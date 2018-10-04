Шапша онлайн

Мэр Обнинска отвечает на вопросы горожан.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША ведет достаточно активную политику в соцсетях. На критику горожан он старается реагировать молниеносно и нередко участвует в беседах, где обсуждаются важные для Обнинска вопросы. Однако есть у Владислава Валерьевича и еще одна площадка, где обнинцы могут задать ему вопросы напрямую, - это личный сайт мэра (shapsha.ru). Ответы на них сегодня опубликованы на страницах нашего еженедельника.

«ХОТЬ ГЛАЗ ВЫКОЛИ»

Татьяна: Я живу по адресу улица Гурьянова, 19а. У нас рядом садик, две школы, художественная школа. С началом осенне-зимнего периода, как говорится, хоть глаз выколи. Тусклые лампочки около подъездов не спасают. А в такой темноте дети идут в школу. Будет ли когда-нибудь решен этот вопрос?

Владислав ШАПША: В 27-м микрорайоне еще при проектировании не было заложено уличное освещение. Сейчас уже неважно, наверное, почему так было сделано, но важно то, что постепенно и в этом районе появляются освещенные участки: теперь новые светильники есть у детского сада «Капелька» и вдоль пешеходной дорожки у детского сада «Ласточка». Работу по освещению темных участков планируем продолжать. А что касается светильников на подъездах, у нас существует программа по установке современного светодиодного освещения, нужно, чтобы жители дома направили такую заявку в отдел благоустройства.

Вопрос (без подписи): Почему ничего не меняется в лучшую сторону в промежутке от кинотеатра до парка, ведь там нет никакого освещения, вы прошлись бы там вечером, прогулялись...

Владислав ШАПША: Я много гуляю по городу пешком, и «темные» участки знаю не понаслышке. Сделать освещение от кинотеатра до парка планируем. Если удастся, то в следующем году.

ЭКОЛОГИЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

Геннадий: Здравствуйте, уважаемый мэр. Я уже писал об ужасном состоянии Гурьяновского леса. Поваленных деревьев там все больше и больше с каждым годом. Если Коммунальное хозяйство не успевает заниматься уборкой территории, так наймите стороннюю фирму, пусть она сделает. Я лично вижу деревья, которые уже чуть ли не десять лет лежат, в труху почти превратились.

Владислав ШАПША: Лес, а Гурьяновский лес у нас именно лес, а не городской парк - это целостная экосистема. Валежник и поваленные деревья - естественная часть этой экосистемы. Расчистка леса регулярно проводится, делается это под контролем экологов. Именно специалисты следят за состоянием Гурьяновского леса, и если нужна расчистка, то это делается так, чтобы ему не навредить.

Кстати, второй год подряд жители выбирают Гурьяновский лес как общественную территорию, где они хотели бы видеть благоустройство по федеральной программе «Комфортная городская среда». О положительных изменениях можете судить сами.

Ирина: Очень волнует вопрос о запахе сероводорода в непосредственной близости от КНС 51 микрорайона. И раньше этот запах постоянно присутствовал. Но теперь, после строительства продолжения дороги, стало просто невыносимо дышать. Можно ли с этим что-то сделать? Предусмотрена ли какая-либо модернизация данной КНС?

Владислав ШАПША: В наших планах не просто модернизация КНС, а реконструкция инженерных сетей в этом районе со строительством абсолютно новой КНС взамен существующей. Мы занимаемся формированием этого большого проекта и хотим приступить к его реализации как можно скорее. По оценкам специалистов, это будет стоить до 350 миллионов рублей.

«ВИДНО, ЧТО НАШИ ПЕШЕХОДЫ БЕЗГРАМОТНЫ»

Евгений: Доброго дня. Прошу Вас рассмотреть установку «лежачих полицейских» во дворе дома 60 по улице Маркса, что за ТЦ «Капитал». Буквально год назад двор принял участие в программе «благоустройство дворовой среды». Установили детскую площадку, которая располагается около проезжей части двора. 5 сентября случилось несчастье, сбили ребёнка, выбегающего с детской площадки. Установка искусственной неровности заставит водителей сбрасывать скорость и снизит вероятность несчастных случаев.

