Нужно ли вернуть оппозицию?

Ровно три года в Обнинске работает Городское Собрание седьмого созыва. Напомним, что в его составе присутствуют только депутаты от партии «Единая Россия». Как известно, оппозиция в наукограде на последних выборах проиграла. Пошло ли это на пользу деятельности народных избранников или наоборот - Горсобрание лишилось политического плюрализма? Мы попросили ответить на этот вопрос самих депутатов.

ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

Наш опрос показал, что в целом народным избранникам без оппозиции решать городские вопросы стало проще. В частности, председатель Обнинского Горсобрания Владимир ВИКУЛИН считает, что в бытность прошлых созывов его коллеги из других партий опускали важные проблемы и делали упор на второстепенные.

- Поэтому сейчас нам работать легче: все вопросы выстроены в систему, в которой обозначены первоочередные и менее актуальные. Это вовсе не значит, что вторые мы игнорируем. Нет, просто всему свое время. И те проблемы, которые поднимались в Горсобрании еще три года назад, решаются нами сейчас. Положительный момент в отсутствии оппозиции состоит еще и в том, что у нас нет серьезных споров, и мы находим консенсус с точки зрения последовательности решения задач. Такая системность позволяет решать многие вопросы. Я ведь работал в позапрошлом созыве и помню, что тогда нередко имела место горячая полемика. При этом и нерешенных проблем, которыми нужно было заниматься незамедлительно, оставалось немало. К примеру, в безобразном состоянии были дворы, дороги. Инновационные механизмы не работали: не оказывали помощь малым предприятиям. Все эти вопросы «провисали», и трудно было выбрать первоочередность их решения, что и приводило к дискуссиям. Сейчас же все обстоит иначе. Даже заседание президиума Горсобрания у нас проходит достаточно гладко, потому что мы просто констатируем, что темы, которые были вынесены на Горсобрание, уже отработаны на комитетах. В прошлых созывах найти такой консенсус депутатам не удавалось, - рассказал Владимир Васильевич.

В качестве примера он напомнил историю планируемого строительства подземной стоянки рядом с шестнадцатой школой. Тогда стройку пришлось заморозить из-за несогласия оппозиционеров. Но позже все убедились, что дело это было нужное.

- Имели место споры и по поводу необходимости строительства в Обнинске Дворца спорта. Некоторые сомневались, что на это вообще нужно выделять деньги. Доходило до того, что депутаты проверяли качество асфальта городских дорог. Даже обсуждали, какой трансформатор надо приобретать городу. То есть некоторые народные избранники решали не законодательные вопросы местного уровня, а хозяйственные проблемы, - отметил он.

При этом Владимир Васильевич заверил, что и в отсутствие оппозиции депутаты-единороссы поднимают множество важных вопросов.

- Не так давно обсуждали экологическую проблему, касающуюся состояния реки Протвы, дискутировали о том, какую работу нужно проводить, чтобы в городе не было бездомных собак, - уточнил он.

ВСЕ СПОРЫ - НА КОМИТЕТАХ

Мнения заместителя председателя Горсобания Владимира НАВОЛОКИНА и депутата Александра СИЛУЯНОВА совпали. Оба они считают, что конструктивная оппозиция в Горсобрании необходима, а если ее представители для собственного пиара создают видимость работы, то такие политические оппоненты совсем ни к чему. Уж лучше без них.

Владимир Наволокин рассказал, что дискутируют народные избранники и сейчас, но происходит это в атмосфере конструктивного диалога. При этом все спорные вопросы обсуждаются и решаются на комитетах, а на официальное заседание Горсобрания выносится достаточно согласованный вариант.

- Сейчас у нас нормальный конструктивный диалог без каких-либо политических «жестов». Никто не пытается на этом сделать себе имя. А раньше оппозиция спорила по любому пустяку, лишь бы подать свой голос. И мы тратили массу времени на всякую чепуху и не двигались вперед. Имело место пустое обсуждение никому не нужных моментов. Но вне зависимости от того, что сейчас Горсобрание на сто процентов состоит из «Единой России», нельзя сказать, что у нас нет полярных мнений и жарких споров. Они есть, - сказал депутат Силуянов.

ГОРСОБРАНИЕ ВНЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛЯ?

Интересное мнение на этот счет высказал депутат Юрий ФРАЙ. Он уверен, что заниматься политикой на муниципальном уровне не стоит. Это можно и нужно делать в рамках федерального и региональных парламентов. А депутаты местного уровня должны заниматься решением проблем своего города или района.

- У нас в Горсобрании должна быть только одна ситуация - принципиальная позиция депутата относительно каких-то городских вопросов. И здесь же может быть беспринципное к ним отношение. Других моментов я не понимаю. Я вообще не вижу на муниципальном уровне влияния на жизнь людей каких-то политических сил. На более высоком уровне, даже на региональном, это возможно. Но не на муниципальном. А в Горсобрании у нас и сейчас бывают горячие споры. Я не могу сказать, что я нахожусь в каком-то благостном единодушии со всеми своими коллегами. Поэтому я считаю, что обнинское Горсобрание является, скорей, другой ветвью хозяйственной власти города. Вопросов много, и они никаким образом не соотносятся с политической деятельностью. Критерий один: здравый смысл и комфортное проживание на территории города наших жителей. Можно быть бездельником и в оппозиции, а есть неравнодушные люди, и среди оппозиции такие были. Но были и те, кто попросту блокировал нормальную работу Горсобрания. И те, и другие будут всегда. И это не зависит от принадлежности к той или иной партии. Я людей оцениваю только по их деятельности и по их принципиальной позиции в некоторых вопросах, - высказался Юрий Владимирович.

Хотелось бы отметить, что до очередных выборов осталось два года. Время пролетит быстро. Так что отвечать на поставленный нами вопрос будут уже сами избиратели.

Инна ЕМЕЛИНА

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