19.10.2018

Калужская клиническая больница заполняет пробелы обнинской медицины от ФМБА



Пока руководство КБ №8 обсуждает с общественностью пути улучшения медицинского обслуживания, жители Обнинска с трудом пытаются противостоять дикостям отечественного здравоохранения.

Выжить неугомонным пациентам пока помогают только немалые деньги, хорошие связи и железная воля. История 26-летней Вероники С. - мелкий эпизод из большой эпопеи битвы пациентов за жизнь. К сожалению, «Скорая помощь», возможно, спасающая многих, Веронике не помогла. 10 часов девушка с внутренним кровотечением металась по врачам.

 

ВЕРОНИКА: «ЖДАТЬ ПОМОЩИ ОТ «СКОРОЙ» МНЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

Недомогание Вероника почувствовала ещё во время отдыха в Доминиканской республике, когда заплыла подальше в море и вдруг почувствовала слабость и учащённое сердцебиение. Но на отдыхе все проявления болезни - слабость, тошноту, рвоту - списывала на жару. Родина встретила приятной прохладой и, казалось, причин для недомогания больше не было. Но в 5 часов утра 30-го сентября девушка отправилась в ванную и там потеряла сознание от сильной боли в животе. Пришлось вызывать «Скорую помощь».

Бригада неотложки особо не обеспокоилась симптомами болезни. 

- Весь осмотр врач провела с закрытыми глазами, - рассказывает Вероника.

Тем не менее, доктор честно пальпировала живот. 

- Где болит? - спросила врач.

- Везде, - простонала пациентка, близкая к очередному обмороку.

- Не так уж сильно и болит, как ты говоришь, - безапелляционно заявила сотрудница «Скорой».

- И тут я поняла, что помощи мне ждать от неё не приходится, - вспоминает Вероника.

Доктор вколола пациентке укол и удалилась, оставив пациентку с симптомом «острого живота» выживать самостоятельно. На прощанье дама посоветовала покой. И только случайность и железный характер истекающей кровью пациентки не дали превратить этот покой в вечный.

 

10 ЧАСОВ ДЕВУШКА С ВНУТРЕННИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ МЕТАЛАСЬ ПО ВРАЧАМ

- В Обнинске, чтобы выжить, требуется много денег, хорошие связи и стальные нервы, - говорит Вероника. Всю ночь девушка мучилась от боли и страха. Поверить в успокаивающий диагноз «предменструальный синдром» очень хотелось, но самочувствие становилось всё хуже.

Утром друзья повезли Веронику по врачам. К счастью, платные клиники работают в наукограде даже в воскресенье. Там специалисты с помощью техники быстро поставили диагноз: разрыв кисты. Стало ясно, что нужна срочная операция.

Медики предупредили, что можно провести лапароскопию, тогда не придётся разрезать живот, достаточно сделать три прокола. Но такие операции производят только в Калуге и Наро-Фоминске. Особенно хорошо в платном отделении. Времени на долгие раздумья уже не было, и теряющая сознание Вероника приняла решение ехать в Калугу. О своём решении девушка ни на секунду не пожалела. Оказалось, что калужские врачи не только в состоянии справиться с разрывом кисты, они ещё научились перемещать эмбрион внематочной беременности в матку. О каковом прорыве в медицине многие обнинские женщины даже не подозревают, а обнинские гинекологи стыдливо умалчивают.

Дорогу в Калугу Вероника вспоминает с ужасом. От боли она несколько раз теряла сознание, врач всю дорогу разговаривала с ней по телефону. Чтобы не «отключиться», истекающая кровью девушка щипала себя и буквально заставляла жить.

На операционный стол пациентка попала через 10 часов после начала кровотечения.

К её приезду в Калуге было уже всё готово, врачи даже не стали тратить время на то, чтобы переодевать пациентку. Счет шел на секунды.

 

ГЛАВВРАЧ БОНДАРЕНКО ОБЩАТЬСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ НЕ СТРЕМИТСЯ

А что же наша бесплатная медицина в лице КБ№8 ФМБА России? Мы, конечно, не имеем высшего медицинского образования, но в наших университетах на военной кафедре учили, что «непонятные» боли в животе таблетками не купируются. Пациента рекомендовалось срочно доставить в больницу, потому как в домашних условиях сложно диагностировать внематочную беременность, аппендицит, разрыв кисты и прочие опасные для жизни болезни.

В устной беседе главврач Игорь БОНДАРЕНКО признал, что симптом «острый живот» - это повод доставить пациентку в приёмный покой для прояснения ситуации. Но о том, что врачи «Скорой» не смогли диагностировать внутренне кровотечение 30-го сентября, он к 5-му октября даже не слышал. Подчинённые не удосужились сообщить о ЧП. Хотя за копией документов Вероника приходила в четверг утром. А операцию в Калуге ей сделали в воскресенье.

 

ФМБА ЧУДИТ НЕ ПО-ДЕТСКИ

Главврач Бондаренко порекомендовал обратиться в пресс-службу КБ№8.

Мы сразу с небывалой тоской вспомнили, как реагировал на проблемы больных экс-главврач Владимир ПЕТРОВ. Ни разу не было случая, чтобы Владимир Александрович не разобрался с жалобами пациентов или не прокомментировал ошибки своих врачей.

Нынче же врачи готовы выслушивать проблемы пациентов исключительно в письменном виде, на фирменных бланках со всеми положенными подписями и печатями, а также с указанием всех официальных регалий.

С чего вдруг такие сложности? Почему ФМБА запретила своим врачам комментировать проблемы? Неужели начальство настолько не уверено во вменяемости своих сотрудников? Или просто есть что скрывать и не дай бог, проболтаются наивные представители территориальных органов ФМБА?

А главное - как быть простым смертным? Хорошо хоть, пока не надо вползать на коленях в кабинет Уйбы с жалобой в зубах. Всего-навсего нужно написать запрос установленной формы. А после этого: «Окончательное решение о целесообразности удовлетворения запроса от СМИ принимается на уровне ФМБА России».

Хорошо бы нам ещё ответили на вопрос: в каком виде пребывает обнинская гинекология? А то все так агитируют женщин рожать, а случись что - и вырежут всё, что под руку попадётся. И кто будет решать демографическую проблему? Пресс-служба ФМБА?

 

КТО РАБОТАЕТ В ПРИЁМНОМ ПОКОЕ В ВЫХОДНЫЕ И НОЧЬЮ?


Но если ФМБА отказывается общаться с народом, значит есть смысл поговорить с представителями фирм медицинского страхования. В частности, «Росно».

На горячей линии нам сообщили, что пациентке нужно было вызвать «Скорую» ещё раз. (Вероятно, для того, чтобы получить ещё одну порцию но-шпы.)

- Возможно, больную не повезли в приёмный покой потому, что там пришлось бы вызывать из дома и гинеколога, и специалиста по УЗИ, - предполагают пациенты. - И придётся платить им за это деньги.

Страховщики обещали во всём разобраться и дать ответ через 30 дней после того, как поступит запрос от пациента.


 
ЛАЙФХАК ОТ СТРАХОВЩИКОВ

В качестве лайфхака для пациентов девушка из «Росно» предложила жаловаться на горячую линию своей страховой компании в случае, если возникли проблемы с оказанием медицинских услуг.


 
ЛАЙФХАК ОТ ВЫЖИВШИХ ОБНИНСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Из шокирующего рассказа пациентки мы для себя сделали вывод: каждой женщине нужно иметь в запасе минимум тысяч пятьдесят, чтобы выжить и сохранить здоровье в случае экстренных проблем.

Рената БЕЛИЧ

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Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
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