Многострадальный «Технопарк»

Потратили много, а надо еще больше!



Недалеко от ИАТЭ стоит здание бизнес-инкубатора. Долгое время территория была ограждена строительным забором, а обнинцам объясняли, что это и есть зона инноваций, правда пока что невидимая.

В прошлом году руководство «Технопарка» заверяло, что строительные работы идут полным ходом и финал не за горами. Однако спустя год визуальных изменений на стройке так и не произошло.

ИСТОРИЯ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Еще в далеком 2006-м году в рамках Государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» в наукограде приступили к реализации проекта. В здании бизнес-инкубатора на льготных условиях должны были разместиться начинающие инноваторы. Но дело сразу не заладилось. За первую пятилетку к строительству так и не приступили. Все время ушло на разработку концепции и проектирование.

Второе дыхание проект получил в 2011-м году. За пять лет необходимо было проложить коммуникации, построить само здание и сформировать резидентскую инфраструктуру. Стоит ли говорить, что дело так и не довели до конца?

И в 2015-м строительство «Технопарка» стартовало в третий раз. К 2017-му здание все-таки построили, и визуально оно вроде бы было готово, но не тут-то было, срок сдачи объекта опять отодвинули - на третий квартал 2019-го года.

Однако минувшей весной произошло еще одно знаковое событие. Теперь в роли заказчика постройки здания бизнес-инкубатора выступает региональное «Управление капитального строительства» («УКС»), а не дирекция «Технопарка», как это было ранее. Получается, две организации работают над одним и тем же?

- Дирекция «Технопарка» играет координирующую роль, занимаясь резидентной политикой, вопросами оформления бумаг, отчетности и контроля расходования бюджетных средств, - поясняет заместитель министра экономического развития Калужской области Станислав ФИЛИППОВ.

НУЖЕН «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»

А между тем финансы здесь фигурируют немалые. Несмотря на то что строительство вроде бы вышло на финишную прямую и обошлось в 360 миллионов рублей, для его завершения понадобится еще большая сумма - 414 миллионов. А «золотого дождя» не ожидается.

- В рамках заключенного соглашения между Министерством экономического развития России и Правительством Калужской области выделенные средства федерального и областного бюджетов составляют 108 миллионов рублей, также в 2018 году поступили дополнительные средства областного бюджета в объеме 40 миллионов рублей, - говорят в региональном Министерстве строительства и ЖКХ.

Да и за десятилетия, что шло строительство объекта, многое изменилось. Поэтому, когда «УКС» приняло на баланс здание бизнес-инкубатора и водопроводные сети, оказалось, что необходимо вновь вернуться к стройке.

- В ходе приемки объекта выявлена необходимость выполнения строительно-монтажных работ по усилению монолитных плит перекрытий и устранению замечаний, - рассказывают в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

За год здание остеклили, произвели кровельные работы и проложили наружные сети. Однако этим все не закончилось, пришлось делать корректировку проекта, который теперь опять отправился на экспертизу.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

А это только одна площадка в восемь гектаров, но у «Технопарка» есть и вторая на Киевском шоссе, площадь которой в пять раз больше.

- Министерство экономического развития совместно с дирекцией «Технопарка» прорабатывает вопрос по подаче заявки на возможное финансирование инфраструктуры из федерального бюджета, - объясняет Филиппов.

От того, какие суммы будут выделены, и дадут ли деньги в принципе, будет зависеть и то, как скоро приступят к освоению этой территории.

Создание инфраструктуры для инноваторов уже давно перешагнуло десятилетний рубеж. Поэтому те, кто желал поселиться в бизнес-инкубаторе на начальном этапе, давно «раскрутились» и работают в другом месте. А дирекции «Технопарка» необходимо искать новых резидентов. Ведь если через год помещения заполнят ученые, история с затянувшимся строительством забудется, а если здание окажется пустым - это будет полный провал проекта.

Депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР уверен, что проблема решится сама собой, если Обнинску удастся реализовать проект «Атомного Сколкова», куда должен войти «Технопарк». При таком раскладе резиденты потянутся сюда не только из наукограда, но и из других городов.

- Концепция проекта практически завершена, и сейчас идет согласование в Министерстве экономического развития России. Я думаю, что в ближайшее время заявка будет подана в Правительство России, - говорит Геннадий Иванович.

Причем, по словам Скляра, положительного решения по этому вопросу для Обнинска очень важно добиться в текущем году, чтобы была возможность получить финансирование из вышестоящих бюджетов.

Однако пока что все сводится лишь к мечтам, которые могут так и не получить воплощения в реальной жизни.

Евгения НИКИТИНА

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