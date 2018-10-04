Удастся ли сохранить легендарную школу?

Не один десяток лет в Обнинске работает частная школа «ЧаШа». Последние 15 лет детское учреждение располагается в здании СОШ №9. Более ста детей ежегодно переступают порог учебного заведения, чтобы получить образование.

Год назад «ЧаШе» предложили подобрать другое место для продолжения работы. Понятно, что коммерческая недвижимость для школы недоступна, поэтому педагоги пошли на поклон к обнинской администрации. Просьба о помощи была услышана, и «ЧаШе» предложили строение на Ленина, 10. Но педагоги не торопятся переезжать в легендарное здание.

70 ЛЕТ БЕЗ КАПРЕМОНТА

Мы поинтересовались у директора и учредителя школы «ЧаШа» Валентины СОКОЛОВОЙ, планируется ли переезд и почему педагогический состав не рад «царскому» подарку?

- Действительно, некоторое время назад встал вопрос о том, что наше учебное заведение должно освободить помещение. Администрация города предложила для переезда здание на Ленина,10. Однако строение находится в плачевном состоянии и для того, чтобы привести его в порядок, потребуются миллионы. Таких денег у нас нет, поэтому мы с удовольствием остались бы в здании школы №9. Я не вижу особого смысла в переезде на другой конец города. Мы благодарны администрации города за то, что нам продлили аренду на год, но этого недостаточно. Школа не должна жить, как на пороховой бочке, в ожидании переезда.

В общем, легендарному зданию нужен гораздо более богатый арендатор. 70 лет без капремонта для здания в тысячу квадратных метров - это прямой путь к развалу. Но захочет ли кто-нибудь на правах арендатора спасать то, что находится в собственности у муниципалитета, а управляется лицеем «Технический» и «Лингвоцентром»?

ГДЕ В ОБНИНСКЕ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА 365?

Здание на Ленина, 10 для Обнинска не просто историческое, а без преувеличения легендарное. Первая школа уже существовала, когда еще не было города. В пятидесятые годы учреждение работало в две смены: утром на уроках учились дети строителей Обнинска, а вечером - взрослые, те, кому война не дала получить образование.

Из школы на Ленина, 10 вышли не только советские учёные, но и немецкие ядерные физики. В Обнинск после войны привезли из Германии семьи немецких специалистов для работы над атомным проектом. Через годы их дети гордились советским образованием и бережно хранили похвальные грамоты с портретами Ленина и Сталина.

На выпускных дневных и вечерних десятиклассников объединяли вместе, и принимать эти экзамены приезжала большая комиссия из Москвы. Дипломы им выдали как выпускникам московской школы №365, которую её «выпускники» и в глаза не видели.

Когда в 1953 году на Пирогова открыли новую школу Шацкого , вечернюю (школу рабочей молодёжи) оставили в прежнем здании. Ей отвели одно крыло, а второе отдали под горком КПСС и горком ВЛКСМ. Через пять лет два идеологических органа переехали в нынешний «дом под флагом» на площади Преображения. Но учебное заведение продолжало работать до перестройки.

РУИНА ИЛИ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ?

В 1993 году школу рабочей молодёжи распустили. Вернее, реорганизовали. Функции ШРМ передали Техническому лицею. Здание стало ареной длительной и изнуряющей битвы за обладание площадями.

Конечно, все участники склоки - очень достойные и заслуженные люди, но пока они выясняли отношения между собой, несчастная постройка превращалась в руину.

С 1948 года и по нынешний день в здании не делали капитального ремонта! 70 лет!

Это так много, что в актах технических отчётов эксперты путаются в сроке строительства здания, почему-то определяя датой постройки 1954 год. Нынешние специалисты снисходительно отмечают, что разрушения произошли из-за «низкого качества работ» и «низкого качества материалов».

Как-то странно обвинять строителей через 70 лет, но факт остаётся фактом: здание находится в руиноидальном состоянии.

Конечно, в городе есть масса фирм, которые с удовольствием заселились бы в помещение, но оно может использоваться только для образовательных целей. И есть ли в Обнинске хоть одно учреждение такого профиля, у которого найдутся средства отремонтировать здание на Ленина,10 и после этого взять его в аренду?

ОТ ПЕРВОЙ ДО ДЕВЯТНАДЦАТОЙ?

ИЛИ ВОСЕМНАДЦАТОЙ?

Начальник управления имущественных и земельных отношений Лариса ЛАТЫПОВА сообщила:

- Здание на Ленина, 10 находится в муниципальной собственности. Пока неизвестно, на какие деньги его будут ремонтировать. Решать будем в конце года.

- «Лингвоцентр» не хочет поучаствовать в ремонте?

- «Лингвоцентр» и «Техлицей» - муниципальные предприятия.

Проясняется и судьба «ЧаШи». Мы связались с начальником отдела образования Обнинска Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ и попросили прокомментировать ситуацию с переездом.

- Пока «ЧаШу» выселять не собираются. Надеемся, что 1 сентября 2019 года будет открыта школа на 1100 мест в Борисоглебском. 26 сентября мы встречались со строителями, и они заверили, что делают всё, чтобы успеть к новому учебному году.

- Неужели в городе наконец появится 17-я школа?

- Мы уже планируем закупку оборудования. Рассматривается проект строительства учебного учреждения на 1100 мест в Заовражье. Он уже отправлен в Калугу. Ждём согласования на федеральном уровне.

- В народе её почему-то прозвали девятнадцатой, а где будет восемнадцатая?

- Пока названий у школ нет, - ответила Татьяна Валерьевна.

Возможно, ее назвали 19-й, потому что собираются начать возведение в 2019 году. Но если строители постараются, то в двадцатые годы 21-го тысячелетия Обнинск войдёт с восемнадцатью муниципальными школами. Тем не менее легендарное здание тоже хотелось бы сохранить.

Рената БЕЛИЧ