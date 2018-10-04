Первый пошел!

Жители Аксенова, 15 решили «попробовать» прямые платежи.

Весной этого года Госдума приняла закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями. Это значит, что теперь жители многоквартирных домов вправе сами решать, кому платить за коммунальные блага - управляющей компании или же напрямую поставщикам ресурсов (РСО).

В Обнинске новый закон уже постепенно начинает работать. Так, например, жители дома №15, расположенного на улице Аксенова, решили пойти по новому коммунальному пути, заключив договор с МП «Теплоснабжение».

Закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями был принят Государственной думой в третьем чтении 23 марта. Документ уже подписан Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и вступил в силу. Сама идея прямых договоров с РСО и исключения из схемы расчетов посредников, которыми чаще всего являются Управляющие компании, не нова, она уже несколько лет обсуждается на государственном уровне, а в некоторых регионах уже активно применяется. Для нашего города, как выяснилось, это коммунальный дебют.

О том, что теперь платить за услуги можно напрямую их поставщикам, жителям Аксенова, 15 рассказал директор управляющей организации «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. Людям эта идея понравилась - они провели голосование и большинством решили выбрать именно такую схему.

- В этом законе есть преимущества как для управляющих компаний, так и для жителей. УК теперь не придется заниматься «выбиванием» долгов с неплательщиков, которые есть практически в каждом доме. А для собственников - это в первую очередь прозрачность, потому как все квитанции с выставленными счетами они будут получать непосредственно от ресурсоснабжающей организации, - комментирует Халецкий.

Как оказалось, влиться в новую систему оплаты в одночасье не получится. Как рассказал нашему еженедельнику заместитель директора по энергосбыту и энергонадзору МП «Теплоснабжение» Игорь РАУДУВЕ, для них это первый опыт.

- В настоящее время мы тщательно изучаем законодательство, проверяем и готовим всю необходимую документацию для выставления счетов. Будут ли трудности в работе по новой системе или нет - сказать пока сложно, - объясняет Игорь Винцентасович.

Что касается должников, то (как нам пояснили в «Теплоснабжении») борьбу с уже имеющимися продолжит вести управляющая компания, а вот новые неплательщики «лягут» на плечи ресурсников.

Если же говорить о плюсах для самих потребителей коммунальных благ, то, помимо прозрачности, появится еще и некоторая экономия. В частности, оплачивать платежи они смогут без комиссионных взносов. Правда, сделать это можно будет пока только в кассах самого МП «Теплоснабжение».

Раудуве пояснил, что процесс подготовки к работе в новой системе «съест» у них несколько месяцев. Первые квитанции жители Аксенова, 15, получат лишь в январе.

Между тем, как рассказал Евгений Халецкий, перейти на прямые платежи решили еще два дома, находящиеся под управлением УК «Чип».

Дарья ГУМЕРОВА

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