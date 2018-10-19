О проблемах КБ №8 узнала «Вся Россия»

На прошлой неделе в олимпийском Сочи состоялся форум, организованный Союзом журналистов России, «Вся Россия - 2018». На площадку съехались представители СМИ разных регионов нашей необъятной родины. Коллектив издательского дома «Мак-Медиа» тоже принял участие в мероприятии, громко заявив о себе на всю страну.

Полторы тысячи журналистов приехали на фестиваль, такого размаха, по словам организаторов, мероприятие еще не получало никогда. Примечательно, что вместе с количеством возросло и качество представленных работ. И сегодня региональная пресса в некоторых моментах не уступает федеральным изданиям.

Несмотря на высокую конкуренцию, журналисты «Мак-Медиа» привезли из Сочи сразу четыре награды. Редакции газет «Неделя Боровского района», «Неделя Обнинска» и «Вы и Мы», а также журнал «Обнинск Life» были отмечены членами жюри, среди лучших российских СМИ.

Как комментирует итоги конкурса в рамках форума генеральный директор ИД «Мак-Медиа» Евгений СЕРКИН, это не просто высокая оценка каждой редакции, а наглядное доказательство грамотно выстроенной внутренней работы в коллективе.

- Все четыре проекта нашего холдинга выходят под маркой «Мак-Медиа», но при этом остаются совершенно неповторимыми. «Неделя Боровского района» на протяжении двенадцати лет остается единственным независимым СМИ на территории одного из крупнейших районов Калужской области. «Неделя Обнинска» и «Вы и Мы», находясь в одном информационном пространстве, мастерски работают автономно друг от друга и при этом имеют свою аудиторию читателей. Что касается глянца - «Обнинск Life», то этот проект сумел выйти на столь высокий уровень, что жюри конкурса «Вся Россия» не смогло этого не отметить.

Второе место в номинации «Лучшая аналитическая публикация» завоевала статья Евгении НИКИТИНОЙ «Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!».

Примечательно, что публикацию автора оценили «акулы пера», которым неведома плачевная ситуация в наукоградовском здравоохранении. За два последних года еженедельник «ВЫ и МЫ» опубликовал серию статей, посвященных безобразному состоянию обнинской медицины. Журналисты и впредь продолжат рассказывать о проблемах медиков и обычных горожан и будут делать все возможное, чтобы дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Елена ПЕТРОВА

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