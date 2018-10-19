Поле чудес

Что скрывает строительный забор: видимое бездействие или нешуточные страсти?

Долгие годы обнинцам мозолят глаза два забора на улице Белкинской. За одним из них должен был появиться амбициозный торговый комплекс «Малина-Молл». Многие люди даже не догадываются, что эта территория оправдывает статус Поля чудес, здесь до сих пор кипят нешуточные страсти. Некоторые участники неприглядной истории потеряли на этом деле десятки, а то и сотни миллионов рублей, кто-то обанкротился, а кто-то до сих пор взвешивает все «за» и «против».

Зимой у участка, где должен был расположиться торговый комплекс «Малина-Молл», появилась перспектива. Но и она, по словам представителей собственника, не стала тем «спасательным кругом», который мог бы разрешить ситуацию в целом.

НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ СУДЫ

История вопроса такова - пять лет назад компании с похожим названием - «Фавор» и «Фавор Плюс» совершили сделку. Первая продала второй участок земли и расположенную там автостоянку за два с половиной миллиона рублей. Казалось бы, чему здесь удивляться? Однако один из собственников «Фавора» Игорь БЛИНОВ был весьма изумлен, когда узнал, что компаньоны не только умолчали о сделке, но и в семь с половиной раз по заключению судебной экспертизы занизили стоимость участка.

Вряд ли бизнесмены не знали, что земля в этом месте дорогая, скорее всего, у них были свои причины для подписания договора купли-продажи. Блинов не стал молча смотреть, как его лишают имущества, и обратился в Арбитражный суд Калужской области, который и постановил вернуть все назад: «Фавор плюс» должен был не просто отдать владельцам «Фавор» участок, но и привести его в первоначальное состояние, ведь там, где раньше была стоянка, уже зиял котлован.

А между тем Ирина ФОНДЕРКИНА - на тот момент гендиректор «Фавор Плюс» - вела активную кампанию, рассказывая о новом торговом центре «Малина-Молл», оленях, которые будут гулять вокруг, и других небылицах.

Поначалу бизнесвумен вроде бы судебные тяжбы не пугали, по словам представлявшего интересы Блинова юриста Ильи ГОЛОВКО, уже после того, как его доверителем был подан иск, Ирина Викторовна заключила контракт с подрядной организацией на строительство комплекса.

Ну а когда «запахло жареным», Фондеркина попросту покинула тонущий корабль, оставив «подарок». На строительство торгового центра была открыта кредитная линия в «Сбербанке», поэтому участок назад к «Фавору» вернулся с обременением.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ «СБЕРБАНКА» НЕ ПОВЛИЯЛО НА СИТУАЦИЮ

Блинов снова подал иск в Арбитражный суд Ярославской области, правда, активной поддержки компаньонов в этом вопросе он так и не дождался, зато смог избавиться от «головной боли» - обременения финансовой структуры.

- У нас сменились в Арбитражном суде первой инстанции два судьи, в конечном итоге в удовлетворении заявленных требований нам было отказано. Мы подали жалобу во второй Арбитражный апелляционный суд, и решение было принято в нашу пользу, - рассказывает Илья Владимирович.

Казалось бы, собственникам участка и карты в руки, однако прошло уже полгода, а воз и ныне там. Да и кому нужен котлован посреди поля, ведь до сих пор «Фавор-плюс» так и не привел территорию в порядок.

Теперь уж компания точно этого не сделает, так как в июле этого года суд признал ее банкротом и назначил конкурсное производство.

- На сегодняшний день в очередь кредиторов к «Фавору плюс» только при моем участии прошел Блинов как физическое лицо, «Фавор» как юридическое лицо. Еще одно физическое лицо, потерявшее 26 миллионов рублей, и организация, которая занималась вывозом имущества «Фавор Плюс» с земельного участка, - рассказывает Головко.

К слову, от имени «Фавора» выступил опять же Блинов, но старый корпоративный спор и здесь сыграл свою роль, необходимых документов от соучредителей он получить не может.

Рассчитывать на то, что долги будут полностью погашены, заявителям вряд ли стоит, ведь не секрет, что учредители предприятия-банкрота находятся на Кипре. Вернуть деньги, возможно, могли бы правоохранительные структуры, но последние, скорее всего, не захотят вмешиваться.

КОРПОРАТИВНЫЙ СПОР МОЖЕТ РЕШИТЬ ТОЛЬКО ВЛАСТЬ

Вся эта некрасивая ситуация давно развела соучредителей «Фавора» по разные стороны баррикад, единственное, что их объединяет, - участок, от которого они не прочь избавиться, получив компенсацию. И речь идет не о маленьких суммах. Только желающих разрешить конфликт и вложить в разрытое поле огромные деньги - нет.

Собственники уверены, что договориться между собой им вряд ли удастся, в дело должна вмешаться власть. Однако Боровский район, к территории которого относится земля, предпочитает не замечать проблему. Да и какое им дело до нее, ведь участок рядом с Белкинскими прудами фактически находится в наукограде и именно жителям последнего, много лет мозолит глаза долгострой.

- Главное, чтобы у собственников было желание договариваться и куда-либо двигаться. Без этого желания никакой катализатор процесс не ускорит, - считает глава обнинской администрации Владислав ШАПША. - Было бы замечательно, чтобы там появились какие-то объекты, которые были не просто функциональными, но и украсили город. И это место зажило и начало приносить доход.

Сити-менеджер выразил надежду, что до конца года удастся завершить процесс расширения границ первого наукограда, тогда земля станет обнинской. Это и станет той отправной точкой, когда власть и бизнес попытаются найти решение застарелой проблемы. Так что еще минимум год горожане будут видеть строительный забор, за которым много лет назад остановилась жизнь.

Евгения НИКИТИНА

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