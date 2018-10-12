12.10.2018

Обман не пройдет



Одним из самых сложных направлений в работе обнинской городской администрации является защита прав потребителей. С проблемами такого рода мы сталкиваемся ежедневно: кто в магазине, кто на рынке, а кто и в маршрутном такси. А с недавнего времени к специалистам обнинского управления потребительского рынка, транспорта и связи стали обращаться еще и клиенты интернет-магазинов.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВЕРНУЛИ 140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как рассказал нам начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ, работы у его подразделения всегда хватает. За шесть месяцев текущего года специалисты управления потребительского рынка предоставили жителям города более одной тысячи консультаций, связанных с приобретением некачественных товаров и оказанием таких же неважных услуг. Ими рассмотрено около 30 письменных обращений граждан. А потребителям возвращено около 140 тысяч рублей.

- По характеру и структуре все эти обращения самые разнообразные. Например, в сфере торговли лидируют жалобы на плохую мебель. На их долю приходится 45 процентов от всех обращений граждан. Далее по списку идут технически сложные товары: бытовые приборы, мобильные телефоны и тому подобное. На недовольных купленной одеждой и обувью приходится около пяти процентов от всех обращений. Что касается сферы услуг, то здесь половина жалоб касаются работы общественного транспорта и примерно столько же приходится на бытовые услуги. Меньше всего нареканий направлено на сферы общественного питания и туризма, - проинформировал Литвинов.

Но, независимо от статистики, в управлении стараются помочь всем. И в большинстве случаев это удается.

 

ДИВАННАЯ ЭПОПЕЯ

Нередко с первого взгляда дело  кажется безнадежным, но в итоге все-таки выигрывал потребитель.

- В последнее время перспективным и удобным стал дистанционный способ покупок, то есть когда клиент заказывает товар  через Интернет, по проспектам и буклетам. Одним словом, фактически его не видит. В этом случае стоимость вещи существенно ниже. Но данный способ покупки имеет и свою негативную сторону. На картинке или на мониторе компьютера товар выглядит, как правило, гораздо лучше, чем в натуре. В этом и кроется обман, - пояснил Иван Литвинов.

И недавно одной такой введенной в заблуждение семейной паре в управлении потребительского рынка сумели оказать помощь. Супруги заканчивали в квартире ремонт и решили заодно прикупить новый диван. Выбрали его в интернет-магазине, заказали, а через некоторое время мебель привезли в упакованном виде.

Пока не были завершены последние штрихи ремонта, распаковывать диван покупатели не стали. Дескать, никуда он не денется. Но когда они все-таки сделали это через неделю, пришли в полное разочарование. Привезенная мебель кардинально отличилась от того, что они заказывали. Причем не только по цвету, но и по форме. Модель была совершенно другая. В магазине наотрез отказывались менять товар, ссылаясь на то, что прошло уже много времени.

Но специалисты управления потребительского рынка, куда обратились с заявлением покупатели, помогли решить данный вопрос.

- Учитывая, что клиенты не были проинформированы интернет-магазином в письменном виде об их возможности возврата товара в течение семи дней, законодательство дает им право вернуть его в течение трех месяцев. В результате денежные средства покупателям продавец вернул в полном объеме, - отметил Литвинов.

 

ЗА ИСПОРЧЕННУЮ КУРТКУ ЗАПЛАТИЛИ ВДВОЙНЕ

Рассказал Иван Петрович нам и о другом случае, но уже имевшим место при оказании бытовой услуги. Житель Обнинска сдал свою куртку в одну известную в Обнинске химчистку. При этом оплату он произвел заранее. Через неделю клиенту позвонили и предложили забрать свою вещь. Каково же было возмущение мужчины, когда он обнаружил, что его куртку испортили, и при этом отказывают в возврате денежных средств: как за некачественно оказанную услугу, так и за нанесенные убытки.

После вмешательства специалистов управления потребительского рынка ситуация в корне поменялась: клиенту и заплаченные средства вернули, и компенсацию заплатили. Причем в размере двухкратной остаточной стоимости этой куртки.

Так что игнорировать такую помощь не стоит. Сами сотрудники данного управления о своей работе не кричат на каждом углу, ее не рекламируют, но она, как показывает практика, очень нужна.

Инна ЕМЕЛИНА

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