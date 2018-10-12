Андрей Романов: «Если бы мне нравилось что-то одно, я бы ничего в этой жизни не сделал»

Художник Андрей РОМАНОВ - фигура яркая. Каждый день он приходит в свое любимое кафе на проспекте Ленина, пьет чай и наблюдает за посетителями. С собой он всегда носит специальную тетрадку и обычную гелиевую ручку, чтобы ловить эмоции и рисовать портреты.

А еще он бессменный руководитель «Школы-студии дизайна», выпустившей из под своего крыла немало настоящих профессионалов. Недавно Андрей Геннадиевич отметил юбилей. День рождения это всегда повод остановиться, оглянуться и посмотреть на то, что сделано и чего удалось достичь. Однако это не подходит Андрею Романову. Сейчас он думает над тем, в каком направлении будет дальше развиваться его школа, и не исключено, что в основу обучение будет положено содружество физиков и лириков.

« ЭТО НОРМАЛЬНО, ЧТО БЫВШИЕ УЧЕНИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, КОГДА ИМ ЧТО-ТО НУЖНО»

- Андрей Геннадиевич, как вы стали художником?

- Я всю жизнь, с детства, рисовал, меня даже дразнили. А потом мой друг - Сашка РАССЫПИН привел меня в «художку», справиться со мной не мог, поэтому закрыл дверь и не выпускал меня, а сверху спустился ТИХОНОВ Алексей Александрович и спрашивает: «Ну, чего вы здесь делаете?» Так я и стал его учеником.

Надо отметить, что Алексей Александрович был настоящий не только художник, но и педагог, потому что некоторые вещи, которые я сейчас делаю, он нам прививал.

Вот приходят ко мне ребята, я им говорю: «Все проблемы, которые были в школе, оставляем за дверью». С детьми без любви работать не получится. Была у нас девочка, которая, приходя на занятия, первым делом веером мобильники на столе раскладывала, а мы ее настраивали на результат. И когда ей преподаватель за рисунок поставила пять, она просто не ожидала, и у ребенка даже слезы радости появились. Это дорогого стоит, когда человек начинает в себя верить.

- А школа дизайна как появилась?

- В те годы у нас дизайна вообще в стране не было, было художественное конструирование, во многих учебных заведениях слово «дизайн» отсутствовало. А начиналось все просто: были кружки разные, потом они стали называться кружком дизайна. Мы тогда еще с Владимиром ДЕНИСОВЫМ работали вместе, потом он ушел и стал создавать свою школу искусств. Но что такое школа искусств? Это все та же музыка, а ее у меня не было.

Ездил по друзьям, по семинарам, сам учился. А потом, когда Анатолий СИНИЦКИЙ (философ, основатель «Обнинского гуманитарного университета». - Прим. авт.) принес золотые сечения, многие к этой теме относились скептически, что там уже все сказано еще во времена Леонардо да Винчи. А мне стало интересно, и оказалось, что несказанного еще много.

У меня многие спрашивают, сколько у тебя детей поступили в профильные вузы? А что, дизайнерами теперь вся страна должна стать? 5-6 человек, и это даже много. Я же не готовлю их, чтобы все поступили на дизайн-отделение, это глупость, я ребятам профессию даю.

А когда они заканчивают институт, училище, выпускники оказываются никому не нужны. Они опять приходят ко мне и начинают искать свое место в жизни и в профессии. Это нормально, что бывшие ученики вырастают, забывают нас, а возвращаются, когда им от нас что-то нужно.

ВСЕ НОВОЕ - ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

- Можно услышать фразу, что время теперь другое, а ученики меняются, какие они сегодня?

- Все меняется - и жизнь, и люди, и время. Даже работы, я когда делал выставку к 35-летию школы, собрал туда работы учеников разных лет. И то, что десять-пятнадцать лет назад для многих казалось ненужным, сейчас «выстрелило», и оказалось, что в наше время графические тенденции повсеместно, и то, что было сделано пятнадцать - двадцать лет, назад актуально и сегодня.

