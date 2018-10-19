Калужская клиническая больница заполняет пробелы обнинской медицины от ФМБА

Пока руководство КБ №8 обсуждает с общественностью пути улучшения медицинского обслуживания, жители Обнинска с трудом пытаются противостоять дикостям отечественного здравоохранения.

Выжить неугомонным пациентам пока помогают только немалые деньги, хорошие связи и железная воля. История 26-летней Вероники С. - мелкий эпизод из большой эпопеи битвы пациентов за жизнь. К сожалению, «Скорая помощь», возможно, спасающая многих, Веронике не помогла. 10 часов девушка с внутренним кровотечением металась по врачам.

ВЕРОНИКА: «ЖДАТЬ ПОМОЩИ ОТ «СКОРОЙ» МНЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

Недомогание Вероника почувствовала ещё во время отдыха в Доминиканской республике, когда заплыла подальше в море и вдруг почувствовала слабость и учащённое сердцебиение. Но на отдыхе все проявления болезни - слабость, тошноту, рвоту - списывала на жару. Родина встретила приятной прохладой и, казалось, причин для недомогания больше не было. Но в 5 часов утра 30-го сентября девушка отправилась в ванную и там потеряла сознание от сильной боли в животе. Пришлось вызывать «Скорую помощь».

- Весь осмотр врач провела с закрытыми глазами, - рассказывает Вероника.

- Где болит? - спросила врач.

- Везде, - простонала пациентка, близкая к очередному обмороку.

- Не так уж сильно и болит, как ты говоришь, - безапелляционно заявила сотрудница «Скорой».

- И тут я поняла, что помощи мне ждать от неё не приходится, - вспоминает Вероника.

10 ЧАСОВ ДЕВУШКА С ВНУТРЕННИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ МЕТАЛАСЬ ПО ВРАЧАМ

- В Обнинске, чтобы выжить, требуется много денег, хорошие связи и стальные нервы, - говорит Вероника. Всю ночь девушка мучилась от боли и страха. Поверить в успокаивающий диагноз «предменструальный синдром» очень хотелось, но самочувствие становилось всё хуже.

Медики предупредили, что можно провести лапароскопию, тогда не придётся разрезать живот, достаточно сделать три прокола. Но такие операции производят только в Калуге и Наро-Фоминске. Особенно хорошо в платном отделении. Времени на долгие раздумья уже не было, и теряющая сознание Вероника приняла решение ехать в Калугу. О своём решении девушка ни на секунду не пожалела. Оказалось, что калужские врачи не только в состоянии справиться с разрывом кисты, они ещё научились перемещать эмбрион внематочной беременности в матку. О каковом прорыве в медицине многие обнинские женщины даже не подозревают, а обнинские гинекологи стыдливо умалчивают.

Дорогу в Калугу Вероника вспоминает с ужасом. От боли она несколько раз теряла сознание, врач всю дорогу разговаривала с ней по телефону. Чтобы не «отключиться», истекающая кровью девушка щипала себя и буквально заставляла жить.

На операционный стол пациентка попала через 10 часов после начала кровотечения.

ГЛАВВРАЧ БОНДАРЕНКО ОБЩАТЬСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ НЕ СТРЕМИТСЯ

А что же наша бесплатная медицина в лице КБ№8 ФМБА России? Мы, конечно, не имеем высшего медицинского образования, но в наших университетах на военной кафедре учили, что «непонятные» боли в животе таблетками не купируются. Пациента рекомендовалось срочно доставить в больницу, потому как в домашних условиях сложно диагностировать внематочную беременность, аппендицит, разрыв кисты и прочие опасные для жизни болезни.

В устной беседе главврач Игорь БОНДАРЕНКО признал, что симптом «острый живот» - это повод доставить пациентку в приёмный покой для прояснения ситуации. Но о том, что врачи «Скорой» не смогли диагностировать внутренне кровотечение 30-го сентября, он к 5-му октября даже не слышал. Подчинённые не удосужились сообщить о ЧП. Хотя за копией документов Вероника приходила в четверг утром. А операцию в Калуге ей сделали в воскресенье.

ФМБА ЧУДИТ НЕ ПО-ДЕТСКИ

Главврач Бондаренко порекомендовал обратиться в пресс-службу КБ№8.

Мы сразу с небывалой тоской вспомнили, как реагировал на проблемы больных экс-главврач Владимир ПЕТРОВ. Ни разу не было случая, чтобы Владимир Александрович не разобрался с жалобами пациентов или не прокомментировал ошибки своих врачей.

Нынче же врачи готовы выслушивать проблемы пациентов исключительно в письменном виде, на фирменных бланках со всеми положенными подписями и печатями, а также с указанием всех официальных регалий.

С чего вдруг такие сложности? Почему ФМБА запретила своим врачам комментировать проблемы? Неужели начальство настолько не уверено во вменяемости своих сотрудников? Или просто есть что скрывать и не дай бог, проболтаются наивные представители территориальных органов ФМБА?

А главное - как быть простым смертным? Хорошо хоть, пока не надо вползать на коленях в кабинет Уйбы с жалобой в зубах. Всего-навсего нужно написать запрос установленной формы. А после этого: «Окончательное решение о целесообразности удовлетворения запроса от СМИ принимается на уровне ФМБА России».

Хорошо бы нам ещё ответили на вопрос: в каком виде пребывает обнинская гинекология? А то все так агитируют женщин рожать, а случись что - и вырежут всё, что под руку попадётся. И кто будет решать демографическую проблему? Пресс-служба ФМБА?

КТО РАБОТАЕТ В ПРИЁМНОМ ПОКОЕ В ВЫХОДНЫЕ И НОЧЬЮ?



Но если ФМБА отказывается общаться с народом, значит есть смысл поговорить с представителями фирм медицинского страхования. В частности, «Росно».

На горячей линии нам сообщили, что пациентке нужно было вызвать «Скорую» ещё раз. (Вероятно, для того, чтобы получить ещё одну порцию но-шпы.)

- Возможно, больную не повезли в приёмный покой потому, что там пришлось бы вызывать из дома и гинеколога, и специалиста по УЗИ, - предполагают пациенты. - И придётся платить им за это деньги.

Страховщики обещали во всём разобраться и дать ответ через 30 дней после того, как поступит запрос от пациента.

ЛАЙФХАК ОТ СТРАХОВЩИКОВ



В качестве лайфхака для пациентов девушка из «Росно» предложила жаловаться на горячую линию своей страховой компании в случае, если возникли проблемы с оказанием медицинских услуг.



ЛАЙФХАК ОТ ВЫЖИВШИХ ОБНИНСКИХ ПАЦИЕНТОВ



Из шокирующего рассказа пациентки мы для себя сделали вывод: каждой женщине нужно иметь в запасе минимум тысяч пятьдесят, чтобы выжить и сохранить здоровье в случае экстренных проблем.

Рената БЕЛИЧ

