Пока что это первый подобный опыт муниципалитета  по переселению граждан из аварийного жилья в нашем регионе. Подобной практики в Калужской области нет.

 

ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР СОЦНАЙМА?

Договор социального найма - это документ на право пользования жильем. Его предметом могут быть помещения (квартира, жилой дом), находящиеся в государственной или муниципальной собственности, передаваемые гражданам бессрочно и на безвозмездной основе. Права сторон, заключивших такой договор, регулируются Жилищным кодексом. Выселение граждан из помещений возможно при систематическом нарушении прав соседей, невыплате денег за пользование или содержание помещения в течение полугода или использовании помещения не по назначению.

Инна ЕМЕЛИНА

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Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
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