12.10.2018

У спортсменов появилась надежда - профильное министерство пойдет им навстречу



Несколько месяцев назад на страницах нашего еженедельника выходила публикация о том, что профессиональные клубы (ВК «Обнинск» и ФК «Калуга») нашего региона остались наедине с многомиллионными долгами из-за того, что чиновники отказали им в выплате субсидий. Весь корень зла, по традиции, крылся в бюрократии. Однако спустя некоторое время у спортсменов все-таки появился шанс на получение прошлогодних денег.

 

СКРЕСТИВ ПАЛЬЦЫ

Уже близится к концу 2018-й год, а представители ВК «Обнинск» и ФК «Калуга» так и не видели денег за 2017-й. Напомним, что финансирование этих профессиональных клубов идет из нескольких источников - соучредители, спонсорская поддержка и субсидии, которые им ежегодно предоставляет региональное Министерство спорта. Естественно, чтобы получить деньги от представителей власти, претендентам приходится проходить все круги бюрократического ада - собрать кучу справок, отчетов, и все это непременно должно соответствовать специальному Положению, которое, к слову, постоянно меняется. Так случилось и в прошлом году. В результате из-за банальных  технических ошибок (такая была у ВК «Обнинск») обоим клубам в субсидиях отказали. То есть просто лишили сразу нескольких миллионов - ФК «Калуга» - 8,5, а ВК «Обнинск» - 9,5! В итоге спортсмены погрязли  в долгах (хотя жить в долг им приходится постоянно) и лишились многих возможностей, например, участия в тренировочных сборах, поскольку на это у них просто не нашлось средств.

Но вот, спустя некоторое время, светом в конце тоннеля стало новое Положение от Министерства, а вместе с ним появился и шанс на возврат прошлогодних субсидий. Как рассказал директор ФК «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ, за 2018-й год часть выплат футболисты уже получили. Готовят к подаче документы на получение денег за прошлогодний период.

- Мы уже получили полтора миллиона рублей за первый квартал текущего года. Теперь, после того, как вышло Положение о выделении субсидий за 2017-й, мы начали готовить документы. Рассчитываем получить не менее шести миллионов рублей, - комментирует Митрофанов.

- До этого вы рассказывали, что из-за отказа в выплатах за прошлый год, клуб погряз в долгах. Вам удалось выйти из положения? Или проблема актуальна?

- Нам пришлось выкручиваться, иначе мы бы не смогли претендовать на субсидии в этом году, поскольку одним из главных условий при подаче документов является отсутствие долгов. Мы выходили на связь с предприятиями, которые выделяли нам средства, перекредитовывались. В общем, выкрутились. Но отмечу, что это ненормально - мы ведь не частная лавочка какая-то, а спортивный клуб, который занимается серьезными делами.

А волейбольный клуб «Обнинск» уже ждет долгожданных прошлогодних выплат. Соответствующие документы, как рассказал председатель региональной Федерации по волейболу Василий ЯРЗУТКИН, уже поданы в Министерство. Потому наукоградовским спортсменам остается лишь ждать, скрестив пальцы.

 

«НАМ НУЖНЫ ЗАБОТА И ПОНИМАНИЕ»

Правда, ни калужанам, ни обнинцам рассчитывать на суммы, которые были заявлены в прошлом году, увы, не приходится. Впрочем, сейчас клубы будут рады любым деньгам. Ведь на безрыбье, как говорится, и рак - рыба. При этом Митрофанов винить Министерство в том, что ранее ФК «Калуга» получил отказ, не спешит. Единственное, чего не хватает сегодня профессиональным спортсменам, по словам директора клуба - это поддержки и заботы.

- Я не говорю, что там кто-то плохой сидит и не дает нам денег, просто потому что  вредничает. Но нам бы хотелось, чтобы минспорта участвовало в нашей жизни и в наших бедах, чтобы нам помогали, - объясняет Митрофанов.

О том, что заботы как таковой пока нет, говорит и то самое Положение о субсидировании, которое перекраивают каждый год. Еще в 2016 году согласно этому документу выделяемые деньги могли тратиться на множество направлений, вплоть до обмундирования спортсменов. Однако сейчас из всего списка остались лишь три позиции: питание и проживание спортсменов на выездах и сборах, взносы и горюче-смазочные материалы - транспорт.

Именно поэтому представители профессионального спортивного сообщества хотят в ближайшее время встретиться с чиновниками профильного министерства, чтобы поговорить «по душам», а именно рассказать им о своих потребностях и проблемах, справиться с которыми в одиночку, увы, не удается. А вот услышат ли в верхах спортсменов, отстаивающих не только честь региона, но и страны, или же разговор в очередной раз сведется к сухому канцеляризму, пока остается загадкой.

Евгения НИКИТИНА

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