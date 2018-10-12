Утопая в долгах и фекалиях

Долги жителей Обнинска за жилищно-коммунальные услуги растут, как грибы после дождя. Тема эта по сей день остается одной из самых больных в городе. И несколько месяцев назад муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» начала весьма активно ограничивать неплательщикам водоотведение. Но в последнее время этой деятельности не наблюдается. То ли перед большой бурей, то ли коммунальщики решили отказаться от варварского метода борьбы с должниками...

А ВЕРХОВНЫЙ СУД - ПРОТИВ

Надо заметить, что жильцы, которым устанавливали заглушки, и их соседи отнеслись к данной процедуре спокойно. Многие, как рассказывал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, после этого полностью погашали свои долги. Так что мера оказалась действенной. Недовольных неприятным запахом из соседних квартир тоже не наблюдалось. Разве что через некоторое время появилась информация о том, что Верховный суд РФ весьма неоднозначно оценил подобные действия коммунальщиков и встал на защиту простых граждан.

В открытом доступе была опубликована позиция высшей судебной инстанции: наличие задолженности по коммунальным услугам само по себе не является основанием для отключения воды, света или газа. Отключить услуги можно только с учетом всех обстоятельств. Верховный суд выделил следующие: отключение коммунальной услуги должно быть соразмерно допущенному собственником нарушению. То есть, если у жильцов есть долг только за водоотведение, то заглушку ему поставить не могут, так как это причинит вред гораздо больший, чем размер долга.

Второе условие: отключение «коммуналки» не должно создавать угрозу жизни и здоровью других лиц. Скажем, ребенку, который проживает в квартире. И третье: идти на крайние меры можно лишь тогда, когда других механизмов воздействия на должника нет. То есть только после того, как будут исчерпаны возможности «мирного» выхода из ситуации.

ДЕЛАТЬ МОЖНО, НО ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО

Возможно, это и совпадение, но сразу после того, как было озвучено данное решение, установка заглушек в городе прекратилась. При этом в обнинской городской администрации считают эту меру вполне законной.

Начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА напомнила нам про 119-й пункт 354-го Постановления правительства, согласно которому должникам разрешается ограничивать ряд коммунальных услуг. А именно: отключать можно все, кроме холодной воды и отопления.

- Только делать это нужно с соблюдением определенной процедуры в рамках нормативно-правовых актов. Действия исполнителей коммунальной услуги по приостановлению или ограничению коммунальной услуги должны быть соразмерны допущенному нанимателем или собственником нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц, не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих, - отметила Анна Валерьевна.

При этом она сказала, что с должниками бороться необходимо, но «всеми доступными и предусмотренными законом средствами». Потому что по ряду городских управляющих компаний долг жителей равен долгу УК перед ресурсоснабжающими организациями.

МУК ПОДВЕЛ ПОДРЯДЧИК

К примеру, в той же МП «УЖКХ» население задолжало уже 37 миллионов рублей. И сумма постоянно вырастает.

- Так с чем же связан тот факт, что вы прекратили устанавливать заглушки? - поинтересовались мы у Сергея Волотовского.

Оказалось, что дело вовсе не в решении Верховного суда, а в недобросовестных компаньонах-подрядчиках, которые выполняли эту «черную» работу.

- Подрядчик, на которого мы понадеялись и с которым у нас был договор, сейчас переориентировался на Москву. В Обнинске он работает уже с большой неохотой. И мы сейчас подыскиваем себе другого поставщика подобных услуг. Заявки на установку заглушек у нас есть, но их исполнение подвисло, - рассказал Сергей Васильевич.

Одним словом, расслабляться должникам пока рано. Как только будет заключен новый договор с другой фирмой, процесс ограничения водоотведения в квартирах возобновится. Только и управляющим компаниям теперь нужно быть внимательнее и осмотрительнее. Ведь и жители теперь в курсе решения Верховного суда. Так что учитывать коммунальщикам придется все вышеперечисленные нюансы.

Инна ЕМЕЛИНА

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