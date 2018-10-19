Компенсация не для всех

В программы помощи бюджетникам будут внесены очередные изменения.

В Обнинске уже не один год работают муниципальные программы «Жилье в кредит» и «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам бюджетной сферы». Несмотря на экономические трудности, эти проекты завершать в ближайшие годы не планируют. Но некоторые изменения все-таки ожидаются.

БЕЗ ЖИЛЬЯ, НО С ФИНАНСАМИ

Как рассказал председатель комитета по соцполитике Обнинского городского Собрания депутатов Владимир СВЕТЛАКОВ, в настоящее время идут заявочные кампании по обеим программам. Проект «Жилье в кредит» стартовал в конце сентября и уже близится к завершению. А работа по сбору заявок на выплату денежной компенсации за поднаем жилья будет продолжаться и в ноябре.

Что касается первой программы, то ее разработчики считают, что выделенных на этот год средств вполне достаточно, а в следующем их увеличат.

- Принималась она на пять лет, и как раз 2018-й год в этом списке был крайним. А уже в 2019-м году мы посмотрим, какое число людей подаст заявки, и, исходя из этого, вырастет сумма финансирования, - пояснил Владимир Борисович.

Пока же на «Жилье в кредит» ежегодно выделяется около 11-13 миллионов рублей, и участвуют в ней порядка 30 человек в год, среди которых работники бюджетной сферы и многодетные семьи. Учитывая тот факт, что муниципалитет оплачивает все процентные издержки по ипотечному кредиту участников программы, войти в нее хотят многие. Но это удается далеко не всем желающим. Условия достаточно жесткие, но справедливые.

Как пояснил Владимир Светлаков, совокупный доход всех членов семьи потенциального заявителя должен позволить им в будущем выплачивать ипотеку. Кроме того, участники должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- То есть город не станет платить тем людям, у которых, к примеру, есть пять квартир, и они решили приобрести шестую, - заметил Светлаков. - Поэтому отказы имели место. Просто прежде чем заявить о своем желании вступить в эту программу, необходимо сначала изучить ее Положение.

- Владимир Борисович, а как распределяются финансы, если число соответствующих условиям участников превышает тот средний норматив, на который рассчитаны выделенные средства? - поинтересовались мы у председателя комитета по соцполитике.

К нашему удивлению, Владимир Борисович заверил, что таких случаев пока ни разу не было.

ПОВЕЗЕТ «ДЕФИЦИТНЫМ» МЕДИКАМ

Вторая программа в Обнинске очень популярна среди учителей и медиков. Правда, как только она вступила в силу, педагоги жаловались на то, что необходимо собрать большое количество справок. Но куда ж без этого? Иначе как докажешь, что у тебя нет в собственности квартиры. Причем компенсация человеку не положена даже в том случае, если эта квартира находится в соседнем регионе. С чем многие бюджетники были не согласны.

Тем не менее ежегодно в данной программе участвуют от 60 до 65 человек. В этом году город выделил на компенсацию за поднаем жилья 18 миллионов рублей. В следующем сумму обещают увеличить. Потому что съемное жилье дорожает, «коммуналка растет», и 12 тысяч, которые медикам и учителям в рамках программы выплачивают каждый месяц, становится явно недостаточно. Понятное дело, что часть расходов они покрывают самостоятельно.

- Но начинали мы с выделения 8 тысяч рублей. Через два года сумма выросла до 10, а потом и до 12, - напомнил Владимир Светлаков.

При этом для того, чтобы получить компенсацию, не иметь в собственности жилья недостаточно. Нужно работать в муниципальном или в бюджетном учреждении здравоохранения или образования на условиях полного рабочего дня. Если, скажем, врач трудится на полставки в КБ № 8, а основная работа у него в коммерческой структуре, он под программу не попадает.

И что интересно. Владимир Борисович рассказал, что у медиков есть и другие преференции: на их поддержку КБ № 8 уже несколько лет ежегодно затрачивает 35 миллионов рублей, выделяемых городом. Деньги распределяются через управление соцзащиты - по спискам, которые предоставляет Клиническая больница. Таким образом, прибавка к заработной плате у врачей и медсестер составляет порядка 6-7 тысяч рублей. Но получают ее не все сотрудники, а только наиболее востребованные. Причем, по словам, Светлакова, в настоящее время в мэрии работают над поправками в данное Положение, которые позволят увеличить сумму компенсации за счет сокращения числа тех, кому ее предоставляют. Повезет «дефицитным специалистам», к числу которых относятся педиатры и врачи скорой помощи. А насколько это правильное решение, опять же, покажет время.

Инна ЕМЕЛИНА

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