Что касаемо учеников, сейчас очень много детей с психологическими проблемами, раньше было намного меньше. Нередко вопросы надо решать не образовательные, а психологические. И пока их не решишь, толку не будет.

Создается много форматов для работы с детьми, тот же «Сириус», мы в Обнинске это все уже делали с СИМОНОВОЙ Галиной Ивановной в 11 школе. У нас было модульное обучение, которое совмещало общеобразовательные предметы с фотографикой, рисунком. Причем реализовывали мы это не из-за политических соображений, а старались во главу угла ставить содержание.

«Я ТАКИХ ЛЮДЕЙ ПО КРУПИЦАМ СОБИРАЮ»

-Андрей Геннадиевич, Вы всегда отличались новаторским подходом в своей педагогической деятельности. Что придумали на этот раз?

- У меня была идея, но ее реализовать очень трудно, я хотел сделать школу для раннего развития, предложив для трехлеток ввести рисунок. Ставим натюрморт внутрь, а вокруг хлопушки, дети садятся и начинают рисовать, но в этом возрасте они еще неусидчивы. Мы договорились, что, когда я им говорю: «Встали, побежали», они бегают. Это как игра в пятнашки, потом дети садятся и продолжают рисовать, даже если они оказались не за своей хлопушкой.

Когда в Тарусе была выставка к 35-летию школы, она проходила как отчетная выставка Союза дизайнеров России. Оттуда приехала Ольга Васильевна НАУМОВА - второй человек после президента Союза, и она, посмотрев работы, сказала: «Андрей Геннадиевич, школа ваша перешла в другую фазу, и пора делать новую форму».

Я долгое время эту форму искал. Ситуация сложная, дизайн-центр не построишь, денег нет, да и задача другая - построить не новую школу в смысле помещения, а создать виртуальную программу.

Я уже два года собираю вокруг себя ученых и «интересных» людей, и хотел бы семинары, встречи совместные проводить. Допустим, мы с учеными разговариваем на разные темы, а ученики присутствуют, потом уже дети начинают со своими работами выступать перед нами. Когда-то работа в таком формате уже была опробована мною с покойным Анатолием Синицким, много лет назад мы с ребятами ездили в Казань, они выступали перед учеными и никто не сказал, что это мелочь пузатая, с детьми общались на равных.

Сейчас школа приобрела новые качества, новые возможности. Да, педагоги меняются, отношение меняется. Я даже новых учителей иногда специально привлекаю. Например, мы вели беседу с математиком, а ребята слушали. И одна из фраз учеников, что если бы в таком виде в школе преподносили эту науку, они бы хотели ей заниматься.

Неплохо было бы, чтобы человек, который хорошо знает математику, рассказывал ребятам о геометрических фигурах со своей точки зрения, а потом наш педагог подхватывал и учил их делать развертки и строить формообразовательный процесс.

Я приглашал специалиста, чтобы провести мастер-класс по каллиграфии, когда он выложил все свои инструменты, у ребят была просто феерия чувств.

Валентина ФЕОФИЛАКТОВА приходила читать лекции по истории искусств, заведующая «Гуманитарной библиотекой» Лариса ИВАНОВА вела историю литературы, так дети читать начали, античным искусством стали интересоваться. Поэтому я таких людей по крупицам собираю, чтобы они «заражали» своими знаниями учеников.

- А на какой возраст будут ориентированы эти семинары?

- Да на любой, у нас дети занимаются с трех лет до первого класса - это одна ступень, потом с первого по седьмой - следующее звено, и до одиннадцатого класса - третий поток. Все это осталось, и самое большое количество детей с первого по седьмой класс. Стержневое превентивное дизайн-образование, то есть с детского сада и до института, когда-то оно в нашей стране было.

- Вам-то самому что ближе, вы с одной стороны - художник-дизайнер, с другой - педагог.

- Если бы мне нравилось что-то одно, я бы, наверное, ничего в этой жизни не сделал, а мне все интересно.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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