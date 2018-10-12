Заседание по делу врача Свиридова длилось семь минут

«ИДЁТ УНИЧТОЖЕНИЕ ОНКОЦЕНТРОВ»

У здания Обнинского городского суда уже в 10 часов собрались пациенты обвиняемого во взятке доктора СВИРИДОВА. Люди ехали из разных городов, чтобы поддержать врача, спасшего им жизнь. На защиту Павла Свиридова встали даже прооперированные 10-15 лет назад онкобольные, признавшиеся, что готовы к любым выступлениям для защиты доктора, сделавшего уникальные операции.

Жена одного из пациентов рассказывает:

- Врачи отказались оперировать моего мужа. Он 40 лет отработал в здравоохранении и хорошо понимал, что такое 3-я стадия онкологии. Коллеги говорили: «Что вы хотите? Третья стадия». Когда мы узнали про доктора Свиридова, для нас как свет в конце тоннеля появился. На тот момент официальная стоимость бесплатной для пациентов операции была определена Минздравом в 700 тысяч рублей. А сейчас почему-то снизилась до 243 тысяч. Это при том, что доллар растёт! На какие деньги врачам проводить операции?

НЕТ ВРАЧЕЙ, НЕТ ПАЦИЕНТОВ - ЭКОНОМИЯ!

- Кто виноват, что врачу пришлось брать деньги у пациентов? - поинтересовались мы у пациентов.

- Минздрав. Плохая организация лечения. Президент призывает уделять внимание онкологии. А вместо этого идёт уничтожение онкоцентров.

С версией пациентов и их родственников сложно не согласиться. Лечение онкологии - дело дорогое. А если нет специалистов, значит, и деньги не нужно выделять на лечение больных. Какая экономия для государственной казны! Тут можно не просто 4 года не выделять деньги на расходные материалы для операций, можно и талоны на проведение операций ликвидировать. Убийственная цепочка: нет докторов - нет онкоцентров - нет и пациентов.

И в свете этого совсем иначе смотрится недавнее самоубийство врача из МРНЦ. Кстати, тоже выдающегося специалиста в своей области. Но доктор Свиридов не преподнёс такой «подарок» своим недоброжелателям. А выдержать ему пришлось немало.

ПРИКОВАЛИ ВРАЧА К КРОВАТИ

Приехавшие на заседание суда благодарные пациенты рассказали страшные вещи.

У задержанного Свиридова после многочасового допроса случился гипертонический криз, но следователи не поверили. Но для оформления в СИЗО необходимо было получить медсправку. Глубокой ночью доктора доставили в приёмный покой КБ №8, где врачи зафиксировали гипертонический криз и потребовали госпитализации задержанного.

Сопровождающие вместо этого повезли задержанного в больницу Малоярославца. Там нашли признаки коронарной недостаточности, сделали укол и тоже порекомендовали госпитализировать.

Недоверчивые, но предельно активные сопровождающие волокут больного в Боровск. Но и там врачи не дали справку и зафиксировали приступ стенокардии и ухудшение состояния.

Тащить Свиридова в тяжелом состоянии в Калугу блюстители закона не рискнули и отвезли опять в КБ №8. Там пациента приковали наручниками к реанимационной кровати, чтобы не сбежал. Так и лежал врач: капельница в одной руке, наручники - на другой.

ЗАСЕДАНИЕ ДЛИНОЙ В СЕМЬ МИНУТ

Судебный процесс длится уже восемь месяцев, и ожидалось, что наконец-то будет вынесено окончательное решение. Выслушать вердикт судьи собралось множество пациентов и журналистов. В суде вроде никто и не ожидал такого числа приехавших. Поначалу зал для заседания предоставили с одной скамейкой. Мест там было не больше десяти.

- Стоять никто не будет! Кому не хватит сидячих мест - выходите в коридор, - предупредил суровый судебный пристав. Однако узнав, что перед ним люди, перенесшие страшное заболевание, стал предельно внимателен и даже помог журналистам сделать ксерокопии и оформить документы для разрешения съёмки.

В обнинском суде не стали перевозбуждать граждан и выделили для слушания большой зал. Но само заседание продлилось в два раза меньше, чем решались организационные вопросы.

Обвинение продолжило стояло на своём, а защита от реплик отказалась, т.к. всё уже было сказано ранее. На это ушло минуты четыре. Остальное время решался вопрос с разрешением журналистам на съёмку. И эта процедура хоть как-то продлила заседание.

Своё решение по делу доктора Свиридова суд огласит 30 октября.

ОТР ПРОГРАММА «ЗАДЕЛО» И КАНАЛ «МИР» В ОБНИНСКЕ

В коридорах суда нам встретилась съёмочная группа журналистов Общественного телевидения России. На канале ОТР готовится передача «ЗАДЕЛО». И, судя по тому, что съёмки велись в Обнинском городском суде, на процессе по делу Свиридова, дискуссия развернётся вокруг того, кто или что заставило врача брать деньги с пациентов: недофинансирование высокотехнологичных операций или желание обогатиться.

Уже после суда процессом заинтересовался канал «Мир». Судя по всему, правы были пациенты, заявившие, что

30 октября народу будет ещё больше.

КОГО СУДЯТ?

А как Вы считаете, виновен ли онколог Павел Свиридов? Виновен. Для взяток нет оправданий! Виновен, но надо учесть, что деньги тратились на самих пациентов. Не виновен, т.к. альтернативой была бы смерть больных. Виновен не Свиридов, а власть, выделяющая мало денег на медицину. Не знаю. Дело слушается в суде, вот пусть суд разберётся и решит.

На сайте Obninsk.name появились комментарии под предыдущей статьёй о докторе Свиридове. «Судят не врача, а взяточника», - категорично заявляют одни.

Рассказывают чудесные истории спасения другие. Людям, которые не испытали отчаяние онкологического больного, сложно понять чувства пациентов доктора Свиридова. Тем не менее ответ на вопрос о том, виноват ли доктор, даёт не только суд, каждый человек отвечает по-своему. Отвечу и я.

В Древней Греции мудрецы задавали своим ученикам такую нравственную задачу: «Ты умираешь с голода и вдруг видишь, лежит кусок хлеба. Ты не знаешь, кому он принадлежит, но он точно не твой. Будет ли нравственно съесть этот хлеб?»

Ответ был такой: «Съешь этот кусок хлеба, но никогда не называй свой поступок нравственным».

Брать деньги у пациентов - это плохо, но убивать людей своим бездействием - это преступно. Судить нужно тех, кто создал такие условия, при которых врач не может исполнять свой профессиональный долг и клятву Гиппократа.

Рената БЕЛИЧ