Владислав ШАПША: Такую проблему вполне по силам решить территориальному общественному самоуправлению. В Вашем районе ТОС работает активно, я передал им Вашу просьбу, если после обсуждения с другими жителями вопрос решится положительно, «лежачий полицейский» будет установлен.

Вопрос (без подписи): Очень нужна остановка между Старым универмагом и улицей Кончаловского. Или разрешение на остановку по требованию. Там людей пожилых много живет, какой крюк приходится делать! Помогите, пожалуйста, с этим вопросом.

Владислав ШАПША: Этот вопрос не раз рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения. Специалисты и, в первую очередь, сотрудники ГИБДД, считают, что сделать остановку там, где Вы просите, нет технической возможности. Остановка - это ведь не только сам павильон, это и карман для заезда, и дополнительное освещение - целый комплекс работ. А остановки по требованию в Обнинске запрещены - это как минимум небезопасно.

Татьяна: Здравствуйте, Владислав Валерьевич. Прочла статью в газете про безопасность дорожного движения. Есть у нас, конечно, «ненормальные» водители... Но (выражаю общественное мнение окружающих меня людей и свое) почему-то в этом аспекте исключены сами пешеходы. А ведь они выскакивают на зебру, не оглянувшись или просто бегом, с тротуаров на велосипедах выскакивают на пешеходный переход, мамы «трещат» по телефону, а рядом ребенок, которого они не держат за руку! Но ведь пешеходы тоже являются участниками движения! Может быть, провести неделю или даже месячник: в разных местах установить контроль полиции за пешеходами и наложить штрафы на нарушителей? Я понимаю, что советовать легко, но ведь видно, что наши пешеходы совершенно безграмотны.

Владислав ШАПША: Вы совершенно правы, что пешеходы тоже являются участниками движения. И все его участники - и автомобилисты, и пешеходы, и велосипедисты - должны не только соблюдать правила, но и научиться относиться друг к другу уважительно. Я думаю, что это главное. Тогда не будет взаимных претензий и обвинений.

«Я УБЕЖДЕН, ЧТО НУЖНО УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ»

Станислав: Дом по адресу Ленина, 137 сдан в эксплуатацию еще в начале 2018 года, но в нем до сих пор отсутствует горячая вода. Прошу Вас помочь мотивировать УК «Авиатор» и строительную компанию «Остов» на выполнение своих обязательств. Не хотелось бы в новом доме в центре города устанавливать буржуйки и выводить трубы в окно (шутка)...

Владислав ШАПША: Знаю, что Вам пришлось терпеть неудобства, но запуск тепла в новый дом - процесс непростой и небыстрый. В жилом комплексе «Циолковский» три котельные. Их поэтапно промыли и запустили с 26 сентября, сейчас все должно быть в порядке.

Валерий: Сейчас во многих домах идёт замена лифтов. Работники вроде бы стараются, но после них в подъездах остаются грязь и мусор! Строители должны за собой убрать?

Владислав ШАПША: Мусор, который появляется после работ по установке лифтов, должны, конечно, убирать установщики. Я передал Вашу жалобу в «Руслифт», эта организация устанавливает лифты в Обнинске по программе капремонта, постараемся, чтобы работники убирали за собой качественно.

Людмила: Хотелось бы знать, какая комиссия принимала безопасность пандуса по улице Энгельса, 6? Выходя из подъезда, рискуешь на крыльце споткнуться о металлический швеллер. Вдобавок, скамейку поставили за дверью так, что если сядешь туда, то тебя этой же дверью и прихлопнут.

Владислав ШАПША: Спасибо за своевременный сигнал, специалисты выйдут на место и посмотрят, как можно исправить недочеты. Мы свяжемся с подрядчиком, тем более что этот пандус пока не принят комиссией.

Евгений: Владислав Валерьевич, беспокою по вопросу тарифа на содержание жилого помещения по улице Белкинская, 7. Управляющая компания увеличила плату почти в 3 раза! Как такое возможно? Можно ли изменить тариф в меньшую сторону?

Владислав ШАПША: Можно, решением общего собрания собственников. Я убежден, что нужно уметь управлять своим собственным имуществом. Для этого жильцам необходимо собираться вместе, решать все наболевшие вопросы сообща, активно работать с управляющей компанией

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