Оплаченные неудобства

В гаражном кооперативе отключили за долги свет: и тем, кто платит, и должникам.

Ситуация с ростом коммунальных долгов с каждым годом усугубляется. И сейчас эта проблема коснулась очень многих. Убытки терпят как управляющие компании, так и ресурсоснабжающие организации. Из-за своих соседей-должников страдают добросовестные жильцы. А на днях к нам обратилась женщина, у которой по этой же причине теперь негде хранить запасы на зиму, потому что в овощехранилище «Ледничок» отключили электричество.

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

В редакцию позвонила 85-летняя дачница Любовь Ивановна КЛИНКИНА. Женщина рассказала, что все свои овощи, фрукты и соленья всегда оставляла в одном из погребов данного овощехранилища. Делать это было просто и удобно: оплатила аренду помещения и спокойно себе живешь. Когда нужно, приезжаешь и забираешь столько продуктов, сколько надо. На даче ведь могут украсть, там охрану не поставишь. А овощехранилище находится на территории гаражно-строительного кооператива с одноименным названием, и там периодически дежурит сторож.

- Только вот не так давно привожу в «Ледничок» очередную партию своих овощей, а там тьма стоит - нет света. Спрашиваю, как же мне туда пройти теперь. Говорят, с фонариком. Ничего не видно, неудобно. Ноги можно переломать запросто, тем более я - человек пожилой. В итоге от данной услуги я вынуждена была отказаться, хотя деньги за аренду платила в срок. С моей стороны никаких нарушений и просрочек не было, - рассказала нам пенсионерка.

Мы решили выяснить на месте, почему все-таки людям создали такую проблему. Любовь Ивановна уверяла нас в том, что на отсутствие электричества жалуются и другие арендаторы этого овощехранилища, что вполне логично. Света ведь нет ни в одном из погребов.

ГАРАЖИ ПРОТИВ ПОГРЕБОВ

Но все стало вполне понятно, как только журналисты ступили на территорию данного ГСК. На воротах очень многих гаражей висели записки от Калужской сбытовой компании с напоминаниями о необходимости срочно оплатить задолженности за электричество. На двери овощехранилища висел замок, а на оконном стекле целое письмо от КСК с требованием вернуть коммунальный долг.

На глаза попались и объявления от владельцев гаражей и погребов о продаже последних. К одной собственнице овощехранилища мы позвонили и поинтересовались причиной ее решения продать недвижимость. Дама явно что-то скрывала.

- Я продала свою дачу, и мне теперь погреб не нужен, - заявила она.

- А как быть с тем, что там нет электричества? - не отставали мы.

- Так это временное явление, его скоро дадут, - наигранно ответила она.

Хотя, судя по письменным предупреждениям КСК, вряд ли это случится так скоро.

Пообщались мы и с бывшим председателем данного ГСК Григорием АРКОВЫМ. И тот сообщил, что владельцы и арендаторы овощехранилища страдают по вине собственников гаражей. Первые за свет платят исправно, а огромные долги накопили «гаражники». Но так как электросети относятся к единому кооперативу, то долги являются общими, и разделять их никто не станет.

- Я хотел это сделать, но в этом случае тоже потребуются дополнительные расходы. Ведь придется проводить работы по реконструкции электросетей, - пояснил Григорий Алексеевич.

В итоге проблема так и остается нерешенной. Одни не платят, а другие страдают.

Анна СОКОЛОВА

Другие статьи из рубрики «Общество»