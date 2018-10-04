Любовь Сливко: «Преступления в отношении детей - это страшно»

Пятого октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. В этом году у службы юбилей, в России она появилась ровно сто лет назад. В Обнинском ОМВД тоже существует такое подразделение, в основном коллектив здесь мужской, но есть и две женщины - Елена ПАХМУТОВА, проработавшая в отделе 20 лет, и Любовь СЛИВКО, чей стаж работы насчитывает 15 лет, десять из которых - в наукограде. Застать сотрудников уголовного розыска на рабочем месте нелегко. Елена в назначенный для интервью день находилась на оперативном задании, Любовь - на дежурных сутках. Но между выездами на преступления у нее нашлось время, чтобы рассказать о работе, о повседневных буднях женщин-полицейских, с единственным условием, что ее лицо останется за кадром. Таковы издержки профессии.

«КАК ТЫ К ЧЕЛОВЕКУ ОТНОСИШЬСЯ, ТАК И ОН К ТЕБЕ»

- Как вы попали в полицию?

- Многое в нашей жизни - дело случая. Я в Обнинск переехала по семейным обстоятельствам, до этого служила в другом регионе. Окончив столичный вуз - РГГУ по специальности юриспруденция, пятнадцать лет назад пошла работать в милицию. Почему выбрала это направление? Не исключено, что из-за того, что в моей семье были сотрудники МВД, поэтому у нас, можно сказать, династия.

Когда пришла устраиваться, мне предложили пойти в уголовный розыск. Конечно, я тогда о работе оперуполномоченного знала лишь по телевизионным фильмам, но, как оказалось, в реальной жизни все по-другому. В кино многое преуменьшают и приукрашивают, романтика везде, а на самом деле нет никакой романтики. На мой взгляд, единственный фильм, который наиболее достоверно отражает работу уголовного розыска - «Ментовские войны», остальные - сказка.

- Многие считают, что уголовный розыск - мужское дело. Они более серьезно и вдумчиво ко всему относятся.

- Да, это верно. Служба в уголовном розыске - это мужская работа. Однако и без женщин здесь не обойтись. Мы по своей природе более ответственные.

- Скажите, пожалуйста, чего больше в вашей работе - кабинетной рутины или вы львиную долю времени проводите «в полях»?

- Оперативные сотрудники уголовного розыска раскрывают преступления, ищут и задерживают злоумышленников. Чтобы раскрыть преступление, надо обязательно выходить на место, работать с людьми, без этого никак.

- Сколько раз в день вы выезжаете на преступления?

- Дни бывают разные, иногда целый день ничего не происходит, а бывает, в дежурные сутки, с утра как уедешь и до вечера в отдел не зайдешь. И по пять выездов, и по десять. Во время суточного дежурства мы занимаемся раскрытием различного вида преступлений, начиная от имущественного блока - кражи, грабежи, мелкие хищения и заканчивая теми же убийствами.

- А как же каблуки? Девушки хотят красиво выглядеть, как носить «шпильки», если неизвестно, где в течение рабочего дня окажешься?

- Женщина должна оставаться женщиной, независимо от условий работы. Внешность никак не должна влиять на рабочие моменты.

- А граждане наши охотно помогают правоохранительным органам?

- Кто как, есть те, кто уважительно относятся к нашей работе, а есть - негативно. У кого-то родственники или знакомые судимые, когда-то, может быть, привлекались к ответственности, а ведь привлекали их мы - полицейские. Отсюда и отношение. И все-таки мне кажется, в любой ситуации нужно следовать правилу: как ты к человеку относишься, так и он к тебе.

- Говорят, что осужденные потом возвращаются к следователю. Он для них становится близким человеком.

- К следователю, может быть, и возвращаются. Но сотрудники уголовного розыска - не следователи, и мы стараемся разграничивать работу и личные отношения.

«ЕСЛИ РОДСТВЕННИКИ НЕ ОТВЕЧАЮТ НА ЗВОНОК, ТО ЛЮДИ ДУМАЮТ О ХУДШЕМ»

- Скажите, а что составляет большую часть вашей работы?

- Восемьдесят-девяносто процентов - это розыск преступников, тех, кто потерялся, или неопознанные трупы, их сейчас не так много. Раньше пропавших было больше, но с развитием Интернета, соцсетей и всевозможных мессенджеров намного проще людей искать.

Большинство потерявшихся мы находим, хотя практика показывает, что если за полгода человека найти не удалось, то вероятность его обнаружения где-то один процент. Но и исключения тоже бывают. У нас без вести пропавший гражданин разыскивался 10 лет, оказывается, он просто уехал в северный регион, долго лежал там в больнице, а когда умер, коллеги стали устанавливать его личность и оказалось, что он из Обнинска, хотя всем своим знакомым говорил, что жил в Подмосковье.

Нередко родственники думают, что человек потерялся, а он жив-здоров, просто обиделся и не хочет ни с кем общаться, мы таких людей находим, сообщаем, что с ними все в порядке, но место дислокации не раскрываем.

У нас граждане просто очень бдительные, если кто-то из родственников не отвечает на телефонный звонок, то люди сразу думают о худшем. А у человека мог мобильник разрядиться, или он уехал, никому не сказав об этом.

- Через какое время начинают «бить во все колокола» родственники?

- Некоторые уже через пару часов звонят, другие могут спустя год решиться на поиски.

- А как устанавливаете личность умерших, которые относятся к категории «неопознанные трупы»?

- Первым делом берутся отпечатки пальцев, если человек когда-либо привлекался к ответственности, они будут у нас в базе данных. Еще у нас существует база ДНК, конечно, это направление в России пока не столь развито, но случаи, когда личность человека установили благодаря такому образцу, тоже были.

Хотя чаще приходится «работать ногами». Фотографируешь, показываешь гражданам, проверяешь по всем возможным имеющимся учётам и т.д.

НЕЖЕНСКАЯ РАБОТА

- Не секрет, что когда первый раз сталкиваешься с преступлением, все эмоции обостряются, а потом чувства блекнут.

- Преступления нельзя через себя пропускать, так ни сердца, ни здоровья не хватит. Надо разделять рабочие моменты и личные, если переживать по любому поводу, себя можно загнать в могилу раньше времени. Кому это надо?

Единственное, что сильно задевает - преступления в отношении детей. У меня, как у женщины, всегда мурашки по коже, и к этому, наверное, не привыкнешь никогда. Когда они погибают, или несчастные случаи - вот это страшно.

К остальному привыкаешь, это издержки профессии. Кто-то называет это эмоциональным выгоранием, мне кажется, что организм таким образом просто сам себя защищает. Так же, как у врачей. Представляете хирурга, который делает операцию и жалеет пациента, потому что тому больно.

- А если бы ваша дочь решила пойти работать в правоохранительные органы?

- Я бы этого не хотела. Работа в полиции, на мой взгляд, неженская, потому что для нас «погода в доме» - главное. Это у меня так хорошо все сложилось, моя семья меня поддерживает и понимает. Но бывает и иначе.

- 15 лет назад вы пошли работать в полицию, сейчас говорите, что это неженское дело?

- Я уже столько лет работаю, что по-другому себе жизни и не представляю, хотя я разносторонний человек, наверное, могла бы себя и в другом деле найти, но свою работу я очень люблю и горжусь ею.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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