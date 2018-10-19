Депутаты решают, кто будет платить за сломанные качели

Большинство работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных в рамках программы финансирования ТОСов в этом году, уже завершено Об этом на прошедшем комитете по ЖКУ доложил начальник отдела по благоустройству и озеленению Андрей БЕЛИКОВ. Окончена и большая часть мероприятий, предусмотренных другой программой - «Комфортная среда». А это значит, что скоро общественности предстоит вновь определяться с объектами, требующими благоустройства. Депутаты, к примеру, уже начали ломать головы над этим вопросом.

НУЖНЫ ЕЩЕ ДЕНЬГИ

Народные избранники задумались о необходимости внесения очередных коррективов в Положение о распределении средств среди ТОСов. Многие справедливо заметили, что имеющиеся 25 миллионов «пилить» между товариществами, исходя из количества жителей, некорректно, потому как руководствоваться нужно в первую очередь состоянием и возрастом конкретного жилого фонда. Интересное предложение внес посетивший комитет заместитель директора МПКХ Евгений ВАРАКСА:

- Нужно в бюджете предусмотреть дополнительные средства, которые потом в рамках того или иного конкурса между ТОСами смогли бы распределять депутаты.

Не смогли «парламентарии» не вспомнить про строительство детских и спортивных площадок. Так, например, Евгений ХАЛЕЦКИЙ предложил вести работу в этом направлении по принципу «Комфортной среды».

- Жители конкретного ТОСа должны проводить собрание и голосование, которое и определит, какой и где объект им необходимо построить, - прокомментировал Халецкий.

УЧАСЬ НА СВОИХ ОШИБКАХ

И сразу возникает вопрос - а кто потом будет нести ответственность за содержание конкретной площадки и безопасность людей. Представим ситуацию: жители двух домов общим голосованием приняли решение о благоустройстве и взяли объект на баланс. Проходит время, детская площадка пользуется спросом, причем не только у жителей конкретных домов, но и у всего микрорайона. Вскоре ломаются качели. За чей счет их будут ремонтировать?

А ведь содержание подобных объектов - удовольствие не из дешевых. Вспомнить хотя бы те спортивные площадки, которые несколько лет назад были построены в Обнинске в рамках областной программы. Спустя некоторое время объекты были переданы на баланс МП «Дворец спорта». Большинство из них сегодня представляют жалкое зрелище. А все потому, что у предприятия просто не хватает средств. Как рассказал директор Михаил ЖУРАВЛЕВ, только замена покрытия в среднем обходится в 300 тысяч рублей!

Интересно, где собственники будут брать деньги - из своего кармана? Может, и правильно, но не все с этим согласятся. Или же нести ответственность должна управляющая компания, которая, естественно, начнет повышать тарифы или же объявлять дополнительные сборы?

Депутаты профильного комитета найти ответы на все эти вопросы пока так и не смогли. Помогут ли им разобраться в ситуации коллеги по депутатскому корпусу, покажет предстоящее заседание Городского собрания.

Дарья ГУМЕРОВА

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